Celebrul tablou al lui Banksy „Fata cu balon“, care s-a autodistrus în timpul unei licitaţii, din nou expus publicului. Cum va fi redenumită pictura

Pictura, care a fost reintitulată „Love is in the bin“, va fi ulterior mutată la Muzeul Staatsgalerie din Stuttgart, notează publicaţia New York Times.

„Fata cu balon“, care ilustrează o fetiţă care se ridică spre un balon în forma de inimă roşie, a apărut iniţial pe un perete din estul Londrei şi a fost reprodus de nenumărate ori, devenind una dintre cele mai cunoscute imagini ale lui Banksy.

Tablou semnat de Banksy a devenit şi mai cunoscut după ce s-a autodistrus în timpul unei licitaţii desfăşurate în pe 5 octombrie anul trecut. La doar câteva secunde după ce tabloul a fost adjudecat contra sumei de 1,37 de milioane de dolari la casa de licitaţii Sotheby's, o porţiune din tabloul „Fata cu balon“'' a fost transformată în fâşii prin intermediul unui mecanism ascuns în ramă, spre suprinderea publicului prezent. Casa de licitaţii Sotheby's a anunţat că persoana care a cumpărat tabloul a decis să finalizeze achiziţia la preţul original, potrivit Agerpres.

După licitaţie, Banksy, a cărui identitate este necunoscută, a publicat un videoclip în care arăta cum a construit mecanismul ascuns în rama aurită a tabloului.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: