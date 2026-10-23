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5 măsuri din Statele Unite pentru prevenirea atacurilor armate în școli

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Prevenirea violenței în școli presupune mai mult decât măsuri de securitate: de la echipe care evaluează din timp amenințările și sisteme de raportare confidențială până la consiliere psihologică și relații mai bune între profesori și elevi. Experiența unor state americane arată cum pot fi combinate aceste măsuri pentru identificarea riscurilor și intervenția înainte ca situațiile periculoase să degenereze. 

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Foto: captură video bistriteanul.ro

1. Formarea echipelor de evaluare a amenințărilor

Aceste echipe analizează amenințările și comportamentele care pot indica un risc real de violență. Scopul lor este să identifice din timp situațiile periculoase și să stabilească măsuri de intervenție, precum consilierea, sprijinul familiei sau sesizarea autorităților.

De exemplu, în statul Virginia, încă din 2013, școlile publice sunt obligate prin lege să aibă echipe de evaluare a amenințărilor.

2. Introducerea sistemelor de raportare confidențială

Elevii, profesorii și părinții pot raporta confidențial amenințări, planuri violente sau alte situații îngrijorătoare, inclusiv prin platforme online și linii telefonice dedicate.

Aceste sisteme îi încurajează pe elevi să vorbească fără teama de a fi intimidați de colegi. Informațiile primite sunt evaluate de personal instruit, iar în cazul unui pericol iminent sunt alertate autoritățile competente.

De exemplu, în Carolina de Nord, legislația prevede utilizarea aplicațiilor de raportare anonimă pentru ca elevii să poată semnala probleme legate de siguranța școlară.

3. Asigurarea consilierii psihologice pentru elevi

Prin discuții individuale și programe de sprijin, specialiștii încearcă să identifice problemele înainte ca acestea să se agraveze.

În Florida, după atacul armat de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, din 2018, autoritățile au adoptat măsuri suplimentare pentru siguranța școlară, inclusiv finanțarea serviciilor de sănătate mintală și dezvoltarea mecanismelor de evaluare a amenințărilor.

Aceste măsuri urmăresc să faciliteze identificarea situațiilor de risc și oferirea de sprijin elevilor, familiilor și comunităților școlare.

4. Consolidarea securității în școli

Pentru a limita accesul persoanelor neautorizate, unele școli americane folosesc intrări securizate, verificarea vizitatorilor, sisteme de comunicare de urgență și proceduri pentru situațiile de criză.

Profesorii și elevii sunt instruiți periodic cu privire la modul în care trebuie să reacționeze în cazul unui atac.

În New York, școlile trebuie să aibă planuri de siguranță și proceduri pentru gestionarea amenințărilor și a situațiilor de urgență, inclusiv mecanisme de colaborare cu autoritățile locale și exerciții de pregătire.

5. Dezvoltarea unor relații mai bune între profesori și elevi

Atunci când elevii se simt ascultați, acceptați și sprijiniți, sunt mai înclinați să vorbească despre problemele cu care se confruntă și să semnaleze amenințările sau conflictele grave.

Profesorii pot observa mai ușor schimbările îngrijorătoare de comportament și îi pot îndruma pe elevi către specialiști.

De exemplu, programul „Caring School Community”, utilizat în școli din Statele Unite, urmărește să dezvolte cooperarea, empatia și respectul reciproc prin activități de grup și construirea unui sentiment de apartenență la școală.

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