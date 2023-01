Vestul se confruntă cu Rusia în Ucraina. Ce spun chinezii despre reunificarea cu Taiwan-ul? China la zi

În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm în continuare opiniile experților chinezi cu privire la cel de-al doilea subiect dezbătut în cadrul Conferinței Global Times 2023, organizată în a doua parte a lunii decembrie, la Beijing. Prima parte a dezbaterilor de la conferință le-am prezentat aici.

Dezbaterea cu privire la „Ce beneficii va aduce reunificarea națională celor de pe insula Taiwan? ” a durat o oră și patruzeci de minute, invitații fiind:

· Wang Zaidi (王在希), fost președinte al Asociației pentru Relații de peste strâmtoarea Taiwan;

· Zhou Zhihuai (周志怀), director adjunct al Comitetului de Studii și de Cercetare din cadrul Consiliului Chinez pentru Promovarea Reunificării Naționale Pașnice;

· Huang Jing (黄靖), profesor emerit la Universitatea de Studii Străine din Shanghai;

· Zhao Xiaozhuo (赵晓卓), director adjunct al Secretariatului Forumului Beijing Xiangshan;

· Wu Yongping (巫永平), decanul Institutului de Cercetare a Taiwanului, Universitatea Qinghua;

· Tian Feilong (田飞龙), profesor asociat la Facultatea de Drept, Universitatea de Aeronautică și Astronautică din Beijing;

· Zhang Yazhong (张亚中), profesor la Departamentul de Studii Politice, Universitatea Națională din Taiwan;

· Qiu Yi (邱毅), profesor la Universitatea de Cultură Chineză din Taiwan;

· Zheng Boyu (郑博宇), vicepreședinte al Asociației Beijing-Taiwan, Consiliul Tineretului din Taiwan.

Wang Zaixi: După reunificarea națională, populația din Taiwan se va bucura de patru beneficii majore





„Primul, dar și cel mai mare beneficiu al reunificării naționale este că Taiwanul se va bucura de stabilitate pe termen lung”.

În opinia lui Wang Zaixi, înainte de reunificare, una dintre problemele cu care Taiwanul s-a confruntat întotdeauna a fost gestionarea corectă a relației sale cu China continentală. În perioada lui Jiang Jieshi s-a propus „contraatacarea Chinei continentale”. În timpul lui Ma Jing-jeou (*fost președinte al Republicii Chineze, cunoscută ca Taiwan) s-a propus reunificarea celor două țărmuri ale Taiwanului pe baza celor trei principii ale poporului, iar după venirea lui Chen Shui-bian la putere, s-a încercat urmărirea „independenței jurisdicționale a Taiwanului”. Așadar, deși cele două maluri ale strâmtorii Taiwan au moduri diferite de a gestiona relația dintre ele, în esență, între cele două au existat întotdeauna ostilități.

După reunificarea națională, natura relațiilor dintre Taiwan și China continentală va suferi modificări fundamentale, însă, pentru acesta este necesar mai întâi ca cele două părți să ajungă la un „acord de pace”, punând astfel capăt ostilităților dintre ele. După aceea, Taiwanul poate fi privit drept o regiune administrativă specială în cadrul guvernului central. În acest fel, diferențele politice de lungă durată dintre cele două părți ale strâmtorii vor fi rezolvate odată pentru totdeauna, iar Taiwanul va putea obține stabilitate pe termen lung.

„Reunificarea națională va pune punct cursei înarmărilor între cele două maluri ale strâmtorii.” Wang Zaixi a subliniat că Taiwanul cheltuiește peste 10 miliarde de dolari SUA în scopuri militare în fiecare an. După reunificare, întrucât forțele de apărare ale Taiwanului vor fi încorporate în sistemul de apărare al întregii țări, acești bani vor putea fi folosiți pentru îmbunătățirea mijloacelor de trai ale oamenilor.

„După reunificare, Taiwanul se va putea dezvolta din ce în ce mai mult din punct de vedere economic. Se va forma o piață comună pentru ambele părți ale strâmtorii, iar relațiile economice și comerciale dintre cele două părți vor fi mai strânse”. Comerțul acestuia cu China continentală se va bucura de condiții preferențiale în comparație cu actualul Acord-cadru de cooperare economică (Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA), întreprinderile finanțate de Taiwan se bucurându-se pe deplin de vasta piață continentală, iar problema pieței mici de pe insulă va fi ușor rezolvată.

„În plus, problema Taiwanului în spațiul internațional va fi complet rezolvată”. Wang Zaixi consideră că, după reunificare, regiunea Taiwan nu va mai fi nevoită să cheltuiască mulți bani pentru a se extinde în așa-numitul „spațiu internațional” sau pentru a se alătura organizațiilor internaționale. „În comunitatea internațională, compatrioții din Taiwan se vor putea bucura de demnitatea pe care o merită China ca putere mondială, așa cum o fac compatrioții de pe continent”.

Zhao Xiaozhuo: Statele Unite au folosit întotdeauna Taiwanul ca instrument, iar „politica lor față de Taiwan” va servi întotdeauna politicii lor față de China

Având în vedere relația dintre China, Statele Unite și Taiwan, și în special rolul jucat de Statele Unite, dacă cele două țărmuri ale strâmtorii Taiwan nu vor fi reunificate, aceasta va fi o povară grea pentru ambele părți, din care Statele Unite vor avea de câștigat, iar națiunea chineză va trage ponoasele, a declarat Zhao Xiaozhuo în timpul discursului său, susținut în cadrul conferinței Global Times 2023.

„Statele Unite ale Americii folosesc Taiwanul din ce în ce mai mult ca pe o carte”. În 2022, când Pelosi a fugit în Taiwan, Armata Populară de Eliberare a luat contramăsuri serioase. Problema Statelor Unite este că privesc Taiwanul ca pe o „entitate politică”. Au susținut întotdeauna că nu sprijină „independența Taiwanului”, însă, în realitate au făcut exact contrariul.

Statele Unite nu urmăresc interesele Taiwanului, ci propriile interese. Din punct de vedere istoric, Taiwanul a fost întotdeauna un instrument pentru Statele Unite. Nu au nicio „politică față de Taiwan”, ci doar o politică față de China, iar când va veni momentul de a abandona Taiwanul, o vor face.

„După întemeierea Noii Chine, nu Statele Unite ale Americii au abandonat imediat Taiwanul? sau în momentul stabilirii relațiilor diplomatice cu China, SUA nu au abandonat din nou Taiwanul?” Statele Unite știu foarte bine ce mal al strâmtorii (China continentală sau Taiwanul) este mai important. Întrucât consideră China continentală un competitor strategic, SUA acordă o mai mare importanță Taiwanului. Iar în ceea ce privește strategia lor indo-pacifică, trebuie să folosească din ce în ce mai bine cartea Taiwanului pentru a stârni cel mai mult sentimentele poporului chinez.

SUA se joacă în prezent cu focul, și în loc să-l stingă, continuă să pună paie pe foc. Iar singurul care va trage ponoasele din aceasta va fi Taiwanul.

„Statele Unite au o politică de „ambiguitate strategică”. Întrebarea este dacă, s-ar întâmpla ceva, cu adevărat, în strâmtoarea Taiwan, ar trimite Statele Unite trupe pe teritoriul acestuia? În plus, mai ales după izbucnirea conflictului dintre Rusia și Ucraina, cu toții știm că Statele Unite nu vor interveni pe teren.

Zhao Xiaozhuo a declarat că, în ceea ce privește unghiul din care poate fi discutată această chestiune, pot exista controverse, însă este indiscutabil că Ucraina a devenit o ruină. Este Taiwanul dispus să devină și el o ruină? ”

Zhou Zhihuai: Reunificarea națională nu este precum ai cumpăra legume de la piață, unde poți negocia orice, oricum





„Reunificarea națională poate aduce multe beneficii populației din Taiwan, însă merită subliniat faptul că ea nu poate fi negociată ca la piață. Nu putem spune, dacă nu există beneficii, reunificarea națională nu poate fi realizată, sau invers.”, a declarat Zhou Zhihuai.

Această problemă merită dezbătută și din celălalt unghi, și anume - Ce beneficii va aduce reunificarea națională celor din China continentală? Dacă pentru aceștia nu există „niciun beneficiu real”, vor renunța la reunificarea patriei-mamă? Evident că nu, „de aceea, consider că reunificarea națională nu poate fi negociată ca la piață”, a declarat Zhou Zhihuai.

De asemenea, acesta consideră că, în conformitate cu reunificarea pașnică și a conceptului de guvernare centrată pe popor, oamenii sunt cei care dețin puterea, iar beneficiile sunt căutate pentru aceștia. Bineînțeles că reunificarea va aduce beneficii din ce în ce mai mari celor din insula Taiwan. Așadar va fi un proces treptat, continuu și dinamic. Viitorul Taiwanului constă în reunificarea națională, iar bunăstarea compatrioților din Taiwan depinde de renașterea națiunii. Beneficiile aduse de reunificarea națională sunt strâns legate de marea renaștere a națiunii chineze.

Wu Yongping: Reunificarea națională va pune capăt odată pentru totdeauna derutei poporului din Taiwan, cauzată de problema identității naționale





Pe lângă beneficii materiale, practice și specifice, reunificarea națională le va aduce, de asemenea, compatrioților din Taiwan beneficii spirituale și psihologice foarte importante. Taiwanul va pune în sfârșit capăt haosului psihologic cauzat de confuzia identității naționale. Din 1895, de când Taiwanul a fost colonizat de Japonia, populația acestei insule s-a confruntat cu o criză de identitate și anume – până la urmă fac parte din dinastia Qing, sunt chinezi sau japonezi?

După retrocedarea Taiwanului Chinei în 1945, problema identității naționale părea să fie rezolvată, însă din cauza războiului civil și a problemelor apărute în guvernarea internă a acestuia, a reapărut confruntarea dintre oamenii din provincii și cei din afara lor. Taiwanul se află într-un astfel de stadiu de mai bine de 100 de ani și atâta timp cât nu se va realiza reunificarea, această stare va continua să existe. După reunificarea națională, compatrioții din Taiwan vor avea aceleași drepturi ca și chinezii de pe continent și se vor putea bucura de gloria spirituală adusă de marea renaștere a națiunii chineze.

O mare parte din populația Taiwanului nu realizează însă acest acest lucru. Trebuie să fim conștienți de faptul că acest proces nu va fi unul ușor deoarece durează de mai bine de 100 de ani, așadar va fi nevoie de ceva timp pentru schimbări.

În plus, din cauza divergențelor politice, pe insulă există anumite forțe politice care controlează populația din Taiwan din punct de vedere spiritual: „Vrem să eliberăm populația de această stare mentală. Vom depune multe eforturi în acest sens în viitor”.

Qiu Yi: După reunificarea națională, cel puțin 650 de miliarde TWD folosite în scopuri militare nu vor mai fi cheltuite





În momentul de față, în care relațiile între cele două țărmuri ale strâmtorii Taiwanului sunt extrem de tensionate, este mai bine să vorbim despre aspectele pozitive, decât despre cele negative, a declarat Qiu Yi în cadrul Conferinței Global Times 2023.

Bugetul de apărare al Taiwanului în acest an ajunge la 580 de miliarde TWD. „ În plus, el trebuie să ofere servicii diplomatice unui număr mai mare de zece țări pentru a le satisface nevoile nelimitate și pentru a le determina să-i recunoască „suveranitatea”la nivel internațional. Așadar, luând în calcul aceste două aspecte, Taiwanul cheltuiește cel puțin 650 de miliarde TWD pe an. Dacă reunificarea națională se va realiza, aceste cheltuieli vor dispărea, așadar pentru Taiwan este un dividend de reunificare standard și tangibil.”

În plus, situația stagnantă a economiei Taiwanului poate suferi schimbări. Qiu Yi consideră că reunificarea națională va aduce multe oportunități de dezvoltare tinerilor din Taiwan și că le va oferi un viitor mai bun, probleme precum șomajul, salariile mici putând fi rezolvate.

Taiwanul trăiește în prezent dincolo de „posibilitățile sale financiare”, datoriile sale acumulându-se în mod constant. Aceasta este o povară grea pentru Taiwan, care va fi lăsată în sarcina generațiilor viitoare. Reunificarea poate rezolva povara financiară actuală a Taiwanului, a declarat Qiu Yi.

Aducând în discuție problema „demnității Taiwanului”, Qiu Yi a declarat că Taiwanul nu mai are demnitate. De îndată ce SUA vor exercita presiunea asupra Statelor Unite, TSMC (*Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, o companie multinațională de producție și proiectare de semiconductori) își va preda elitele de afaceri Statelor Unite și va fi obligat să investească în Statele Unite. 12 miliarde USD nu vor fi suficiente, fiind nevoite să se extindă la 40 de miliarde USD. În cazul în care va avea loc un război în strâmtoarea Taiwan, Statele Unite vor lăsa autoritățile din Taiwan să arunce în aer fabrica TSMC. Taiwanul este un pion strategic al SUA. Este Taiwanul dispus să fie astfel de carne de tun?”

În ceea ce privește dorința și opinia publică a populației din Taiwan, Qiu Yi consideră că dacă va avea loc reunificarea, așa numita „unificare și independență”din Taiwan și fricțiunile interne dintre partidele politice vor dispărea. „Din cauza consumului intern de resurse în întreaga societate taiwaneză, competitivitatea Taiwanului a scăzut în ultimii ani”.

Qiu Yi a declarat că mulți taiwanezi susțin în prezent că nu există „deschidere internațională”. „Cred ar trebui să existe mai multe declarații pozitive, prin care ar trebui să li se transmită celor din Taiwan că, după reunificare, Taiwanul, asemenea Hong Kong-ului, va beneficia de mai multă deschidere internațională. ”

Zheng Boyu: Trebuie să-i facem pe cei din Taiwan să vadă beneficiile reunificării dintr-o perspectivă micro





Cele două țărmuri ale strâmtorii nu comunică între ele legat de informații generale, a susținut Zheng Boyu în cadrul discursului său susținut la Conferința Global Times 2023.

Acesta a menționat că atunci când a adus Cartea Albă „Problema Taiwanului și Unificarea Chinei în Noua Eră” înapoi în Taiwan pentru a o promova , „mulți taiwanezi nici măcar nu știau de existența acesteia”. Zheng Boyu menționează că acest lucru se datorează izolării create de mass-media pe insulă. Tsai Ing-wen continuă să folosească un limbaj „călduros”, lăsându-i pe oamenii din Taiwan să trăiască într-o iluzie. Pentru a schimba această situație, trebuie folosită însă o metodă mai bună. Sunt de părere că declarațiile pozitive sunt foarte importante.

Dacă în interiorul Taiwanului nu se va discuta despre beneficiile pe care le poate aduce reunificarea națională acestei populațiii, se va ajunge la o situație de tipul „fiecare spune ce vrea”, a susținut Zheng Boyu.

Atunci când s-a prezentat, Zheng Boyu a menționat că au trecut șapte ani de când se află în China continentală. „Cred că pot reprezenta majoritatea celor de pe insulă, fiind una dintre persoanele care a înțeles China continentală după ce s-a mutat acolo”

Cea mai bună modalitate de a informa tinerii despre China continentală este aceea de a le vorbi despre lucrurile bune văzute aici, începând de la procesul de angajare la antreprenoriat pe continent, a declarat acesta. Cei de pe insulă nu pot vedea, atinge sau percepe beneficiile macro. Cred că cel mai important lucru este transformarea conceptului macro într-o perspectivă micro, astfel încât oamenii din Taiwan să simtă beneficiile reale.

Huang Jing: Dacă reunificarea națională nu se va realiza, perspectivele pentru oamenii din Taiwan vor fi din ce în ce mai înguste

Reunificarea națională nu depinde de voința umană, ea este inevitabilă, a declarat Zheng Boyu.

„Am subliniat în mod repetat că Taiwanul este o parte indispensabilă pentru realizarea proiectului marii renașteri a națiunii chineze”.

„În prezent toată lumea vorbește despre ce beneficii va aduce reunificarea națională celor de pe insula Taiwan însă, eu consider că cei de pe insulă ar trebui să se gândească și să conștientizeze că, în cazul în care reunificarea nu se va realiza sau statusul quo va fi menținut, drumul pentru oamenii din Taiwan va deveni din ce în ce mai îngust.

„Huang Jing consideră că statutul Taiwanului de pion strategic al Statelor Unite nu se va schimba dacă autoritățile de pe insulă vor menține statusul quo al acestuia. Și astfel, SUA vor continua să folosească Taiwanul, atingând inevitabil interesele centrale ale Chinei continentale, determinându-o să ia contramăsuri.

Când Pelosi a mers în Taiwan, China continentală a lansat un exercițiu militar în jurul insulei, care, din punct de vedere al forței militare folosite a fost complet diferit de exercițiul militar din 1996. Atunci, SUA au trimis două grupuri de luptă cu portavioane pentru a monitoriza apele din jurul Taiwanului, însă în exercițiul militar de anul acesta nu s-au implicat. Prin urmare, autoritățile din Taiwan trebuie să realizeze că atunci când Statele Unite vor să folosească Taiwanul pe post de pion pentru a stimula China continentală, aceasta din urmă va contraataca cu siguranță, iar contramăsurile luate vor fi din ce în ce mai puternice.

În opinia lui Huang Jing, incidentul recent al „mutării TSMC în Statele Unite” este, de asemenea, o formă de suprimare economică exercitată de Statele Unite asupra Chinei continentale, ceea ce a dus la pierderea garanției dezvoltării economice a Taiwanului.

TSMC va deveni în curând „US Semiconductors”, iar cel mai mare pilon economic al Taiwanului va fi preluat de Statele Unite. În opinia lui Huang Jing, după ce Statele Unite vor „întări” Taiwanul, nu vor exista garanții de securitate, economia va avea grav de suferit, iar așa-numita „demnitate internațională” a Taiwanului va fi, de asemenea, complet pierdută. Drept urmare, oamenii din Taiwan se vor simți în continuare ca niște „orfani” la nivel internațional, iar statutul lor va fi unul foarte jenant. Acest lucru va pune o mare presiune psihologică asupra populației din Taiwan.

În plus, Huang Jing a mai subliniat că, pe termen lung, ne-unirea dintre cele două țărmuri ale strâmtorii Taiwan va face ca identitatea poporului taiwanez să fie permanent divizată.

În prezent, autoritățile DPP sunt angajate în procesul de „dezinizare”, însă indiferent de modul în care o fac acest lucru, taiwanezii vorbesc în continuare limba chineză, iar obiceiurile lor ce țin de viață și de alimentație sunt toate chinezești. Acest lucru va cauza inevitabil probleme în identitatea socială, identitatea politică și chiar identitatea internațională a poporului din Taiwan. Insula va fi întotdeauna într-o stare de diviziune. Nu numai că va exista diviziune socială, familială, culturală și chiar psihologică, pe termen lung, copiii taiwanezi se vor când se vor face mari „Cine sunt eu? Cine suntem noi? ” Dacă aceste probleme nu pot fi rezolvate, nu va exista o viață liniștită.

Huang Jing consideră că Taiwanul a ajuns acum într-un moment în care trebuie să ia o decizie. Dacă va continua în felul acesta, din punct de vedere politic, al securității, social, psihologic și chiar cultural nu va putea continua, iar forțele „independenței Taiwanului” au adus deja Taiwanul într-un punct fără întoarcere. „După reunificare, securitatea va fi garantată, demnitatea la nivel internațional va fi menținută și se va putea dezolta și mai mult din punct de vedere economic. Mentalitatea poporului taiwanez, unitatea socială și coeziunea socială vor fi, de asemenea, restaurate. Acest lucru este evident, așadar consider că reunificarea națională este imperativă”.

Sursa: aici.

Echipa de traducători a Centrului de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul ISPRI: Paula Toma (coordonator proiect „China la zi”) și Diana Ghinea.