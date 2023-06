Soluții de business și stil de viață la problema poluării cu deșeuri și a fenomenului green-washing

Parlamentul European va începe negocieri cu statele membre cu privire la conținutul final al unei Directive care va reglementa etichetele ecologice sau de energie verde, în condițiile în care jumătate din cele 230 de astfel de etichete existente la nivelul Uniunii Europene nu au o verificare fiabilă, deci ar putea fi mincinoase. Acesta este contextul în care a avut loc Conferința „Sustenabil zi de zi”, organizată de Asociația ENVIRON în parteneriat cu Eco Synergy, în care s-a pus accent pe soluții sustenabile de business și stil de viață, ca răspuns la provocările momentului atât în ceea ce privește fenomenul „greenwashing”, cât și cel al poluării accelerate cu deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Discuția despre Directiva privind declarațiile ecologice a fost susținută cu cifre și exemple de Miriam Theimann, de la Biroul European de Mediu, care a arătat care sunt cele mai frecvente exprimări vagi, care dau loc la interpretări, de pe aceste etichete („prietenos cu mediul”, „natural”, „biodegradabil”, „neutru din punct de vedere climatic”, „eco”) și pe care noua Directivă ar urma să le interzică dacă nu sunt susținute 100% de realitate și nu sunt valabile pentru toate componentele/ingredientele produsului.

Directiva privind declarațiile ecologice ar urma să înlăture și alte probleme, precum învechirea timpurie a produselor (foarte multe se strică imediat după expirarea garanției) sau faptul că înlocuirea unor componente poate fi făcută doar cu piese de schimb ale unui singur producător - așa cum este, de exemplu, în cazul încărcătoarelor sau al cartușelor de imprimante, ceea ce poate duce la prețuri aproape la fel de mari ca ale produsului însuși. Urmarea: mulți oameni preferă să cumpere un produs nou, ceea ce se traduce și în sufocarea mediului cu deșeuri de echipamente electrice și electronice.

„Electric a devenit sinonim cu ușor, comod, accesibil. Tehnologia ne îmbunătățește calitatea vieții, însă pierdem din vedere că nu putem avea o viață bună într-un mediu toxic și poluat. Avem aparate smart, dar nu știm ce să facem cu ele când se defectează. Cum gestionăm deșeurile generate de dependența noastră de tehnologie?”, este problema momentului, ridicată de Roxana Puia, marketing manager al Asociației ENVIRON.

Cifrele nu mint: anual se generează aproximativ 50 de milioane de tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), adică în jur de 7 kg pentru fiecare persoană. Acesta este de altfel tipul de deșeuri cu cel mai rapid nivel de creștere la nivel mondial. Lucrurile sunt grave dacă ținem cont de faptul că, la nivel global, sunt recuperate și reciclate în mod responsabil doar 20% dintre deșeurile produse. În Europa, lucrurile stau un pic mai bine: procentul ajunge la 49% (dar ținta este de 65%), în vreme ce România e încă mult sub această medie (abia către 30%).

Roxana Puia: „ChatGPT nu ne poate forța să reciclăm corect”

De ce se reciclează mai puțin în România? Roxana Puia spune că e vorba de educație, de faptul că românii au fost învățați să se aștepte la recompense atunci când reciclează.

„Așteptăm să fim recompensați, premiați, aplaudați, în loc să vedem reciclarea ca o acțiune normală pentru un individ responsabil și conștient de impactul pe care îl are asupra mediului. Este important să reciclăm din convingere, să o facem pentru că ne dăm seama că așa e corect și că realizăm cât de tare o să ne doară dacă nu facem acest lucru, atât pe noi cât și pe cei care vin după noi”, a mai spus Roxana Puia, care a mai adăugat că „ChatGPT nu ne poate forța să reciclăm corect, nici să căutăm punctele de colectare; pentru asta e nevoie de conștientizare, adică de educație și de responsabilizare”.

Unul dintre proiectele creative ale Asociației Environ, care s-a bucurat de mare succes, a fost crearea de bijuterii din argint și din taste obținute din reciclarea tastaturilor. De altfel, ENVIRON încurajează business-urile preocupate în mod real de sustenabilitate, care își asumă soluții la complexele probleme ale protecției mediului. Așa cum sunt de exemplu business-uri precum Katerini, care realizează bijuterii din plastic reciclat, Foldo, care face mobilier și decorațiuni din ambalaje de carton, Yko-Yko, magazinul online de haine care are în portofoliu branduri sustenabile sau NOUA, un restaurant care a integrat conceptul de zero waste food și se bazează pe ingrediente locale și sezoniere în proporție de 98%.

Conferința Sustenabil zi de zi

Conferința SUSTENABIL ZI DE ZI – de la NICE TO BE la MUST BE, organizată de Asociația ENVIRON în parteneriat cu Eco Synergy, a adunat la a doua sa ediție unele dintre cele mai importante voci din România, care au discutat despre soluții la provocarea momentului, găsirea unui echilibru între dezvoltarea economică și epuizarea resurselor, respectiv construirea unui stil de business, dar și de viață, sustenabil: Dan Pascu (vicepreședinte Consiliul Concurenței), Miriam Thiemann (EU EcoLabel & Sustainable Consumpation Campaigner la Biroul European de Mediu), profesorul universitar Dumitru Borțun (SNSPA), Frederic Lamy (CEO Leroy Merlin), Luminița Roșca (director general Eco Synergy), Horațiu Vasilescu (Business Developer Tellur), Diana Stîngă (Project Manager Darcom Energy), chef Alex Petricean, Ciprian Stănescu (CEO Social Innovation Solutions), Ștefania Bătrînca (Bergenbier), Vitalie Cojocari (Euronews) și reprezentanți ai companiilor Flip.ro, CertSign, Katerini, Frizon Group, Oxygen, Charger.ro, Hello Motum și Philips.

Despre Environ

Asociația ENVIRON este o organizație non-guvernamentală și non-profit, înființată în anul 2007, care și-a asumat obiectivul de a prelua responsabilitatea producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice privind colectarea și reciclarea acestor produse la finalul ciclului de viață. Operează în prezent peste 4.000 de puncte de colectare la nivel național. În cei 16 ani de activitate a colectat peste 160.000 de tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), cantitate care crește în fiecare an. De exemplu, în anul 2020 au fost colectate 25.000 de tone, în anul 2021 peste 39.000 de tone, iar în acest an își propune să depășească această cantitate și să continue să se implice în acțiuni de educare a populației.