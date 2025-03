Tratativele de pace în Ucraina au început la Jeddah! Ce înseamnă noile cerințe puse de Putin pe masa negocierilor

Dincolo de acest acord de pace limitat, Putin a mai cerut încetarea oricărei asistențe militare și de informații străine pentru Ucraina și înghețarea oricărei recrutări și pregătire din partea armatei ucrainene. Ce însemnă aceste cerinței noi pe masa negocierilor? Capitularea Ucrainei!

Săptămâna trecută, marți 18 martie, președintele Trump a avut un apel telefonic extins cu Putin, aproximativ 2 ore, urmat de o conversație telefonică cu Zelenski o zi mai târziu, pe 19 martie.

Scopul aparent al apelului cu Putin a fost acela de a obține sprijinul acestuia pentru încetarea completă, necondiționată a focului de 30 de zile pe care Washingtonul și Kievul l-au pus pe masă săptămâna trecută. Putin nu s-a arătat interesat de această propunere, sugerând în schimb disponibilitatea de a adopta o interdicție reciprocă temporară de a ataca infrastructura energetică. Acesta a fost mai puțin un act de bună-credință din partea lui, decât un efort de a nu fi văzut ca principalul impediment în calea păcii. El a reflectat, de asemenea, la dependența Moscovei de o economie asediată de război și în primul rând de capacitatea în creștere a Kievului de a lovi site-urile de petrol și gaze, adânc în teritoriul Rusiei. Cu toate acestea, Zelenski a fost de acord cu această interdicție de 30 de zile asupra atacurilor asupra site-urilor de energie, deși oricine poate ghici dacă și când ar putea reîncepe. Între timp, luptele pe linia frontului sunt intense și continuă fără încetare. De asemenea Putin a crescut numărul cerințelor pentru a încheia pacea.

Putin cere noi condiții

Dincolo de acest acord limitat, Putin a mai cerut încetarea oricărei asistențe militare și de informații străine pentru Ucraina și înghețarea oricărei recrutări și pregătire din partea armatei ucrainene. Ce însemnă aceste cerinței noi pe masa negocierilor? Aceasta este poziția cuiva care nu se grăbește și vede „pacea” ca un mijloc pentru un scop, mai degrabă decât un scop în sine. Putin rămâne concentrat asupra obiectivului său pe termen lung de a aduce Ucraina sub controlul Rusiei. Încheierea unui acord cu Statele Unite peste capul Ucrainei – unul care ar lăsa Kievul în mare măsură incapabil să monteze o apărare eficientă împotriva reînnoirii atacurilor rusești – ar fi în concordanță cu credința lui Putin că Ucraina nu ar trebui să fie o entitate suverană independentă. Deci Putin vrea capitularea Ucrainei!Cea mai bună șansă pentru pacea pe care o caută președintele Trump, în opinia mea, este să mențină o pace în termeni simpli: o încetare a focului susținută de sprijinul continuu al armatei și serviciilor de informații americane pentru Ucraina, sprijin care l-ar stimula pe Putin să semneze și să onoreze o încetare a focului. Zelenski va accepta o încetare a focului atâta timp cât are sprijinul necesar și nu este presat să renunțe definitiv la pretențiile legale ale Ucrainei asupra pământului ocupat. Ceea ce nu știm este scenariu pe care-l v-a aplica Trump și administrația sa. Președintele Trump dorește clar pacea, dar termenii sunt încă neclari. Pe scurt, ce fel de pace vrea Donald Trump?

Care este miza acestei păci?

Miza este mare aici, nu doar în ceea ce privește Ucraina, ci și dincolo de ea. Ceea ce se joacă cu Rusia va avea un efect semnificativ asupra viitorului Europei, dacă China folosește forța împotriva Taiwanului sau Coreea de Nord împotriva Coreei de Sud și asupra modului în care Statele Unite sunt percepute atât de mulți prieteni și aliați, cât și de inamicii săi din întreaga lume. Atât cât a mai rămas din ordinea globală care atârnă în balanță.

Musk și planurile de război pentru China

Vorbim de China și de Asia o zonă care urmează a fi pe agenda lui Trump. Aici intră în joc Musk. Vineri dimineața, 21 martie, Musk a sosit într-o caravană la Pentagon și s-a mutat rapid la etaj pentru a-l întâlni pe Secretarul Apărării, Pete Hegseth. Când a plecat, Musk a fost văzut făcând glume cu Secretarul Apărării și a spus că întâlnirea a decurs bine. Musk, ale cărui afaceri au o serie de contracte cu Departamentul Apărării, s-a întâlnit timp de 80 de minute cu secretarul american al Apărării Pete Hegseth în primele sale discuții la Pentagon. Nu este clar dacă generalii americani s-au alăturat acelei întâlniri fizic sau în mod virtual. Cu o zi înainte presa americană New York Time, Wall Street Journal și Washington Post publica o știre halucinantă din punct de vedere al unui militar: ”Elon Musk vizitează Pentagonul după ce ar fi cerut o informare privată despre planurile de război ale armatei americane cu China. Consilierul lui Trump (vorbesc de Elon Musk) fusese inițial planificat să primească un briefing ultra-secret despre planul de război, dar dezvăluirile întâlnirii au provocat o schimbare de curs” (scrie cotidianul New York Time). Conform informațiilor publicate, Musk a fost cel care a cerut un astfel de briefing ultrasecret despre China. Replica lui Musk a venit pe rețeaua X. "Aștept cu nerăbdare urmărirea celor de la Pentagon care scurg informații false în mod rău intenționat către NYT. Vor fi găsiți", a scris el pe X înainte de întâlnirea Hegseth. La Casa Albă, după întâlnire, Trump a spus că nu vrea să arate nimănui planurile Statelor Unite pentru un potențial război cu China și a făcut aluzie la potențialul conflict de interese al lui Musk. Să precizăm că Musk are o autorizație de securitate, dar nu se află în lanțul de comandă militar și nu este un consilier militar al lui Trump ca să poate cere așa ceva. Detaliile specifice ale planurilor de război ale SUA pentru China nu sunt cunoscute și sunt discutate public doar de oficialii Departamentului de Apărare și ofițerii superiori în termeni cei mai largi. Pentagonul menține planuri operaționale pentru mulți adversari potențiali și le actualizează în mod regulat. Musk a făcut comentarii pozitive despre China în ultimii ani. În 2023, Musk a spus că este „un fel de pro-China” în timpul unei conversații despre dacă Beijingul ar fi util în redactarea regulilor globale despre inteligența artificială. „Am niște interese în China, dar sincer, cred că China este subestimată și cred că oamenii din China sunt cu adevărat minunați și există multă energie pozitivă acolo”, a spus el. Musk a fost în contact regulat cu președintele rus Vladimir Putin, un partener apropiat al Chinei, țara care a sprijinit invadarea Ucrainei de către Moscova. În timpul uneia dintre conversațiile lor, Putin i-a cerut lui Musk să nu activeze Starlink deasupra Taiwanului ca o favoare pentru președintele chinez Xi Jinping (scrie New York Times). În urma controverselor legate de povestea din New York Times, o întâlnire planificată între Musk și șefii de state majore ai armatei americane, într-o sală de ședințe securizată din Pentagon, cunoscută sub numele de „Tancul/ The Tank”, nu a avut loc în cele din urmă. În fapt Musk și-a început campania de reduceri a guvernului federal cu Pentagonul!

Afacerile lui Musk cu China

Totuși, afacerile lui Musk au legături strânse cu China. Producătorul său de vehicule electrice, Tesla, vinde vehicule în țară de un deceniu, iar Musk a vorbit adesea pozitiv despre țară. În 2023, în timpul unui interviu audio cu parlamentarii americani pe rețeaua sa de socializare X, CEO-ul a spus că este „pro-China”. Printre „interesele proprii” și implicările sale cu China se numără următoarele: (1) cea mai mare fabrică Tesla, Gigafactory Shanghai, este situată în China- jumătate dintre vehiculele Tesla la nivel global au fost fabricate acolo începând de anul trecut; (2) în ciuda unei scăderi recente de 49% a livrărilor, China este încă una dintre cele mai mari piețe ale Tesla în spatele SUA; (3) Guvernul chinez a „căutat asigurări” că Musk nu va vinde Starlink în China, a raportat Financial Times-Musk le-a spus anul trecut companiilor care produc componente Starlink în Taiwan să mute producția în alte țări din cauza „preocupărilor geopolitice”; (4) în SUA, SpaceX este un contractant guvernamental major cu aproximativ 22 de miliarde de dolari în contracte guvernamentale, potrivit CEO-ului său iar filiala sa, Starlink, ajută Pentagonul să ofere acces la internet în medii îndepărtate.

Afacerile lui Musk cu Pentagonul

Afacerile lui Musk Starlink și SpaceX au deja o serie de contracte cu Pentagonul, ridicând întrebări cu privire la conflictele de interese, deoarece pledează pentru inovare și re-prioritizarea cheltuielilor Pentagonului pentru a găsi eficiență. Oportunitățile pentru companiile sale, în special SpaceX, sub Trump ar putea genera venituri de miliarde de dolari pentru firmele sale. Scutul de apărare antirachetă planificat de Trump ”Golden Dome”, ar necesita sute de senzori și alți sateliți pentru a urmări rachetele balistice care sosesc, ar fi o potrivire naturală pentru SpaceX și unitatea sa Starlink. Musk menține contracte profitabile cu Departamentul Apărării. În octombrie 2024, Forța Spațială a SUA a acordat 733 de milioane de dolari în contracte de lansare companiei SpaceX de la Musk.

Despre documentele Pentagonului

Ca să înțelegeți mai bine mersul documentelor secrete ale Pentagonului am făcut următorul comentariu. Recentul memoriu strategic al lui Hegseth, trimis liderilor de la Pentagon, la începutul acestei luni, a direcționat o schimbare a focalizării și a resurselor către un posibil conflict cu China, dar a oferit puține detalii despre cum ar arăta. Mai multe versiuni ale planurilor de război militare ale SUA sunt adesea pregătite la diferite niveluri de clasificare. La cel mai înalt nivel, planurile operaționale militare conțin așa-numitele informații de autorizare „cuvânt de cod” care implică surse și metode sensibile, cum ar fi utilizarea bunurilor umane și tehnice. De asemenea, sunt pregătite frecvent versiuni mai puțin sensibile ale briefing-urilor care nu includ informații foarte clasificate. Chiar și persoanele cu autorizații de securitate adecvate necesită încă „necesitatea de a cunoaște/need to know” înainte de a accesa anumite informații, conform procedurilor de manipulare clasificate ale guvernului SUA. Potrivit unui rezumat al Departamentului de Justiție, un angajat special al guvernului, așa cum este Musk, este „oricine lucrează sau este de așteptat să lucreze pentru guvern timp de 130 de zile sau mai puțin într-o perioadă de 365 de zile”.

Discuțiile de pace din Arabia Saudită

Când scriu aceste rânduri abia au început discuțiile la Riad între ucraineni, ruși și americani. Care sunt problemele în discuțiile SUA cu Ucraina și Rusia? Oficialii americani urmează să se întâlnească cu negociatori din Ucraina și Rusia în Arabia Saudită pentru a discuta detaliile unei propuneri de încetare a focului de 30 de zile privind loviturile asupra infrastructurii energetice, precum și un acord de pace pe termen mai lung. Negociatorii ruși și ucraineni nu vor fi în aceeași cameră. Oficialii trimiși de Kiev urmează să se întâlnească cu echipa SUA la Riad duminică seara. Aceasta urmează să fie urmată luni de discuții între negociatorii ruși și americani. Putin și Trump au convenit săptămâna trecută „că mișcarea către pace va începe” cu o pauză de 30 de zile în atacurile asupra instalațiilor energetice rusești și ucrainene, potrivit Casei Albe. Kievul a întocmit o listă de facilități care ar putea face obiectul încetării parțiale a focului. Lista ar putea include nu numai centralele de energie, ci și infrastructura feroviară și portuară, a spus el.

Și acum să vedem punctele de pe agenda negocierilor într-o sinteză pe care a făcut-o după informațiile publicate de Reuters și culese de David Brunnstrom și Tom Balmforth:

”Sistemul energetic ucrainian-Trump vorbește despre preluarea centralelor hidroelectrice sau nucleare de la ucraineni în timp ce Zelenski vorbește numai de preluare de la ruși și modernizarea cu americani a centralei nucleare de la Zaporojie cea mai mare din Europa (centra genera 20% din producția de energie electrică a Ucrainei). Perioada de punere din nou în funcție se estimează a fi în jur de 2 ani.

Circulația navală în Marea Neagră-Putin, a spus Kremlinul, a „răspuns constructiv” la o inițiativă a lui Trump privind protejarea transportului maritim din Marea Neagră și au convenit să înceapă negocierile în acest sens. Turcia și Națiunile Unite au contribuit la medierea așa-numitei Inițiative pentru cereale la Marea Neagră, un acord încheiat în iulie 2022 care a permis exportul în siguranță a aproape 33 de milioane de tone metrice de cereale ucrainene peste Marea Neagră, în ciuda războiului. Rusia s-a retras din acord după un an, plângându-se că propriile sale exporturi de alimente și îngrășăminte se confruntă cu obstacole serioase.

Schimbul de prizonieri-Rusia și Ucraina au schimbat fiecare câte 175 de prizonieri de război, au declarat ambele părți, iar Rusia a predat încă 22 de prizonieri ucraineni grav răniți, în ceea ce ministerul rus al Apărării a numit un gest de bunăvoință. Zelenski a descris schimbul ca fiind unul dintre cele mai mari de acest gen și a spus că cei 22 de ucraineni sunt „războinici grav răniți și cei pe care Rusia i-a persecutat pentru crime inventate”.

Aderarea la NATO a Ucrainei- Putin a spus că dorește ca Ucraina să renunțe oficial la ambițiile sale de a adera la NATO. Ucraina definește aderarea la NATO ca un obiectiv în constituția sa și spune că apartenența la bloc ar fi cea mai bună și mai eficientă formă de garanție de securitate pe care o poate primi ca parte a unui acord de pace. Americani exclud această aderarea la NATO a Kievului cât și o revenire la o revenire negociată la granițele sale de dinainte de 2014 toate acestea prin vocea lui John Coale, reprezentantul adjunct al lui Trump pentru Ucraina. Trump l-a învinuit pe predecesorul său Joe Biden pentru că a promovat ideea, deși aceasta a fost susținută pentru prima dată de președintele republican George W. Bush în 2008.

Securitatea postbelică a Ucrainei- Întrucât aderarea la NATO nu este o perspectivă imediată, Ucraina caută garanții incluse în orice acord de pace cu privire la securitatea sa pe termen lung - dar asta o pune în contradicție cu ceea ce vrea Kremlinul de la un acord. Kievul și susținătorii săi din Europa sunt de acord că cheia securității sale este o armată ucraineană puternică și nelimitată ca număr. Între timp, Moscova a spus că o condiție a unui acord de pace este reducerea armatei Ucrainei. Marea Britanie și Franța urmăresc un plan pentru a crea o forță de descurajare a trupelor, navelor și avioanelor străine care ar urma să aibă sediul în sau în jurul Ucrainei după semnarea unui acord de pace. Detaliile despre modul în care ar funcționa forța și cine va contribui sunt încă neclare. Dar unii oficiali ruși au spus deja că nu pot accepta o astfel de forță.

Relaxare sancțiunilor puse Rusiei și alegeri în Ucraina- Putin dorește relaxarea sancțiunilor occidentale și organizarea de alegeri prezidențiale în Ucraina. Kievul nu a mai organizat alegeri din 2019 din cauza legii marțiale din timpul războiului, care interzice organizarea de alegeri. Oficialii ucraineni mai spun că organizarea unor alegeri în timpul războiului ar fi imposibilă în practică. Statele Unite au condus eforturi ample de sancțiuni împotriva Rusiei sub Biden. Pașii includ măsuri menite să limiteze veniturile din petrol și gaze, inclusiv un plafon de 60 de dolari pe baril pentru exporturile de petrol ale Rusiei. Acum Administrația Trump studiază modalități prin care ar putea ușura sancțiunile dacă Moscova este de acord să pună capăt războiului.

Condiții teritoriale puse de Rusia- Rusia vrea să controleze toate cele patru regiuni din estul Ucrainei (Luhansk, Doneț, Zaporizhia și Herson) pe care le-a revendicat ca fiind ale sale, plus peninsula Crimeea pe care a ocupat-o și a anexat-o în 2014. Cum va răspunde Kievul este greu de prezis în orice caz Zelenski se va opune. Kievul spune, însă, că nu va recunoaște niciodată suveranitatea Rusiei asupra teritoriului ucrainean.

Resursele naturale ucrainene- Kievul și Washingtonul au discutat despre un acord în baza căruia Statele Unite ar obține un profit financiar din dezvoltarea resurselor naturale ucrainene, în special a pământurilor rare utilizate pentru fabricarea de electronice. Urmează ca acest acord să fie semnat în curând. Dincolo de acest acord, infrastructura de gaze a Ucrainei ar putea fi de interes pentru Casa Albă. Ucraina are a treia cea mai mare capacitate de stocare a gazelor subterane din lume. În cele din urmă, ar putea importa gaze naturale lichefiate din Statele Unite, să-l depoziteze, apoi să-l trimită către vest către țările europene care caută alternative la gazul natural rusesc”.