Marcel Ciolacu, de la grandoare la decadenţă

Marcel Ciolacu este gata să-şi vadă visul cu ochii. De la covrigarul din Buzău la prim-ministru. Iohannis nu are o soluţie, alta decât aceea de a-l desemna premier până la 1 iunie. Alternativa ar fi haos politic pe care nimeni din clasa politică nu şi-l doreşte. Cu atât mai puţin preşedintele Iohannis.

Marcel Ciolacu visează

Doar că Marcel Ciolacu nu ştie ce-l aşteaptă. Este inconştient, trăieşte în „wishful tinking”. Prima dovda este că OUG de reducere a cheltuielilor bugetare este apă de ploaie, pentru deficitul bugetar imens, de 25 de miliarde. Pe care nimeni dintre conducători, începând cu Iohannis, nu vor să-l recunoască. Nu există „gaură” la buget, spun toți. Dar deficitul de 1,41% din PIB, arătat în execuţia bugetară la 3 luni, ce este? Reprezintă un deficit de 6-7% pe tot anul 2023, mult peste cel prognozat de 4,4% din PIB.

OUG de reducere a cheltuielilor bugetare, care intră mâine în şedinţa de guvern, prevede desfiinţarea a câtorva sute de posturi de consilieri, o picătură într-un ocean. Reducerea cheltuielilor cu bunuri şi servicii de 10% reprezintă iarăşi aproape nimic. La ministerul Educaţiei cheltuielile cu salariile sunt de 80-82%, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii 20%. Reducerea acestor cheltuieli cu 10% înseamnă mai nimic.

Nici vorbă de reducerea numărului de secretari de stat, de ministere, a numărului de bugetari, introducerea unor mecanisme de urmărire a eficienţei cheltuirii banului public, nimic din toate acestea.

Banii din PNRR nu vor veni

Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, a explicat de multe ori că în PNRR cuvântul de ordine este „sustenabilitatea”. Adică generarea fondurilor de pensii şi salarii bugetare pe termen lung în mod sustenabil, fără depăşirea deficitelor bugetare.

Ori nimic nu se întâmplă pentru a asigura „sustenabilitatea” cheltuielilor bugetare. Pe banii din PNRR se bazează bugetul de 2023 şi foarte multe proiecte deja semnate şi demarate.

Ei bine, CE nu va ceda la nerespectarea prevederilor din PNRR, n-a făcut-o nici altă dată. Ca atare, Marcel Ciolacu se va vedea în imposibilitatea de a efectua cheltuielile prevăzute în bugetul pe 2023. Cu ce consecinţe, vom vedea.

Împrumuturile externe stau sub semnul întrebării

Şi acum dobânzile la care se împrumută România sunt cele mai mari din UE. Plata ratelor şi dobânzilor la creditele anterioare costă România peste 10 miliarde de euro anual.

Când investitorii străini vor vedea riscurile la care este expus bugetul României, fără banii din PNRR, vor înceta să mai acorde împrumuturi ţării noastre. Exact ca în 2010.

Florin Cîțu a declarat că are informaţii din care rezultă că România negociază un împrumut cu FMI şi Banca Mondială, lucru negat de guvernanţi. Problema este că şi FMI cere reforme la fel de profunde ca o condiţie de acordare a împrumutului, ca în 2010.

Contradicţia vine din faptul că PSD-Ciolacu şi PNL-Ciucă nu-şi pot permite reduceri de cheltuieli cu salariile şi pensiile, acum în prag de an electoral.

Legea Pensiilor, a pensiilor speciale, legea Salarizării, jaloane principale în PNRR, nici gând să fie adoptate. Se aşteaptă minuni din cer.

Marcel Ciolacu va avea divergenţe cu preşedintele Iohannis

Ministerele ce vor fi controlate de Iohannis sunt: Externele, Educaţia, Justiţia, Internele (cu Nicolae Ciucă în locul lui Bode), şi posibil ministerul Finanţelor, dacă Cosmin Marinescu, consilier prezidenţial, va fi numit ministru de Finanţe, aşa cum se aude. Justiţia şi Finanţele sunt ministere avizatoare, nu mişcă nimic în guvern fără avizul acestora.

De cine vor asculta aceşti miniştri? De Iohannis, bineînţeles. Iar Ciolacu va rămâne cu buza umflată, pentru că remanierea lor tot la pixul lui Iohannis ar ajunge, care va refuza propunerea de remaniere.

Pe lângă faptul că România se va confrunta cu probleme insurmontabile, mai intervin şi coliziunile de decizii şi politici între premierul Ciolacu şi preşedintele Iohannis. Şi atunci, blocarea activităţii guvernului este ca şi pregătită.

Ciolacu are posibilitatea demisiei şi trecerii în opoziţie

Probabil că pe asta şi mizează. Dacă miniştri şi preşedintele Iohannis se opun deciziilor avansate de Ciolacu, acesta are oricând posibilitatea să demisioneze şi să treacă PSD în opoziţie. În felul acesta are mai mari şanse electorale, şi nici nu se poate spune că a fugit de guvernare. Va spune: eu am vrut, dar nu m-au lăsat preşedintele Iohannis şi miniştri promovaţi de el să-mi aplic ideile şi politicile în stabilizarea echilibrelor bugetare. Se „scoate” în ochii alegătorilor şi pleacă în opoziţie, cu şanse electorale mult mai mari decât cele date de guvernare.

Asistăm la inconştienţa clasei politice aflate la vârful statului. Nu ştie sau îi este frică să reducă cheltuielile bugetare, fără de care va pierde banii din PNRR şi din împrumuturile externe. Situație în care, „Dumnezeu cu mila!”