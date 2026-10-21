 Va reuşi Grindeanu să schimbe „direcţia guvernării”? Trebuie să treacă peste Nicușor Dan, Luca Niculescu şi Alexandru Nazare | adevarul.ro
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Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Va reuşi Grindeanu să schimbe „direcţia guvernării”? Trebuie să treacă peste Nicușor Dan, Luca Niculescu şi Alexandru Nazare

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Până la urmă se lămuresc calculele preşedintelui Nicușor Dan. PSD este la guvernare dar nu are nici premierul, nici ministrul de Finanţe, aşa încât nu văd cum să schimbe direcţia guvernării dacă cele trei personaje din titlu se opun.

Sorin Grindeanu INQUAM PHOTOS GEORGE CALIN jpg
Foto: GEORGE CALIN

În cuvântul de la învestire Nicușor Dan a felicitat, în sfârşit, pe Ilie Bolojan pentru munca depusă, în contrast cu Grindeanu care era fericit că Bolojan pleacă. Nicușor Dan nu a desemnat ca premier pe Grindeanu sau pe altcineva de la PSD, a ales varianta în care PSD să aibă impresia că este la masa deciziilor, dar cu puteri limitate, după cum o să vedem în lunile următoare. Îi rămâne doar moţiunea de cenzură, împreună cu AUR, ocazie cu care vă arunca iarăşi România în aer.

Deja actualul ministru al Muncii, Manole de la PSD, declară că respinge legea salarizării rămasă de la Pâslaru, şi va convoca noi consultări cu sindicatele, deşi anvelopa salarială nu poate creşte mai mult decât aprecia vechea guvernare. Ce să ceară sindicatele, altceva decât creşteri masive ale salariilor bugetare. De unde bani? Va trebui să ne explice Florin Manole.

Situaţia actuală a economiei şi bugetului României, de la care pleacă noua guvernare este următoarea:

120 miliarde euro bugetul anual;

240 miliarde euro datoria publică a României;

60 de miliarde de euro, jumătate din buget, sunt înghiţite de dobânzi, finanţarea şi refinanţarea datoriei publice. Dobânzile se ridică anul acesta la 12 miliarde de euro, cât bugetul Educaţiei.

În acest context, PSD vrea schimbarea direcţiei de guvernare spre relansarea economică, prosperitate, protecţie socială, bunăstare. Cu ce bani? Grindeanu nu răspunde la această întrebare.

Bolojan a dus guvernarea pe o traiectorie care să readucă România pe un traseu normal financiar şi bugetar, în acord cu tratatele UE. Grindeanu spune „nu” acestei direcţii şi vrea să schimbe direcţia spre cea ilustrata mai sus. Când va mai fi întrebat de unde bani, are răspunsul pregătit: luăm de la bogaţi şi dăm la săraci (că ei ne votează pe noi!). Adică impozitarea progresivă, impozit pe cifra de afaceri, taxe uriaşe pentru mutinationale, bănci şi alte firme cu cifre mari de afaceri. Problema este că decizia în cadrul guvernului aparţine premierului, care a şi declarat: măsurile luate de guvern sunt  cu avizul ministrului, dar cu semnătură premierului.

Nici în parlament nu-şi poate promova PSD politicile de schimbare a direcţiei guvernării, pentru că AUR vrea reducerea cheltuielilor statului: 300 de parlamentari, maxim 10 ministere, 50 de secretari de stat şi încă altele, în contradicție cu ce spune PSD. Adică, PSD nu-şi poate trece prin parlament măsurile necesare „schimbării direcţiei de guvernare”, a impozitării bogaţilor. Îi rămâne retragerea miniştrilor din guvern, moţiunea de cenzură, cum  a făcut şi cu guvernarea Bolojan.

Personal nu cred că Luca Niculescu va deveni „sluga” PSD. Ştie ce puteri are premierul, iar  varianta ca vicepremierul Marian Neacșu să decidă în locul premierului mi se pare nereală, fantezistă. Îl urmăresc de mulţi ani pe Luca Niculescu şi nu este omul care să se lase „dirijat” de oameni din eşaloanele inferioare.

În plus, cred că Luca Niculescu a ales actuala variantă de guvern împreună cu Nicușor Dan. Remanierea unui ministru ţine de premier şi de preşedinte, iar repetarea istoriei cu moţiunea de cenzură ar pune PSD în situaţia de a fi socotit de către alegători „criminalul” stabilităţii României. Odată mai merge, dar să repeţi mereu aceasi strategie, este lipsă de imaginație politică.

Opoziţia PNL-USR are şi ea un rol important. Nu văd cum miniştrii din guvernul Niculescu s-ar „dedulci” la banii bugetari fără ca opoziţia să afle şi să facă un scandal monstru. Opinia publică, reţelele de socializare, presa  vor fi pline de eventuale fapte de furt din bugetul de stat, iar alegerile se apropie...

În concluzie, se pare că toate calculele lui Grindeanu se duc în gard, nu va reuşi să-şi impună „schimbarea direcţiei de guvernare”, pentru că nu există bani pentru aşa ceva.

Să împrumute mai mult decât a admis Bolojan nu are cum, ar trebui să treacă peste Nazare, Niculescu, ministrul de Externe, preşedintele ţării. Şi contextul extern cere ca România să investească mult mai mult în apărare, nu în contractele aducătoare de spăgi ale liderilor locali ai PSD.

Vom vedea cum se derulează actul de guvernare, şi dacă cele anticipate în acest articol se adeveresc sau nu.

Mai multe de la Ștefan Vlaston

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