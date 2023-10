Războiul drogurilor, migrație și naivitate politică în pașnica și pragmatica Suedie

Suedia a intrat în fibrilație după ultimele evenimente în care bătăliile dintre găști și grupuri infracționale au transformat pașnicul stat într-un teatru în care zilnic sunt schimburi de focuri iar numărul victimelor umane, inclusiv cele nevinovate, a screscut dramatic. Săptămâna trecută a fost apogeul care s-a soldat cu analiza și introducerea în premieră a Armatei în sprijinirea Poliției, într-un stat în care acest pas nu este permis de lege, dar care nu mai are resurse de forțe de ordine capabile să intre înadevăratele no go zones, zone interzise, practic, Poliției. După modelul Franței Germaniei și Marii Britanii, Suedia a devenit un spațiu al infracțiunilor legate de războiul drogurilor, migrație și naivitatea politicienilor, potrivit premierului în funcție, Ulf Kristersson. Mai grav, în stradă se întâlnesc tot mai des suedezi minori angrenați în distribuție și bătălile găștilor de cartier.

Rivalități, răzbunări și împărțirea teritoriului de distribuire a drogurilor și criminalitate între bandele înarmate

Declanșatorul crizei a avut loc în noaptea de miercuri spre cineri, 27 spre 28 septembrie, când într-o singură noapte doi tineri au fost uciși prin împușcare în Stockholm iar o femeie, despre care Poliția a susținut că nu are nici o legătură cu grupările infracționale, a fost ucisă într-o explozie în propria casă, la 80 km nord de capitală. Femeia de 24 de ani, identificată drept Soha Saad, era profesor calificat și pare a fi fost vecină cu o casă vizată de atacatori.

În primul caz de împușcături de miercuri, un tânăr de 18 ani a fost ucis diminața devreme pe un teren de sport aglomerat din sud-vestul Stockholmului, în suburbia numită Mälarhöjden, un loc unde copiii și tinerii se antrenau regulat. În jurul miezului noții, a fost împușcat al doilea tânăr la Jordbro, la sud de Stockholm. Femeia de 24 de ani victimă a exploziei în Storvreta, suburbia la nord de orașul universitar Uppsala, a murit în spital în urma rănilor suferite în cadrul exploziei de joi.

Mass media suedeză a legat atacul și explozia de criminalitate cu victime de conflictul în care este implicată gruparea Foxtrot, o rețea care distribuia droguri și se ocupa de infracționalitate între care colectarea taxelor de protecție și care s-a rupt recent în două grupări rivale. Explozia a afectat cinci case și a fost considerate de către poliție omucidere, nicidecum atac terorist. Femeia a căzut victimă nevinovată, în casă alăturată fiind una dintre rudele liderului unei grupări care era vizată de atac.

Cele trei atacuri de miercuri noaptea sunt toate legate de problema găștilor de cartier și a grupărilor infracționale care acționează pe străzile din marile orașe din Suedia, principalele infracțiuni înregistrate fiind ucideri prin atacuri cu arme de foc cu tiruri din mașini în trecere și explozii dirijate împotriva membrilor și rudelor grupărilor rivale. Gruparea Foxtrot condusă de către un cetățean suedez de origine turcă care trăiește în Turcia și fostul său adjunct la conducere, la mijloc fiind bătălia pentru împărțirea teritoriului dar și pentru traficul de arme de foc, o caracteristică a acestei grupări care aducea ilegal armele în Suedia, cu destinația propriile nevoi și crima organizată în general.

În urma atacurilor, patru persoane au fost reținute sub suspiciunea de complicitate în cazul împușcării fatale în Jordbro, o suburbie a Stockholmului. Poliția a arestat alte două persoane în legătură cu explozia din Uppsala, atât de violentă încât două case au fost complet distruse și în total cinci afectate de suflul exploziei. La începutul săptămânii, alte două explozii puternice s-au auzit în centrul Suediei, rănind cel puțin trei pesoane și distrugând clădiri, ale căror cărămizi și ferestre au fost răspândite de jur împrejur.

Realitatea suedeză: peste 30.000 oameni antrenați în bandele criminale

Numai în luna septembrie, au fost ucise 12 persoane în atacuri violente între grupurile înarmate din Suedia. Este cel mai mare număr înregistrat din decembrie 2019, potrivit ziarului suedez Dagens Nyheter. În 2022, s-au înregistrat nu mai puțin de 391 de împușcături între bande rivale în Suedia, dintre care 62 au fost fatale pentru victime, în creștere dramatică față de anul anterior când s-au înregistrat doar 45 de victime. Dacă anul trecut a atins recordul din istoria înregistrărilor statistice în Suedia, anul acesta se anunță și mai sângeros, potrivit datelor preliminare ale Poliției.

Un raport oficial al guvernului suedez din 2021 menționează că numărul victimelor în urma uciderii cu arme de foc a ajuns la 4 la un milion de oameni pe an în Suedia. Prin comparație, rata omuciderilor cu arme de foc în întreaga Europă este de 1,6 la un million de oameni. Majoritatea acestor atentate și răzbunări se referă fie la bande rivale, fie la rude ale persoanelor implicate în rețelele de criminalitate organizată.

Împușcăturile au ajuns evenimente zilnice în Suedia, dar mai grav este că tot mai multe sunt făcute de minori suedezi antrenați în aceste grupări. Legea suedeză interzice Armatei să ajute Poliția în stradă în orice situație în care utilizarea forței este necesară, cu excepția atacurilor teroriste sau a războiului. Potrivit datelor poliției, circa 30.000 de persoane sunt implicate în Suedia direct sau au legături cu grupările criminale. Mai mult, violența s-a răspândit de la centrele urbane majore către orășele mai mici și mai puțin populate unde criminalitatea era extrem de rară până recent.

Și dacă acum 10 ani se înregistrau între 10 și 40 de omucideri pe an în Suedia, de anul trecut, numărul a depășit 60 de victime ale împușcăturilor și utilizării armelor de foc între grupările de criminalitate organizată, principalul declanșator fiind drogurile, distribuția, piața acestora și violența asociată. Mai grav, pe piața drogurilor vin cei mai tineri, minori, care sunt atrași și de consum, și de distribuție. Grupările infracționale racolează minorii suedezi mai ales pentru că sumele pe care le plătesc aceste grupări minorilor sunt mult mai mici. Nu în ultimul rând, responsabilitatea minorilor în fața legii este mai redusă și aduce pedepse mult mai mici, atunci când minorii sunt prinși de către poliție.

Migrația ilegală și lipsa integrării migranților sunt la baza valului de infracționalitate cu violență din Suedia

Nu e de mirate că premierul suedez Ulf Kristersson nu a mai putut să păstreze tăcerea și a ieșit public pentru a reasigura populația suedeză și a lua măsuri dure împotriva criminalității de această factură. Joi, 28 septembrie a avut un discurs televizat pentru ca vineri 29 septembrie să-l convoace în celula de urgență și pe șeful Apărării, pe care urmează să-l implice în combaterea violenței găștilor de cartier cu acțiuni criminale violente.

Kristersson a fost cel care a dat vina pentru violențe și explozia numărului de victime ale împușcăturilor în stradă pe “politica de imigrare iresponsabilă” și pe “integrarea eșuată a migranților”, datorate în special “naivității politice” care a făcut ca violența grupărilor înarmate de criminalitate organizată să crească exponențial. De unde nevoia ca Suedia să abordeze problema de pe cu totul alte poziții decât a făcut-o până în prezent.

Și Poliția suedeză a legat direct violența de integrarea superficială a migranților în societatea suedeză și pe piața de muncă, referindu-se direct la ecartul mare între săraci și bogați, costurile mari ale vieții în Suedia și pe consumul de droguri de către pături largi ale populației suedeze. Alți critici au relevat în spațiul public problemele structurale ale Suediei cu sărăcia copiilor și serviciile publice nefinanțate sau slab finanțate în țara scandinavă.

Premierul Ulf Kristersson a făcut o radiografie critică și dură a situației, subliniind că aceste adevărate conflicte de natură criminală în Suedia sunt o amenințare la securitatea și siguranța individuală și a țării. În intervenția sa, a susținut că își asumă vânarea, alungarea și înfrângerea acestor grupări criminale iar toți cei implicați vor fi trimiși în fața tribunalelor chiar dacă se află în afara Suediei. În plus, toți cei care nu sunt cetățeni suedezi vor fi deportați și nu vor executa pedepele în închisorile suedeze, ci în țările lor de origine. Pe de altă parte, premierul suedez a recunoscut că legea suedeză nu a fost făcută “pentru grupări criminale și copiii-soldați ai acestora”.

În materie de migrație, mass media suedeză susține că, în luna august a acestui an, Ministrul pentru Migrație al Suediei, Maria Malmer Stenergard, a declarant că peste 100.000 de persoane stau ilegal în Suedia. "O mare parte dintre imigranții veniți deja în Suedia nu au intrat în programele de integrare în privința locuințelor și concentrării refugiaților de care ministerul său se ocupă. Problemele fundamentale nu sunt închisorile și investițiile de miliarde pentru a cuprinde întregul surplus de infracționalitate, susține ministrul, ci mai degrabă serviciile sociale acordate imigranților care ajung în Suedia și mai ales regândirea întregii politici anti-drog a Suediei.

Violența grupărilor înarmate nu este o exclusivitate a Suediei, deși acest stat a ajuns să se ridice peste media europeană la infracțiunile de omor și cele cu violențe. În Marea Britanie, în zonele urbane, se întâlnesc înjunghierile. În Germania, ținta sunt grupările criminale conduse de diferitele familii de infractori, cu un impact ce a depășit 1 miliard de euro pe an. Suedia își dorește astăzi, de asemenea, să compare structurile și culturile acestor grupări criminale din diferite state pentru a înțelege mai bine cauzele și dinamica violenței între grupurile rivale. Aceste studii comparative ar putea să explice și acțiunile de răzbunare care au devenit rutină între grupările înarmate de această factură din Suedia.

Marea controversă a implicării Armatei suedeze în lupta cu grupările înarmate

Tema nivelului ridicat de criminalitate a determinat autoritățile suedeze să evalueze soluții de urgență. Premierul Kristersson a onvocat vineri, 29 septembrie o reuniune de urgență în care au fost prezenți șeful Poliției, Anders Thornberg, Ministrul Justiției, Gunnar Strommer dar și, în premierul șeful Apărării, Micael Byden. Ca rezultat al întâlnirii, Poliției îi revine sarcina de a preveni evenimentele precum cele din zilele anterioare, cu consecințe dezastruoase. Armata suedeză urmează să sprijine poliția în a gestiona situația violentă înregistrată.

Astfel, Guvernul a ceut Armatei să ajute poliția "în cazurile în care forțele armatei au specialiști cu abilități adaptate acestor evenimente cu explozibili și scimburi de focuri cu arme de asalt, începând cu explozibilii și identificarea lor, logistică cu elicoptere, capabilități de analiză, analiză IT." Legislația actuală a Suediei trebuie să fie schimbată ca să poată combate situațiile din zonele gri unde nu este simplu de determinat cu ce tip de amenințare se confruntă Suedia.

Guvernul suedez dorește să mai adauge noi măsuri care vizează mai multă supraveghere, zone de căutare avansată și hotărâri de punere sub limitări ale libertăților și luare în curstodie. De asemenea, vor fi adăugate sancțiuni mai drastice și pedepse mai dure pentru încălcarea legii armelor de foc, ca și acordarea de puteri mai mari autorității polițienești pentru deportări. De altfel, el a anunțșat că orice măsură necesară este pe masă, inclusiv cele referitoare la modificări de legislație privind implicarea Armatei în asemenea cazuri. Ministrul justiției a anunțat după reuniune, de asemenea, creșterea de la 3 la 5 ani a pedepsei pentru deținerea de explozibile fără autorizație.