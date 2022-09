Putin trimite lumea în război. Ce poate face lumea?

Cred că este singura întrebare importantă deoarece chiar singura speranță care ne rămâne stă, sau ar sta în capacitatea de reacție a liderilor acestei lumi de a se putea uni în adoptarea unei reacții comune la ceea ce le-a comunicat Putin, declarație de război anunțând iminenta preluare ostilă a unor teritorii aparținând unui stat independent și suveran, alipindu-le propriei țări, sfidând din nou legislația internațională.

Chestiunea este de acum extrem de simplă: dacă vom avea, ca până acum, doar simple, delicate și absolut ineficiente proteste diplomatice din partea politicienilor occidentali blocați în neputința de acțiune dată de dependențe istorie ale țărilor lor față de diversele resurse rusești, atunci Putin va continua în liniște acel scenariu pe care l-a anunțat de mai mult timp, adică preluarea definitivă a unei părți însemnate din Ucraina și, de ce nu, consolidând în același mod prezența rusă în arealele nordice din jurul Mării Baltice.

Și ar trebui să se facă ceva, mai ales că, chiar în acest moment, liderii lumii sunt prezenți la Adunarea Generală a ONU și, dacă mai sunt în stare să se comporte ca oameni de stat veritabili și să-și asume cu adevărat răspunderile care le revin, să decidă în consecință și să formuleze un răspuns pe măsură. Este extraordinar de dificil s-o facă, asta știe foarte bine Putin, limitați cu sunt de prevederile Cartei Națiunilor Unite. În acest sens, tehnic vorbind, nu pot să facă nici măcar ceva pe măsura deciziei din 14 decembrie 1939, atunci când URSS era dată afară din Societatea Națiunilor, ocazie când erau pronunțate aceste cuvinte rămase în istorie:

„Lând în considerare faptul că, prin agresiunea comisă împotriva Finlandei și totodată ținând seamă de art.12 al angajamentului Societății Națiunilor și Tratatului de la Paris; considerând că URSS nu a încălcat pur și simplu angajamentul Societății Națiunilor ci s-a plasat în mod deliberat în afara acestuia; luând în considerare faptul că, în termenii art,16, Consiliul are competența de a lua în considerare consecințele acestei situații, expulzează URSS”.

Aveți, în finalul acestui text, suita documentelor oficiale ale timpului, foarte importante prin comparație cu situația de acum, deoarece, în mod clar, are numeroase și extrem de importante puncte de similitudine cu „operațiunea militară specială” împotriva Ucrainei. În afară de unul singur: atunci, Societatea Națiunilor avea în statut acele prevederi care permiteau măsuri de răspuns extrem de grave împotriva unei țări considerate agresoare, măsuri mergând, cum s-a văzut, până la excluderea țării respective din ansamblul reprezentând lumea civilizată.

De data asta, reglementările din statutul ONU fac imposibilă o asemenea reacție deoarece, în art.6, se spune că „dacă un membru al Organizației încalcă în mod constant principiile enunțate în prezenta Cartă a ONU, poate fi exclus din Organizație de către Adunarea Generală în urma unei recomandări a Consiliului de Securitate”. Reamintesc și alt lucru extrem de important, anume că deciziile din Consiliul de Securitate sunt luate în urma unui vot afirmativ al tuturor membrilor săi, inclusiv al celor cinci membri permanenți care dispun de arma finală, adică dreptul de veto care anulează orice tip de procedură.

Jocul este astfel închis și, teoretic, există doar posibilitatea ca Rusia să renunțe la statutul său de membru ONU ceea ce, chiar pe acest plan teoretic, este cvasi-imposibil. Mai rămâne soluția ca Adunarea Generală, pusă în fața situației acesteia de acum care seamănă foarte tare cu cea care a premers cea de-a doua conflagrație mondială, să decidă că a venit timpul să voteze în sensul modificării Cartei ONU și că, între timp, va proceda la retragerea calității de membru a Federației Ruse în din ce în ce mai multe organisme și organizații din sistemul Națiunilor Unite. Dar asta ar fi un semnal pentru intrarea pe un drum extrem de periculos și cu consecințe foarte greu de estimat, prima dintre ele fiind constituirea și adâncirea unei situații conflictuale severe, poate chiar a unui război deschis, între Rusia și țările occidentale și, cum a spus Putin, implicând și folosirea armamentului nuclear.

Ceva însă va trebui să facă ONU pentru a ieși din situația de non-combat în care este condamnată acum. Ar trebui să decidă ceva liderii lumii tocmai pentru a arăta că lecțiile istoriei nu au fost uitate. În acest sens, nu ar trebui niciodată uitat faptul că declinul Societății Națiunilor a început odată cu eșecul Conferinței mondiale privind dezarmarea (Geneva a932-34), apoi datorită imposibilității de a opri Japonia să invadeze Manciuria, umilința finală fiind produsă de Germania nazistă care a decis să părăsească organizația, transmițând primul semnal clar că se pregătea de ceea ce avea să fie cel de-al Doilea Război Mondial.

Putin are convingerea deplină că blocajul de acum de la ONU este unul definitiv, că liderii care ar trebui să i se opună sunt feroce doar în discursuri și planurile lor de viitor sunt limitate de spaimele provocate de posibile mișcări sociale de protest din cauza sărăciei și a lipsurilor de tot felul. Liderii lumii vor trebui -dacă mai sunt în stare s-o facă – să decidă cum va fi rezolvată criza în care suntem, așa cum a fost ea prezentată de Antonio Guterres, secretarul general al ONU în deschiderea lucrărilor Adunării Generale:

„Trebuie să acționăm pe toate fronturile. Să nu ne face iluzii. Navigăm pe o mare agitată. O iarnă a vrajbei mondiale se profilează la orizont. O criză a costului vieții explodează Se pierde încrederea. Cresc inegalitățile. Planeta este în flăcări. Oamenii suferă – cei mai vulnerabili sunt amenințați. Este în primejdie Carta Națiunilor Unite și idealurile pe care le conține...Aceste crize amenință însuși viitorul omenirii...”

Ce-au de zis ai noștri? Ce ne zice Președintele Iohanis?

===========================================================

quelques textes oubliés du PCF.....

Résolution de la SDN du 14 décembre 1939 prononçant l'exclusion de l'URSS

Le 14 décembre 1939, l'Union soviétique est exclue de la Société des Nations. (Document 1)

Cette décision du Conseil de la SDN marque la fin de la procédure engagée par la Finlande à la suite de l'invasion de son territoire par les armées soviétiques le 30 novembre 1939 :

- Appel de la Finlande à la SDN du 3 décembre 1939. (Document 2)

- Télégramme de la SDN du 3 décembre 1939 annonçant à l'URSS la convocation de l'Assemblée et du Conseil pour étudier la requête finlandaise. (Document 3)

- Télégramme de l'URSS du 4 décembre 1939 rejetant la médiation de la SDN. (Document 4)

- Télégramme de la SDN du 11 décembre 1939 demandant à l'URSS d'engager des pourparlers de paix avec la Finlande. (Document 5)

- Télégramme de l'URSS du 12 décembre 1939 rejetant la demande de la SDN. (Document 6)

- Résolution de l'Assemblée de la SDN du 14 décembre 1939 condamnant l'agression soviétique de la Finlande. (Document 7)

La procédure réglant le conflit entre deux membres de la Société des Nations est fixée aux articles 11, 15 et 16 du pacte de la SDN. (Document 8)

Document 1 :

Résolution du Conseil de la SDN du 14 décembre 1939

prononçant l'exclusion de l'URSS

Le conseil, ayant pris connaissance de la résolution adoptée par l'assemblée, le 14 décembre 1939, au sujet de l'appel du gouvernement finlandais,

1° S'associe à la condamnation par l'assemblée de l'action de l'Union des républiques socialistes soviétiques contre l'Etat finlandais;

2° Pour les motifs énoncés dans la résolution, de l'assemblée, vu l'article 16, alinéa 4, du pacte, constate que, par son fait, l'Union des républiques socialistes soviétiques s'est exclue de la Société des nations. Il en résulte qu'elle ne fait plus partie de la Société.

Document 2 :

APPEL DE LA FINLANDE A LA SDN

Lettre du 3 décembre 1939

de Rudolf Holsti, délégué permanent de la Finlande auprès de la SDN

à Joseph Avenol, Secrétaire général de la SDN

L'URSS, avec laquelle la Finlande a entretenu depuis la signature du Traité de paix à Tartu, en 1920, des relations de bon voisinage et signé un pacte de non-agression qui ne devait expirer qu'en 1945, a attaqué inopinément, dans la matinée du 30 novembre dernier, non seulement des positions frontières, mais aussi des villes ouvertes finlandaises, répandant la mort et la désolation parmi la population civile, notamment par des attaques aériennes.

La Finlande n'a jamais rien entrepris contre son puissant voisin. Elle n'a cessé de déployer les plus grands efforts pour vivre en paix avec lui. Néanmoins, alléguant de soi-disant incidents de frontière et arguant du prétendu refus de la Finlande à acquiescer au renforcement de la sécurité de Leningrad, l'URSS a d'abord dénoncé le pacte de non-agression précité et ensuite refusé la proposition du Gouvernement finlandais de recourir à la médiation d'une puissance neutre.

En conséquence, d'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter ce qui précède à votre connaissance en vous priant de bien vouloir, en vertu des articles 11 et 15 du Pacte, convoquer immédiatement le Conseil et l'Assemblée et de leur demander de prendre toutes mesures utiles pour enrayer l'agression. Je ne manquerai pas de vous faire tenir un exposé complet des raisons et des circonstances qui ont amené mon Gouvernement à demander l'intervention de la Société des Nations dans un conflit qui a mis aux prises deux de ses membres.

Rudolf Holsti

A la suite à l'invasion de son territoire par les troupes soviétiques le 30 novembre 1939, la Finlande saisit la SDN le 3 décembre 1939 dans le but qu'elle prenne "toutes mesures utiles pour enrayer l'agression".

Document 3 :

Télégramme du 3 décembre 1939

de Joseph Avenol, Secrétaire général de la SDN

à Viatcheslav Molotov, Ministre des Affaires étrangères de l'URSS

J'ai l'honneur de porter à votre attention le texte du télégramme que je viens d'adresser aux membres du Conseil et de l'Assemblée de la Société des Nations :

« J'ai reçu la lettre suivante, datée du 3 décembre 1939, du délégué permanent de la Finlande auprès de la Société des Nations :

« L'URSS, avec laquelle la Finlande a entretenu depuis la signature du Traité de paix à Tartu, en 1920, des relations de bon voisinage et signé un pacte de non-agression qui ne devait expirer qu'en 1945, a attaqué inopinément, dans la matinée du 30 novembre dernier, non seulement des positions frontières, mais aussi des villes ouvertes finlandaises, répandant la mort et la désolation parmi la population civile, notamment par des attaques aériennes. La Finlande n'a jamais rien entrepris contre son puissant voisin. Elle n'a cessé de déployer les plus grands efforts pour vivre en paix avec lui. Néanmoins, alléguant de soi-disant incidents de frontière et arguant du prétendu refus de la Finlande à acquiescer au renforcement de la sécurité de Leningrad, l'URSS a d'abord dénoncé le pacte de non-agression précité et ensuite refusé la proposition du Gouvernement finlandais de recourir à la médiation d'une puissance neutre. En conséquence, d'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter ce qui précède à votre connaissance en vous priant de bien vouloir, en vertu des articles 11 et 15 du Pacte, convoquer immédiatement le Conseil et l'Assemblée et de leur demander de prendre toutes mesures utiles pour enrayer l'agression. Je ne manquerai pas de vous faire tenir un exposé complet des raisons et des circonstances qui ont amené mon Gouvernement à demander l'intervention de la Société des Nations dans un conflit qui a mis aux prises deux de ses membres. — Rudolf Holsti »

Conformément à article 11 paragraphe premier du pacte, je convoque par la présente les membres du Conseil à Genève, le samedi 9 Décembre, à midi. Je soumets au président de l'Assemblée la proposition de convoquer l'Assemblée le lundi 11 décembre. Je confirmerai la date. »

AVENOL

Le 3 décembre 1939, le secrétaire général de la SDN convoque par télégramme les membres du Conseil et de l'Assemblé répondant ainsi favorablement à la demande de la Finlande. Il sollicite aussi la présence de l'URSS mise en cause par la Finlande.

Document 4 :

Télégramme du 4 décembre 1939 de Viatcheslav Molotov, Ministre des Affaires étrangères de l'URSS à Joseph Avenol, Secrétaire général de la SDN

Au nom du gouvernement de l'URSS, je vous informe que la convocation du conseil de la Société des nations pour le 9 décembre et de l'assemblée pour le 11 décembre, à l'initiative de M. Rudolph Holsti et en application de l'article 11, paragraphe premier, du pacte de la Société des nations, est injustifiée selon mon gouvernement.

L'URSS ne se trouve pas en état de guerre avec la Finlande et ne menace pas de guerre le peuple finlandais. Pour cette raison, le recours à l'article 11, paragraphe premier, du pacte de la Société des nations n'est pas fondé. L'URSS entretient des relations pacifiques avec la République démocratique finlandaise, avec le gouvernement de laquelle elle a conclu un pacte d'assistance et d'amitié le 2 décembre. Ce traité règle tous les problèmes qui furent discutés sans succès au cours des négociations qui se sont poursuivies avec l'ancien gouvernement finlandais qui vient de renoncer à ses pouvoirs.

Le gouvernement de la République démocratique finlandaise a demandé, dans sa déclaration du 1er décembre, à l'URSS de lui prêter son assistance militaire pour annihiler par un effort commun les foyers de guerre créés en Finlande par l'attitude du précédent gouvernement finlandais. Dans ces conditions, la convocation du conseil et de l'assemblée de la Société des nations n'est pas justifiée, notamment parce que les personnes au nom desquelles M. Holsti s'est adressé à la Société des nations ne représentent pas le peuple finlandais.

Si, malgré ces observations, le conseil et l'assemblée de la Société des nations sont convoqués pour délibérer au sujet de la proposition de M. Holsti, l'URSS ne pourra pas participer à leurs réunions. Cette résolution est encore renforcée par le fait que la communication de M. Avenol, relative à la convocation de la Société des nations, reproduit le texte de la lettre diffamante et offensante de M. Holsti et apparaît ainsi comme une provocation intolérable, marquant un manque total de respect envers l'URSS.

MOLOTOV

L'URSS rejette la médiation de la SDN sur la question finlandaise en avançant deux arguments : 1) il n'y a pas d'état de guerre entre l'URSS et la Finlande puisque l'intervention soviétique répond à la demande du gouvernement populaire finlandais. Constitué le 1 décembre 1939 par l'Union soviétique dans la ville frontalière finlandaise de Terijoki, ce gouvernement fantoche est dirigé par Otto Kuusinen, communiste finlandais qui était réfugié à Moscou. Dans sa Déclaration annonçant sa constitution, "le gouvernement du peuple Finlandais invite le gouvernement de l'URSS a accorder à la République démocratique de Finlande, tout le concours nécessaire des forces de l'Armée Rouge". Autre preuve de sa servitude, le lendemain, il signe avec l'URSS un Pacte d'assistance mutuelle et d'amitié qui satisfait les revendications territoriales soviétiques. 2) l'appel du gouvernement finlandais à la SDN n'est pas recevable au motif que c'est le gouvernement dirigé par Kuunisen qui représente légitimement la Finlande.

Document 5 :

Télégramme du 11 décembre 1939 de José da Matta, président du Comité chargé d'étudier l'Appel de la Finlande à Viatcheslav Molotov, Ministre des Affaires étrangères de l'URSS

Le Comité constitué par l'Assemblée saisie en vertu Article 15 du Pacte adresse urgent appel à Gouvernement URSS et Gouvernement finlandais d'arrêter les hostilités et ouvrir négociations immédiates sous médiation Assemblée pour rétablissement de la paix. La Finlande présente accepte. Vous serais reconnaissant de faire connaître avant demain soir mardi si Gouvernement URSS est disposé à accepter cet appel et arrêter immédiatement hostilités.

DA MATTA

Le lundi 11 décembre 1939, après avoir entendu l'exposé du délégué de la Finlande, Rudolf Holsti, dénonçant l'agression soviétique contre son pays, l'Assemblée de la SDN décide de constituer un comité spécial composé de 13 membres qui sera dirigé par le délégué du Portugal, José Da Matta, et qui aura pour mission d'étudier la requête finlandaise. Ce comité spécial décide le jour même de sa constitution d'envoyer un ultime appel à l'URSS pour lui demander de cesser les hostilités et d'entamer sans délai des négociations de paix.

Document 6 :

Télégramme du 12 décembre 1939

de Viatcheslav Molotov, Ministre des Affaires étrangères de l'URSS

à José da Matta, président du Comité chargé d'étudier l'Appel de la Finlande

Le Gouvernement de l'URSS vous remercie, Monsieur le Président, de votre aimable invitation à participer à la discussion de la question finlandaise.

En même temps, le Gouvernement de l'URSS porte à votre connaissance qu'il ne se trouve pas à même d'accepter cette invitation pour les motifs exposées dans le télégramme du commissariat du peuple aux Affaires étrangères du 4 décembre, envoyé en réponse à la communication de M. Avenol.

MOLOTOV

Molotov renouvelle le refus du gouvernement soviétique de tout médiation de la SDN sur la question finlandaise. La SDN exclura l'URSS de ses rangs dans une résolution adoptée le 14 décembre 1939.

Document 7 :

Résolution de l'Assemblée de la SDN du 14 décembre 1939

condamnant l'agression soviétique de la Finlande

L'Assemblée :

1° Constatant que, par l'agression qu'elle a commise contre la Finlande, l'URSS a manqué tant à ses accords politiques particuliers avec la Finlande qu'à l'article 12 du pacte de la Société des nations et au pacte de Paris;

Et qu'à la veille d'y procéder, elle a dénoncé, sans y être fondée en droit, le traité de non-agression conclu par elle en 1932 avec la Finlande et qui devait rester en vigueur jusqu'à la fin de 1945 :

Condamne solennellement l'action de l'URSS contre l'Etat finlandais;

Adresse un pressant appel à chaque membre de la Société pour qu'il fournisse à la Finlande l'assistance matérielle et humanitaire qu'il est en situation de lui apporter et pour qu'il s'abstienne de toute action de nature à affaiblir le pouvoir de résistance de la Finlande,

Autorise le secrétaire général à prêter le concours de ses services techniques pour l'organisation de l'assistance à la Finlande visée ci-dessus,

Autorise également le secrétaire général, en vertu de la résolution de l'Assemblée du 4 octobre 1937, à consulter les Etats non membres en vue d'une éventuelle coopération.

2° Considérant que l'URSS, malgré l'invitation qui lui en a été faite à deux reprises [Télégrammes des 3 et 11 décembre 1939], s'est refusée à venir procéder, devant le conseil et devant l'Assemblée, à l'examen de son différend avec la Finlande;

Qu'ainsi, en refusant de reconnaître la mission du conseil et de l'Assemblée pour l'exécution de l'article 15 du pacte, elle a manqué à l'un des engagements de la Société les plus essentiels à la garantie de la paix et de la sûreté des nations;

Qu'elle a vainement tenté de justifier son refus en alléguant les rapports qu'elle a établis avec un prétendu gouvernement qui n'est, ni en droit, ni en fait, le gouvernement reconnu par le peuple finlandais selon le libre jeu de ses institutions;

Que l'URSS s'est non seulement rendue coupable de la violation d'un des engagements résultant du pacte, mais s'est de son fait placée hors du pacte;

Que le conseil est compétent, aux termes de l'article 16 du pacte, pour tirer les conséquences que comporte cette situation :

Recommande au conseil de statuer sur la question.

le 14 décembre 1939, l'Assemblée de la SDN adopte une résolution dans laquelle elle "condamne solennellement" l'URSS pour son agression de la Finlande et décide en conséquence, premièrement, d'appeler ses membres à soutenir le gouvernement finlandais et, secondement, de recommander au Conseil d'exclure l'Etat soviétique.

Document 8 :

Art. 11, Art. 15 et Art. 16

du Pacte de la Société des Nations (SDN)

Article 11, alinéa 1 :

Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non l'un des membres de la Société, intéresse la Société tout entière et que celle-ci doit prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des nations. En pareil cas, le secrétaire général convoque immédiatement le Conseil, à la demande de tout membre de la Société.

Article 15 :

1. S'il s'élève entre les membres de la Société un différend susceptible d'entraîner une rupture et si ce différend n'est pas soumis à l'arbitrage prévu à l'article 13, les Membres de la Société conviennent de le porter devant le Conseil. A cet effet, il suffit que l'un d'eux avise de ce différend le secrétaire général, qui prend toutes dispositions en vue d'une enquête et d'un examen complets. [...]

9. Le Conseil peut, dans tous les cas prévus au présent article, porter le différend devant l'Assemblée. L'Assemblée devra de même être saisie du différend à la requête de l'une des parties ; cette requête devra être présentée dans les quatorze jours à dater du moment où le différend est porté devant le Conseil.

Article 16, alinéa 4 :

Peut être exclu de la Société tout membre qui s'est rendu coupable de la violation d'un des engagements résultant du pacte. L'exclusion est prononcée par le vote de tous les autres membres de la Société représentés au Conseil.