Ionel Palăr, preşedinte al Comisiei parlamentare pentru relaţia cu UNESCO: Dosarul de includere a iei în Patrimoniul umanitaţii este blocat

"În An Centenar, România a fost incapabilă să solicite la UNESCO introducerea iei în Patrimoniul mondial al umanităţii", se arată într-un comunicat.

"Pe 24 iunie sărbătorim Ziua Universală a Iei, principala piesă a costumului popular românesc, care a căpătat în timp o valoare artistică şi istorică. Cămaşa cu altiţă este un simbol al unicităţii noastre româneşti, care ne-a impus în conştiinţa europeană şi mondială, prin frumuseţea sa unică. De aceea, Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO a făcut mai multe demersuri parlamentare, pentru ca Dosarul ”Arta cămăşii cu altiţă - Ia, element de identitate culturală în România şi Republica Moldova” să fie depus la UNESCO, pentru a intra în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural al Omenirii - UNESCO", potrivit preşedintelui Comisiei Ionel Palăr.

Potrivit deputatului, "dosarul realizat de Comisia Naţională pentru salvgardarea patrimoniului imaterial, aflată în subordinea Ministerului Culturii, trebuia finalizat în 2018, potrivit calendarului oficial. Anul trecut, Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO a constatat, însă, că, în lipsa finanţării, Comisia de salvgardare nu funcţiona şi dosarul era blocat. În urma intervenţiei noastre, activitatea s-a reluat, dar nu a mai fost suficient timp. În An Centenar, România a fost incapabilă să solicite la UNESCO introducerea iei în Patrimoniul mondial al umanităţii!"

De Ziua Universală a Iei, dosarul este din nou blocat. "Comisia Naţională pentru salvgardarea patrimoniului imaterial este din nou nefuncţională! A avut un mandat de doi ani şi şi-a încetat oficial activitatea, la începutul lunii iunie. Nu ştim câte luni va trena situaţia, nici în ce stadiu se află dosarul ”Arta cămăşii cu altiţă - Ia”. Specialiştii cu care am discutat spun că ar fi nevoie de măcar jumătate de an, pentru ca acesta să fie unul complet. Avem toate motivele să ne temem că mai pierdem un an, iar ameninţarea ca şi alte ţări din spaţiul balcanic să înceapă propriile demersuri, pentru înscrierea la UNESCO a cămăşilor tradiţionale, este una serioasă şi reală", subliniază Ionel Palăr.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: