Organizatorii de evenimente culturale cer prim-ministrului ca sectorul să fie despăgubit pe modelul HORECA şi lansarea urgentă a schemei de redeschidere

Marţi se împlinesc 11 luni de când sectorul cultural din România a fost închis pentru limitarea răspândirii Covid-19, „limitări pe care sectorul cultural le-a înţeles şi susţinut, sănătatea iubitorilor de cultură şi sănătatea publică fiind prioritare şi pentru noi, cei ce activăm în acest sector”, se arată într-o scrisoare remisă News.ro.

AROC solicită acum o „soluţie compensatorie pentru pierderile dezastruoase suferite de industria culturală; susţinere financiară prin includerea sectorului cultural în schema de compensare a pierderilor suferite, pe modelul HORECA, urmând a despăgubi sectorul pentru pierderi în limita a 20% din diferenţa cifrei de afaceri 2019/2020, schemă implementată sub coordonarea Ministerului Economiei”.

În plus, asociaţia doreşte crearea unui grup de lucru sub supervizarea cabinetului prim-ministrului, pentru găsirea de soluţii şi definirea unor norme clare pentru redeschiderea sectorului cultural.

„Sectorul nu cere absurdul sau imposibilul, dar solicită stabilirea unui cadru clar, predictibil, raportat la rata de îmbolnăvire şi ţinând cont de studiile ştiinţifice acceptate la nivel mondial, cu norme de aplicare nediscriminatorii. În sprijinul planului de redeschidere, lansarea cu celeritate a schemei de redeschidere a sectorului cultural, sub coordonarea Ministerului Culturii”.

Asociaţia atrage atenţia asupra faptului că artişti, tehnicieni şi antreprenori nu mai reuşesc să se susţină financiar. Autorităţile „au obligaţia să se asigure că acea parte din societate afectată cel mai grav de măsurile restrictive va supravieţui fără vieţi distruse şi fără foarte multe afaceri în ruină”.

Semnatarii scrisorii susţin că „sugestia ca pierderile survenite din închiderea sectorului cultural şi în 2021 să fie preluate de organizatori prin asigurări private, nu doar că denotă o lipsă de înţelegere a mecanismelor ce guvernează sistemul de asigurări şi situaţia actuală din zona culturală, dar vine şi în contra curentului european, în care guvernele, tocmai pentru a reporni sectorul cultural şi a asigura stabilitate şi predictibilitate, asigură garanţii de stat începând cu trimestrul al treilea, la nivelul miliardelor, pentru o eventuală nouă anulare sau restricţii în ceea ce priveşte numărul de participanţi, dacă situaţia pandemică o va impune”.

Ei îi solicită prim-ministrului o întâlnire atât cu reprezentanţii sectorului, cât şi cu reprezentanţii Ministerului Culturii, cu reprezentanţii Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Sănătăţii.

Conform sondajului în plină desfăşurare derulat de AROC (Asociaţia Română a Organizatorilor de Concerte şi Evenimente Culturale), la care au răspuns până acum peste 8.500 de persoane, 70% dintre cei care au participat la evenimente în anul 2020 au spus că s-au simţit în siguranţă, iar peste 90% au spus că ar participa la evenimente şi în 2021 dintre care 75% sunt de acord cu vaccinarea sau cu testarea la faţa locului.

Asociaţia Română a Organizatorilor de Concerte şi Evenimente Culturale, structură asociativă a organizatorilor de festivaluri şi concerte din România, este formată din reprezentativi actori de pe piaţa românească (ARTmania - ARTmania Festival Sibiu/Blaj aLive, Asociaţia Fapte - Jazz in the Park, Asociaţia Mozaic - Mozaic Jazz Festival, Asociaţia Festivalul de Film Transilvania - TIFF, BestMusic Live/METALHEAD, Comparty Events - diMANSIONS Hit Music Festival, Electric Castle, Emagic Live - Awake Festival, Global Records, Movement Team - Sports Festival, NEVERSEA, Centrul Cultural Plai - Plai Festival/JazzTM, SNRS - Sunwaves Festival, Sprint Media, Summer Well, The Institute, The Mission/Fall in Love Festival, UNTOLD, VRTW, Wine and Street Food Festival, Why Not Us - Street Food Festival, Wise Factor - The Fresh).