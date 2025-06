Turneul Stradivarius 2025 – Rapsodii și ….bucurii

În 2025 se derulează a 18-a ediție a turneului Stradivarius – proiectul propus de violonistul Alexandru Tomescu pentru a pune în valoare instrumentul încredințat de statul român, vioara Stradivarius-Elder Voicu pe care a cântat cândva marele violonist Ion Voicu. Un instrument prețios din 1702, cumpărat de statul român în 1956, astăzi obiect de patrimoniu – categoria Tezaur, pe care Alexandru Tomescu are dreptul de a cânta cel puțin până în 2029, după ce a câștigat un nou mandat, al cincilea, de a folosi pe termene de 5 ani această vioară.

Tocmai pentru că această vioară Stradivarius aparține statului român, adică, nouă, cetățenilor României, Alexandru Tomescu a ales să o aducă cât mai aproape de proprietarii lui: adică, către publicul românesc, pe care-l vizitează în cadrul turneului Stradivarius, de 18 ani. În spații consacrate, în aer liber, în spații neconvenționale, turneul Stradivarius înseamnă în fiecare an un efort de veni mereu cu idei și repertorii noi, în concepte inovatoare, un efort de organizare și un tur de forță pentru muzicieni și echipa de organizare. În 2025, turneul Stradivarius a ajuns și va mai ajunge până în 12 iulie în 22 de localități și spații, în evenimente importante pentru comunități locale, dar și pentru publicul național și chiar internațional.

Am asistat în 20 iunie la concertul ce a a avut loc la Catedrala luterană din Sibiu – eveniment ce a deschis oficial și a 32-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale României, un simbol al României pe plan internațional. Sigur, pare oarecum surprinzător că un concert de muzică clasică a deschis un festival al artelor spectacolului, dar nu pot decât să salut alegerea directorului FITS, Constantin Chiriac, pentru că, într-adevăr, a fost o idee de bun augur.

În primul rând, pentru că oricare concert al lui Alexandru Tomescu, este o garanție a calității și a unui standard de valoare înaltă mereu egal. Mi-e mai simplu să apreciez asta, pentru că ascult concertele pe care le susține la Sala Radio, în calitate de solist al Orchestrelor Radio, și care sunt mereu sold out. Și care nu pentru marketingul creat în jurul lui Alexandru Tomescu sunt sold out, deși, sigur, și asta are o contribuție, ci pentru că ceea ce cântă el este mereu o garanție a unui concert reușit, care transmite emoție și ne face să împărtășim împreună un set de valori culturale și, aș adăuga, chiar spirituale.

Tema turneului Stradivarius din 2025 este “Rapsodiile”. În anul când se împlinesc 70 ani de la moartea lui George Enescu, simbolul culturii muzicale românești, Alexandru Tomescu a ales să-i aducă un omagiu. I-a cântat deja cele trei sonate pentru vioară și pian în 2015, și cum nu revine niciodată la aceleași repertorii, a avut ideea de a cânta transcripții după celebrele Rapsodii române, în versiune pentru vioară și chitară. Pentru că și anul acesta, ca și în 2022, Alexandru Tomescu a plecat în turneul Stradivarius alături de chitaristul Dragoș Ilie, un excepțional muzician revenit în țară anul trecut după studii în SUA, pe care eu însămi l-am ascultat prima dată când îi jurizam înregistrările trimise pentru bursa Moștenitorii României muzicale pe care o organizez. De altfel, înregistrările cu sonatele de Paganini pentru vioară și chitară cântate în 2022, sunt acum pe un CD promovat în cadrul turneului Stradivarius din 2025.

Alături de Enescu, în programul turneului 2025 figurează George Gershwin, cu o altă rapsodie celebră care a scris istorie: Rhapsody in blue, de la a cărei premieră s-au împlinit 100 ani în 2024. Iar programul este completat de alte trei miniaturi de Gershwin, trei preludii, acestea în original pentru pian.

Este foarte îndrăzneț să realizezi aranjamente pentru vioară și chitară după lucrări care sunt în original pentru orchestră. Cel care a făcut această muncă titanică și atât de delicată, din multe puncte de vedere, inclusiv estetic, este Dragoș Ilie. A avut câteva puncte de sprijin – aranjamente existente pentru pian, pentru vioară și pian, însă meritul lui este unul foarte important, aș spune chiar capital. Pentru că ceea ce am ascultat la Sibiu a trecut granița oricărui aranjament – a fost, pur și simplu, o regândire a tuturor lucrărilor prezentate, păstrând elementele lor esențiale, dar și subtilitățile din partiturile originale. Ar fi putut ieși foarte ușor un kitsch; însă a ieșit o operă de artă, partituri care odată publicate, sunt sigură că vor fi preluate de violoniști și chitariști din întreaga lume, pentru că aduc un suflu nou unui repertoriu care nu e deloc extins, dar de care este mare nevoie astăzi.

Despre cum s-a cântat? Pe măsura acestor partituri – operă de artă: cu emoție, cu transpunere și dăruire totală, cu acel fior care face publicul să simtă acel fir electric care se țese ei și muzicienii din fața lor. Muzica aceasta a vorbit și despre libertatea noastră, pornind de la libertatea adusă de muzica de jazz explorată de Gershwin, dar și despre ce înseamnă să fii român într-o lume conectată global prin valoare, bun gust, calitate. Un program complex și foarte solicitant pentru interpreți, cu un mare consum emoțional – și cred că toți cei care au umplut catedrala din Piața Huet au simțit și comunicarea empatică a celor doi muzicieni, au apreciat modul cum trăiau muzica, inclusiv așa cum se oglindea el la modul fizic, pe chipurile și trupurile artiștilor.

Avem un mare noroc că într-o lume inundată de kitsch, mai există asemenea evenimente care restabilesc standarde și valori pentru universul muzical, dar și pentru cel cultural din România. Așa că dacă aveți ocazia, nu ratați concertele rămase din turneul Stradivarius: 27 iunie – Biserica romano-catolică din Ghimeș, 30 iunie – Cercul militar din București, 1 iulie – Sala Radio din București, 2 iulie – Grădinița Casa bună din București, 3 iulie – Cazinoul din Constanța, 5 iulie – Cabana Caraiman și 12 iulie – Castelul Bethlen-Haller.

Concertul din 1 iulie, ora 19.00, Sala Radio, este transmis în direct de Radio România Muzical.