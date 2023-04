Klaus Iohannis, groparul PNL. Foştii PDL-isti ar putea părăsi partidul

Ultima şedinţă a conducerii PNL a arătat că partidul este în pragul exploziei. Rotaţia guvernamentală din luna mai precipită lucrurile, pentru că trebuie negociată, şi de la PNL nu are nimeni forţa de a negocia.

În faţa avalanşei de critici venite şi de la vechii PDL-isti dar şi de la Ilie Bolojan, Dan Motreanu și alții, Ciucă a venit cu refrenul arhicunoscut, şi fără vreo semnificaţie practică:

„PNL va respecta protocolul şi rotativa la guvernare. Este şi un moment bun de a ne pune în evidenţă calităţile pe care le avem, respectiv corectitudinea, seriozitatea, responsabilitatea. Cu toate acestea, nu vom accepta să rămânem la guvernare cu orice preţ”.

„Corectitudinea şi seriozitatea” a însemnat predarea PNL lui Ciolacu şi PSD. PNL-istii cu experienţă şi mintea întreagă au înţeles acest lucru şi nu le mai convine, în perspectiva apropierii alegerilor.

Iohannis a îngropat PNL

L-a dat afară de la conducerea PNL pe Ludovic Orban, pentru că nu-i mai asculta dispoziţiile. Nu că Orban ar fi fost vreun „sfânt” în materie de politică de stat. L-a impus apoi pe Florin Cîțu la conducerea PNL şi a guvernului, un om şters care nu avea nici pe departe calităţi de şef de partid şi de guvern. Dar era obedient, o calitate care le bate pe toate celelalte în ochii președintelui. Bineînţeles că a trebuit să-l dea afară şi pe Cîțu, după seria de gafe monumentale pe care acesta le-a comis. L-a impus apoi pe Ciucă, tot pe criterii de obedienţă. În plus, a adus PSD la guvernare pentru că USR nu îi era obedient. Şi am ajuns unde suntem. Vine rotaţia guvernamentală şi totul este în aer.

Cine va negocia rotaţia guvernamentală? Ciucă e terminat ca om politic

Faptul că Parchetul General a închis dosarul de plagiat a lui Ciucă ne spune că protecţia de care se bucura premierul la nivel înalt nu mai există. Un an de zile i-a trebuit Parchetului să constate că fapta pentru care s-a deschis dosarul era prescrisă din 2008! Nu văd cum se poate explica aşa ceva, altfel decât prin protecţie la nivel foarte înalt. Ascultă parchetele de personaje de la „nivel înalt”? Iată o întrebare care merită analizată!

Cine va negocia rotaţia guvernamentală? Aici este principala problemă, intrată deja în criză de timp. Ciucă nu mai are autoritate în partid, deja sunt tabere cu viziuni diferite în privinţa viitorului PNL. E clar acum că după demisia din fruntea guvernului, Ciucă va renunţa şi la funcţia de preşedinte al PNL, pentru care nu are nici experienţa nici susţinere. Şi în plus dosarul de plagiat pe cap. Singurul său susţinător, preşedintele Iohannis, nu mai are nici el trecere în scena politică, pentru că intră în ultimul an de mandat.

Şi atunci, cum să negocieze rotaţia guvernamentală Ciucă şi Bode, dacă amândoi sunt pe făraş, şi nu mai au susţinerea conducerii PNL? Este vorba de viitoarea echipă guvernamentală, de schimbarea de ministere între PSD şi PNL, de noul program de guvernare şi câte altele. Această rotaţie, de care depinde stabilitatea politică a României, ar trebui negociată de oameni cu credibilitate în PNL, eventual viitori şefi ai PNL. Cum negocierea trebuie realizată pană în luna mai, timp nu mai este pentru manevre.

Este posibilă amânarea rotaţiei, până când apele se vor limpezi în PNL şi partidul va avea o conducere recunoscută de membrii partidului.

Ştiri neconfirmate spun că vechii PDL-isti ar putea părăsi PNL

Se zvoneşte că oameni cu greutate din PNL, proveniţi din PDL, Vasile Blaga, Emil Boc, Raluca Turcan şi alţii, se gândesc la o rupere de PNL, dacă se merge în continuare pe linia trasată de Iohannis, o alianţă cu PSD în care Ciolacu face ce vrea el. Ce vor face în continuare greii foşti PDL-isti, este greu de spus acum. Dar după ultima şedinţă furtunoasă a conducerii PNL lucrurile nu mai pot continua aşa. Fie se schimbă rapid conducerea PNL, şi ajunge preşedinte Ilie Bolojan sau Dan Motreanu, fie greii foşti PDL-isti pleacă din partid. La PMP, sau îşi fac alt partid, vom vedea. Este vorba de coagularea unui pol de dreapta puternic, o alianţă USR-PMP-Forta Dreptei.

Cum spuneam, schimbarea rapidă a conducerii PNL este impusă de negocierea rotaţiei guvernamentale, pe care Ciucă nu mai este capabil să o realizeze, după ce a făcut din conducerea PNL „ospătarii” PSD.

CE: nu aveţi bani, deci implementaţi reformele

În sfârşit, un demnitar din cercul puterii recunoaşte ce eu şi alţii spunem de zece ani. Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, a explicat că România trebuie să asigure „sustenabilitatea” cheltuielilor și că având în vedere „experiența” oficialilor români din discuțiile prealabile cu Comisia Europeană și modalitatea în care CE „pune problema” în legătură cu cheltuielile bugetare ne îndreptăm spre „fie o revizuire a salariilor bugetarilor, fie o reducere a numărului bugetarilor”.

Ministrul a spus că România trebuie să reducă cu 20% cheltuielile în valoare de 100 de miliarde de lei cu salariile bugetarilor.

„Comisia Europeană ne zice pe bună dreptate 'Nu aveți bani, deci implementați reformele'”, a subliniat Boloș.

FMI şi Orlando Teodorovici, fost ministru PSD al Finanţelor, au fost mai categorici. 30% dintre bugetari taie frunze la câini, plimbă dosare, deci iau degeaba salarii de la buget. Nu există prevăzute în politicile publice mecanisme de urmărirea a eficienţei cheltuirii banilor publici.

Această stare de lucruri trebuie să înceteze. Altfel nu vedem banii din PNRR. Şi CE nu se joacă cu asfel de situaţii. Am văzut cazurile Poloniei şi Ungariei.

O viitoare guvernare fără banii din PNRR pare imposibilă, pentru că banii au fost prevăzuţi în buget şi în o mulţime de proiecte deja lansate. Dar cine să-şi asume acum, în prag de alegeri, concedierea a 20-30% dintre bugetari? Vreau să văd şi eu minunea asta!

Cum spuneam şi în alt articol, evenimentele politice se vor precipita, dat fiind termenul pentru rotaţia guvernamentală.

Ciucă nu mai are susţinerea şi capacitatea de a negocia rotaţia după ce a făcut din PNL-isti „ospătarii” PSD, foştii PDL-isti ameninţă cu părăsirea PNL, caz în care PNL devine un partid irelevant. Banii din PNRR nu vin dacă guvernul și Parlamentul nu fac reformele sumate.

Este necesar un pol de dreapta puternic, care să contracareze PSD şi AUR, în vederea alegerilor din 2024.

Presupun că în culisele puterii se fac acum calcule şi proiecte politice. Cât despre promisiunea lui Iohannis că se va implica, dacă este nevoie, pentru a garanta „stabilitatea și bunul mers al lucrurilor”, pentru că rotația „va veni cu probleme suplimentare care vor trebui negociate”, se pune problema dacă Iohannis mai este băgat în seamă de către actorii politici care nu pleacă acasă în 2024.