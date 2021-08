Festival Internaţional de Teatru: reprezentaţii ale artiştilor din România, opere ale unor apreciaţi regizori şi puneri în scenă ale teatrelor româneşti de renume

FITS prezintă, începând din 20 august, o serie de reprezentaţii ale artiştilor din România, opere ale unor apreciaţi regizori şi puneri în scenă ale teatrelor româneşti de renume.

Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“ din Iaşi cu „Plugarul şi moartea”

Prima zi de Festival va aduce în faţa publicului un spectacol extraordinar creat de Silviu Purcărete. „Plugarul şi moartea”, text după Johannes von Tepl, regia Silviu Purcărete, scenografia Dragoş Buhagiar, muzica originală Vasile Şirli va fi prezentat în 20 august, ora 18.00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu” din Sibiu şi transmis în direct.

Producţia Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri“ din Iaşi îi are în distribuţie pe Călin Chirilă, Diana Chirilă; Petronela Grigorescu, Irina Răduţu Codreanu, Mălina Lazăr, Ioana Aciobăniţei, Camelia Bogleş, Smaranda Hăisan, Robert Agape, Marian Alexandru Chiculiţă, Flavius Gruşcă, Alexandru Maxim, Valentin Mocanu. Cântă: Diana Chirilă, Diana Roman, Livia Iorga, Oana Sandu, Mălina Lazăr, Ioana Aciobăniţei, Camelia Bogleş, Smaranda Hăisan.

Teatru Mic şi „Legături primejdioase”

Teatru Mic prezintă în 20 august, ora 17.00, la Fabrica de Cultură IACM Construcţii SA - UniCredit - Sala Lulu, spectacolul „Legături primejdioase”. Regizat de Cristi Juncu, spectacolul ilustrează, într-un cadru feeric imaginat de scenografa Cristina Milea, o poveste despre un joc de intrigi amoroase. Distribuţia: Florin Piersic Jr., Diana Cavallioti, Alina Rotaru, Cezar Grumăzescu, Silvana Mihai, Ana Bianca Popescu, Rodica Mandache, Beatrice Peter, Ionuţ Vişan – este o garanţie a unui spectacol de succes.

TNRS şi „Faust”, în regia lui Silviu Purcărete

„Faust”, după J. W. Goethe, în regia lui Silviu Purcărete, un veritabil spectacol fenomen, producţie a Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu, nu putea lipsi din programul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu.

Cu Ofelia Popii, în rolul lui Mephisto, şi cu Miklós Bács, în rolul lui Faust, spectacolul care umple sălile de teatru la fiecare reprezentaţie, se va juca în 20 august, ora 21.00, şi în 21 august, ora 22.00, la Fabrica de Cultură IACM Construcţii SA- UniCredit - Sala Faust.

Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galaţi - „Salba Dracului”

„Salba Dracului”, de Vasile Alecsandri, este spectacolul savuros cu care Teatrul Dramatic "Fani Tardini" Galaţi este prezent la FITS 2021. În regia lui Alexandru Dabija, cu Nicu Mihoc, Florin Toma, Petronela Buda, Ciprian Braşoveanu, Radu Horghidan, Vlad Ajder, Vlad Volf, Ştefan Forir, Oana Mogoş, Flavia Călin, Elena Anghel, Ionuţ Moldoveanu, Oana Preda, Răzvan Clopoţel, „Salba Dracului” va fi un bun şi oportun prilej de a ne reîntâlni cu umorul sănătos, cu farmecul nedisimulat. Spectacolul va avea loc în 21 august, ora 17.00, la Fabrica de Cultură IACM Construcţii SA- UniCredit - Sala Lulu.

Opera Naţională Română din Timişoara - „La Serva padrona”

Sâmbătă şi duminică, Opera Naţională Română din Timişoara va fi prezentă la FITS cu spectacolul excepţional de operă „La serva padrona”, în regia artistică a lui Silviu Purcărete, muzica: Giovanni Battista Pergolesi, libretul: Gennaro Federico, conducerea muzicală: Mihnea Ignat, scenografia: Dragoş Buhagiar, concert maeştri: Ovidiu Rusu, Corina Murgu şi în distribuţie Serpina - Narcisa Brumar; Uberto - George Proca; Vespone - Cristian Rudic.

Spectacolul este prezentat în limba italiană, cu traducere în limbile română şi engleză, la Fabrica de Cultură IACM Construcţii SA- UniCredit - Sala Eugenio Barba, în 21 august la ora 20.00, şi în 22 august la ora 17.00, când va fi transmis şi online în direct.

„Itinerarii. Într-o zi lumea se va schimba”

„Itinerarii. Într-o zi lumea se va schimba”, o producţie ARCUB - The Centre for Cultural Projects of Bucharest Municipality, Compagnie des Ogres, în regia lui Eugen Jebeleanu, cu Ioana Bugarin, Nicholas Caţianis, Clémence Laboureau, Radouan Leflahi, Ilinca Manolache, Claire Puygrenier, Alex Călin, va fi prezentat în română, franceză, germană şi berberă, cu traducere în limbile română şi engleză. Spectacolul este laureat al premiilor UNITER.

Reprezentaţia va avea loc în 22 august, ora 19:00, la Fabrica de Cultură IACM Construcţii SA- UniCredit - Sala Lulu, iar în 23 august, ora 16:00 în aceeaşi sală de spectacole şi transmis în direct. Biletele pot fi achiziţionate de la Agenţia Teatrală din Sibiu, strada Nicolae Bălcescu, nr. 17, şi online, pe www.sibfest.ro.

Accesul în sălile de spectacol

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu se va desfăşura în perioada 20-29 august 2021 şi reuneşte artişti din 37 de ţări, cu peste 600 de evenimente, într-o triplă dimensiune - fizică, hibridă şi online - cu tema „Construim speranţa împreună”.

Accesul la evenimentele organizate în spaţii închise se face în baza unui document de identitate, precum şi a prezentării unuia dintre următoarele documente:

dovadă oficială care atestă vaccinarea anti SARS-COV2 (minimum 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare),

dovadă oficială a unui test PCR negativ - efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea evenimentului,

dovadă a rezultatului negativ certificat de o unitate medicală a unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înainte de începerea evenimentului,

dovadă medicală a faptului că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-COV-2.

Pentru accesul în săli, organizatorii vor pune la dispoziţia spectatorilor brăţări care să faciliteze triajul epidemiologic rapid. Acestea se vor putea ridica din următoarele puncte: Parcarea Pieţei Teatrului, Parcul Astra, Fabrica de Cultură IACM Construcţii SA - UniCredit.

Purtarea măştii de protecţie în săli este obligatorie, iar accesul se face cu respectarea unei distanţe de minim 1,5 metri şi cu dezinfectarea mâinilor în punctele special amenajate.