Producţia belgiană „The Best of Dorien B.”, de Anke Blondé, a câştigat Trofeul Anonimul 2019

Filmul lui Blondé a primit şi premiul în valoare de 3.000 de euro, iar directorul festivalului, Miruna Berescu, i-a înmânat trofeul actriţei Kim Snauwaert, protagonista lungmetrajului.

Snauwaert a mulţumit şi a adăugat: „Regizoarea se va bucura foarte mult pentru acest premiu. A fost o experienţă extraordinară să fiu aici”.

Filmul vobeşte despre Dorien, care are totul pentru a fi fericită: un soţ minunat, doi copii şi un cabinet veterinar ce prosperă. Într-o zi, totul se prăbuşeşte. Descoperă că mama ei are de mult timp o aventură amoroasă, soţul său pare să fie foarte apropiat de o colegă şi Dorien are un nodul la sân. Simte nevoia să discute cu cineva, dar nimeni nu pare să asculte, aşadar realizează că e timpul să facă nişte schimbări.

Premiul Publicului pentru cel mai bun scurtmetraj românesc, în valoare de 1.000 de euro, oferit de Dacin-Sara, a fost acordat filmului „Trofeul tinereţii” (r. Răzvan Oprescu), iar Premiul Publicului pentru cel mai bun scurtmetraj străin, în valoare de 1.000 de euro, a revenit producţiei spaniole „Piggy” (r. Carlota Pereda).

Cea de-a 16-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Independent Anonimul, care a avut loc în perioada 5 - 11 august la Sfântu Gheorghe, Delta Dunării, a reunit în selecţia competiţiei de lungmetraj, realizată de Ludmila Cvikova, şase titluri din Israel, Belgia, Suedia, Bulgaria, Iran şi România. Selecţia competiţiei de scurtmetraj, realizată de Ionuţ Mareş, a fost compusă din 24 de filme, româneşti şi străine, alese din peste 600 de producţii.

Cvikova a vorbit la gala de premiere despre problemele financiare cu care se confruntă cultura europeană în ultimii ani. „Nu sunt româncă, dar sunt mândră de Sfântu Gheorghe, de Anonimul şi de public. Am lucrat în industria filmului timp de 25 de ani, iar în ultimii ani am văzut că în Europa a fost o gravă tăiere din fondurile destinate culturii. M-am gândit toată săptămâna că, probabil, va ajunge asta şi aici, dar Anonimul încă există. Este al 16-lea an şi sper să mai ţină mult timp”.

Directorul festivalului a completat: „Ceea ce spune Ludmila Cvikova este foarte adevărat. Da, a ajuns în România sau, cel puţin, a ajuns aici, la festival, această situaţie pe care ea o descrie, cu care se confruntă toate festivalurile mai mari sau mai mici. Dacă dumneavoastră nu v-aţi dat seama de asta anul acesta, nu înseamnă că acest lucru nu a existat. Iar dacă nu v-aţi dat seama este meritul echipei noastre”.

Timp de şase zile, la Anonimul au fost proiectate 44 de filme, şapte dintre ele facând parte din retrospectiva dedicată regizorului ucrainean Sergei Loznitsa, invitatul special al acestei ediţii, care a primit trofeul pentru contribuţia sa la frumuseţea cinematografiei universale.

De asemenea, în programul festivalului s-au regăsit şi proiecţii speciale ale unor filme româneşti ce urmează să intre în circuitul cinematografic în această toamnă, precum „La Gomera”, de Corneliu Porumboiu, şi „Arest”, de Andrei Cohn.

Retrospectiva Anonimul va avea loc în perioada 12 - 14 septembrie, la Cinema Muzeul Ţăranului din Bucureşti

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: