Nicușor Dan spune că l-ar numi „cu mare plăcere” premier pe Ilie Bolojan: „E un om foarte serios, apreciez ce a făcut și la Oradea”

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat că l-ar numi „cu mare plăcere” premier pe liderul PNL Ilie Bolojan, într-o emisiune la Gândul, marți seara, 7 ianuarie.

Primarul, care și-a anunțat candidatura la prezidențiale, a spus că nu va renunța, deși consideră că șansele să fie susținut de PNL și UDMR sunt mici, în contextul în care coaliția pro-europeană a decis să meargă cu un candidat comun.

„Nu-mi fac mari așteptări pe chestiunea asta, deși evident că mi-ar plăcea (susținerea PNL și UDMR, n.red.)”, a menționat Nicușor Dan.

Despre numirea lui Bolojan în funcția de premier, primarul Capitalei a afirmat că l-ar desemna în fruntea Guvernului „cu mare plăcere”.

„E un om foarte serios, apreciez ce a făcut și la Oradea și la CJ Bihor, are și o disciplină a banilor foarte bună (…) și de asemenea are viziune de dezvoltare. Ar fi un premier foarte bun, însă trebuie să ne uităm tot timpul la aritmetica parlamentară (…) Președintele poate să numească, are și el o oarcare influență, dar principala influență o are majoritatea parlamentară”, a declarat acesta.

Nicușor Dan și-a anunțat candidatura luna trecută, ca independent.

„Anunț că intenționez să candidez la alegerile prezidențiale din 2025. (...) Voi candida independent”, a anunțat Nicușor Dan, precizând însă că este deschis discuțiilor cu partide pentru susținerea sa