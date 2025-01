Primarul Sectorului 6 spune că nu s-a discutat în PNL susținerea lui Nicușor Dan la prezidențiale

Prim-vicepreședinte PNL, Ciprian Ciucu, a spus, joi, la Digi24, în ce condiții PNL ar susține candidatura lui Nicușor Dan la prezidențiale.

Ciprian Ciucu a spus că nu s-a discutat nici măcar informal această variantă, iar candidatul comun al coaliției rămâne Crin Antonescu.

„Nu știu ce se află în grădina PSD. Pentru ceea ce se întâmplă la PSD pot să vorbească doar membrii reprezentativi ai PSD. Pot să vă zic doar foarte clar că în acest moment nu s-a discutat nici măcar informal varianta Nicușor Dan. Am înțeles că domnul primar general nu are susținerea USR. Am văzut mai multe declarații ale membrilor USR care au spus că nu-i înțeleg candidatura și că nu îl susțin, ei având candidatul propriu, pe doamna Lasconi”, a spus Ciucu la digi24.

Nicușor Dan „ar putea fi una dintre multele opțiuni” pe care le-ar putea avea PNL „dacă ar reuși la un moment dat să obțină o astfel de decizie”, adică o susținere a USR, iar „între noi și PSD să intervină nu știu ce neînțelegeri”, a spus prim-vicepreședintele PNL.

„Dar în acest moment, ceea ce pot să vă spun este că nu a discutat nimeni nici în forurile statutare și de conducere ale partidului, nici măcar informal, opțiunea de a merge cu domnul primar Nicușor Dan care are, de altfel, foarte multe lucruri de făcut în București”, a mai spus Ciucu.