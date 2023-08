Bătălie electorală exacerbată la modul american sau predicție super-gravă în deplină cunoștință de cauză?

Se aud acum vorbe grele și nimeni nu poate spune, încă, dacă este vorba despre obișnuitele derapaje verbale obișnuite în perioadele pregătirii sau desfășurării campaniilor electorale în SUA sau dacă, dimpotrivă, avem a ne îngrijora foarte tare, mai ales în actualul context extrem de inflamat pe plan internațional.

John Bolton, fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, devenit între timp unul dintre cei mai înfocați critici ai fostului său șef, a publicat recent un comentariu devastator și care, de câteva zile animă discuții și tensiuni în diverse cercuri, atât în țările importante din NATO cât între aliații din G7, oferind un plus de argumente și celor din BRICS car se pregătesc să extindă formatul alianței care, în numele țărilor din „Sudul Global” s-ar putea constitui în cel mai mare concurent apărut pe piețe internaționale d putere după cel de-al Doilea Război Mondial.

Ce-a spus atât de dramatic John Bolton, omul care poate cunoaște cel mai bine modul în care Trump dorește de ani de zile să recalibreze relația sa cu NATO?

„Donald Trump nu are realmente o filozofie, așa cum înțelegem acest lucru în termeni politici... Nu gândește în termeni politici atunci când ia decizii, în orice ca atunci când e vorba de domeniul securității naționale.... A amenințat existența NATO și cred că într-un al doilea mandat al lui Trump, cu certitudine ne vom retrage din NATO... Doar un grup de republicani aprobă acum retragerea din NATO. Dar dacă va fi reales, atunci aceste bariere ar putea să fie anulate. Cine știe ce-ar face în cursul unul al doilea mandat... Camera Reprezentanților și Senatul s-ar putea opune Președintelui. Dacă ar trebui să se producă o retragere americană sau o altă retragere semnificativă de trupe din Europa, ar putea să existe o forță de rezistență atât în zona democraților, cât și la republicani. În consecință, înțelept ar fi ca europenii să de adreseze Congresului american (sl.n.)”. Greu de găsit în istorie un exemplu de consilier de securitate națională al unui Președinte american și fost ambasador al țării sale la ONU să înceapă să sfătuiască aliații europeni (adică și România) cum să se adreseze Congresului pentru a contracara cu succes eventuale ordine prezidențiale privind fie ieșirea SUA din NATO, fie retragerea unor importante efective militare staționate pe continentul nostru.

Ce știe Bolton? În primul rând, știe ce a relatat în cartea sa „The Room Where It Happened”, cronică foarte amănunțită și adeseori extrem de suculentă a celor 17 luni petrecute de el la Casa Albă. Spune acolo că Trump era pe punctul să anunțe o retragere a Statelor Unite din NATO cu prilejul Summit-ului NATO de la Bruxelles, pe 12 iunie 2018. Bolton afirmă că Trump a formulat în mod explicit această amenințare în prezența șefilor de stat și de guvern în momentul în care a formulat nemulțumirile sale în ce privește nivelul contribuțiilor unora dintre Statele Membre, ținta principală fiind Germania.

Este însă reală teama lui Bolton? Poate că da, pentru că una dintre liniile majore de atac din campania lui Trump – critica implicării majore decise de Biden în favoarea Ucrainei – s-ar putea sprijini, pentru prima oară, pe o schimbare importantă petrecută la nivelul opiniei publice din SUA și consemnată de un sondaj: 55% dintre respondenți susțin că nu ar mai trebui să fie autorizate de Congres livrări de noi arme pentru Ucraina, doar 41% având o părere contrară. 51% dintre intervievați crede că Ucrainei i-au fost livrate destul arme. Se anunță o foarte controversată temă de campanie mai ales că, sub spectrul mereu aproape al recesiunii și cu un guvern și un sector bancare lovit necruțător de agențiile de rating americane. Alt subiect de controversă și certurile deja pleacă de la anunțul că, în acest moment, livrările de ajutoare combinate pentru Ucraina sunt în valoare de 75 miliarde $ și s-ar putea să crească în continuare.

Dar mai știe și altceva? După părerea mea, se referă la o foarte interesantă propunere de Rezoluție Comună redactată de mai mulți membri republicani și democrați din Congresul American care interzice în mod explicit ca Președintele SUA să poată decide retragerea din NATO fără ca Senatul să aprobe o hotărâre în acest sens a Congresului. Este un gest preventiv de apărare și de prevenire a unei crize majore, exact de tipul cele la care s-a referit Bolton. Mai mult, are logică afirmația sa (pe care mi-am permis s-o sublinieZ0 în care sugera linia de atac pentru aliații europeni care, într-o asemenea situație, ar fi chemați în Congres să-și prezinte punctul de vedere.

S-ar putea, ca într-un asemenea scenariu, să fie nevoie să existe și o poziție românească care să fie prezentată după ce a fost discutată în prealabil în Parlament. Sau nu.