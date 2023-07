Jurnal de FITS. Te iubim, Sibiu!

S-a încheiat cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. De pe 23 iunie până pe 2 iulie, ediția aniversară a cuprins 825 de propuneri în program, mai mult de 5000 de participanți care au sosit la Sibiu din 81 de țări și au luat parte la evenimente care s-au desfășurat în peste 81 de spații. Tema acestei ediții a fost Miracol.

Voi trece în revistă câteva spectacole care m-au marcat în ultimele zile de festival: „Diptic: Vise din camera pierdută” a celebrei companii de teatru-dans Peeping Tom, și „Ultima cină”, în regia lui Milo Rau, regizorul elvețian care a primit o stea pe Aleea Celebrităților. Ambele spectacole au fost reprezentate în cadrul sezonului belgian și francofon. Voi mai scrie despre două spectacole din sezonul românesc: „Livada de vișini”, în regia lui Dumitru Acriș, și „Rose Ausländer, ultima psalmistă evreică de limbă germană”, în regia Lianei Ceterchi. Nu pot fi șterse din memorie concertul electrizant Voltaj din Piața Mare sau noul spectacol cu drone, în care s-a scris duminică seară, în ultima zi de FITS, pe cerul orașului „Te iubim, Sibiu”. Media zilnică de participanți la FITS a fost de peste 90.000 de persoane.

„Diptic: Vise din camera pierdută”

Pierdute printre uși care se închid și se deschid spre lumi misterioase, în căderi abrupte, în gol, de la balcon, personajele din „Diptic: Vise din camera pierdută”, în regia și coregrafia semnate de Gabriela Carrizo&Franck Chartier, se dezintegrează, în căutarea unui ideal. Personajele dansatori trăiesc între realitate și închipuire, ghidate de forțe misterioase. Specific universului companiei Peeping Tom, Gabriela Carrizo și Franck Chartier creează o tulburătoare lume întunecată, ermetică, într-un limbaj unic, extrem, în care fiecare gest este transfigurat. Compania a mai jucat în România, în 2018, spectacolul „Moeder& (Mother)”, în cadrul Festivalului Național de Teatru, invitată de selecționerul Marina Constantinescu. Coregrafii Gabriela Carrizo&Franck Chartier abordează corpul ca pe un întreg unde sălășluiesc, se resping și se unesc o multitudine de stări și senzaţii, pe cât de intense, pe atât de vibrante. Spectacolele creează conexiuni neașteptate, la limita dintre suferinţă și durere, dintre a rămâne suspendat și de a merge mai departe. Te urmăresc dureros copilul care crește în burta mamei, capul care se desparte de corp, ușile deschise și închise cu reflexii stroboscopice tulburătoare. Eclectice și imprevizibile, spectacolele companiei Peeping Tom se insinuează subversiv în sângele spectatorilor. Între lumini și umbre, corpurile dezintegrate te urmăresc fizic. Durerea lor devine durerea ta. Mă dor încă degetele, de cât de tare mi-am strâns mâinile în timpul acestui spectacol.

Ultima cina. Moarte în direct

În 2007, la Calais, o familie întreagă, părinții și cei doi copii, s-a spânzurat. Nu s-a identificat niciun motiv, iar pe biletul lăsat în urmă scria doar: „Am greșit, ne pare rău”. Spectacolul „Ultima cină”, în regia lui Milo Rau, a adus pe scenă o familie obișnuită, respectiv cuplul de actori An Miller și Filip Peeters, care joacă pentru prima dată alături de fiicele lor adolescente Leonce și Louisa. Împreună, cei patru reconstruiesc misteriosul caz al familiei Demeester. Realitatea se împletește cu ficțiunea sub ochii spectatorilor, care urmăresc o seară obișnuită în multe familii, cu diferența că, pe scenă, este ultima. Spectacolul zugrăvește un instantaneu al vieții cotidiene. Cei patru mănâncă împreună, după ce tatăl gătește, într-o bucătărie amenajată pe scenă. Apoi se îmbracă frumos, ca într-o ceremonie. La final, toți patru își pun ștreangul de gât, în fața spectatorilor. E una dintre cele mai puternice și răvășitoare imagini pe care le-am luat cu mine de la FITS anul acesta.

Scrisul ca salvare, în vremea Holocaustului

Maia Morgenstern & Teatrul Evreiesc de Stat, în regia lui Liana Ceterchi, după un text de Edith Negulici, au adus-o pe scena FITS30 pe „Rose Ausländer, ultima psalmistă evreică de limbă germană”, la Filarmonica de Stat Sibiu. În rol principal, actrița Maia Morgenstern.

Contemporană cu Nelly Sachs și Paul Celan, Rose Ausländer este una dintre figurile majore ale literaturii germane din secolul al XX-lea. Din 1941 până în 1944, Ausländer a trăit în ghetoul evreiesc și apoi a fost forțată să se ascundă, pentru a evita deportarea. S-a simțit legată de istoria și cultura poporului evreu. Opera sa poetică reflectă experiența din timpul Holocaustului, precum și călătoriile ei prin Europa. Scrisul în acea perioadă traumatizantă a fost un mijloc de supraviețuire. Și cuvântul s-a transformat în poezie, iar poezia a devenit scut în fața ororii. Din distribuție au făcut parte Mircea Dragoman, George Remeș, Rodica Gancea (TES Orchestra), Mihai Murariu (TES Orchestra), cu videoproiecții de Liviu Alecu.

Livada de vișini. Actori care aleargă

În „Livada de vișini”, în regia lui Dumitru Acriș, viața zboară ca o furtună, personajele îmbrăcate în negru aleargă de colo-colo pe o scenă goală, fără niciun decor. „Livada de vișini”, cu Ofelia Popii, în rol principal, este un semnal de alarmă, care denunță lipsa dialogului adevărat, incapacitatea oamenilor de a-l înțelege pe celălalt. Putem pierde tot, dar ce facem ca să nu ne pierdem pe noi? Un spectacol despre dezrădăcinare, despre fuga de noi înșine în orașe sau în țări îndepărtate, într-o lume tot mai amenințată de pericolul iminent al pierderii iubirii.

Constantin Chiriac a primit o stea pe Aleea Celebrităților

Expoziții variate, instalații diverse din Platforma de Arte Vizuale, nelipsitul Ziar Orizontal al lui Dan Perjovschi, au împânzit orașul cu creativitate. Această ediție aniversară a fost marcată și de o mare surpriză pe care Primăria Sibiului a pregătit-o alături de echipa festivalului chiar pentru președintele FITS, Constantin Chiriac. Începând cu acest an, o stea cu numele lui Constantin Chiriac poate fi admirată de trecători pe Aleea Celebrităților. „Personal, am trăit o mare surpriză prin această stea pe Aleea Celebrităților, pe care Primăria a ținut să mi-o acorde la aniversarea a 30 de ani de Festival. Mulțumesc tuturor partenerilor noștri, fără de care miracolul de la Sibiu nu ar fi posibil, artiștilor care ne-au bucurat cu talentul lor, neobositei echipe, comunității din Sibiu care ne sprijină an de an și, mai presus de toate, publicului”, a declarat Constantin Chiriac.

Zeci de evenimente speciale, concerte în biserici, proiecte strategice care s-au născut cu cele mai mari structuri de teatru, instituții și festivaluri din lume, conferințe și lansări de carte cu unii dintre cei mai importanți profesioniști în domeniile lor, arhitecți, artiști, manageri, creatori, facilitatori culturali, ambasadori, scriitori, jurnaliști și critici de teatru sau influenceri.

21 de universități s-au reunit la Festivalul Școlilor de Teatru din cadrul FITS, Bursa de Spectacole de la Sibiu s-a desfășurat într-un nou format, cu rezultate remarcabile, la Platforma Doctorală au participat 47 de universități, fiind una dintre cele mai mari astfel de structuri din lume, Therme Forum a înregistrat peste 220 de invitați de prestigiu, iar Programul de Voluntariat a adus la Sibiu 470 de voluntari din Sibiu, din România și din lume. Ediția a 31-a a Festivalului Internațional de la Sibiu va avea loc între 21 și 30 iunie 2024.