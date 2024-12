Economistul Radu Georgescu: „Votul de ieri a confirmat ca sunt trei Românii despărțite de o prăpastie”

Economistul Radu Georgescu crede că rezultatele de la alegerile parlamentare arată „trei Românii despărţite de o prăpastie - România anti-sistem, România care depinde de banii de la stat şi România enclavă. Acesta consideră că țara se află într-un punct critic și că se va extinde haosul social.

Potrivit lui Radu Georgescu, România este împărțită în trei zone diferite, în funcție de felul în care se distribuie banii în economia ţării: România anti-sistem, România care depinde de banii de la stat şi România enclavă. Economistul a explicat și de ce este greșit ca oamenii să-i atace pe votanții PSD sau cei care susțin partidele anti-sistem.

„România nr. 1 - România antisistem. Eu m-am născut într-un oraş mic de provincie. Dacă părinţii mei nu ar fi avut bani să mă trimită la meditaţii în clasa a 12-a şi să mă ţină în facultate, acum eram pe un şantier din Spania sau făceam „combinaţii” în oraşul meu. Este o greşeală să-i jignim pe cei care au votat antisistem. Partea inteligentă este să schimbăm sistemul economic, astfel încât să fie cât mai puţini oameni antisistem.

România nr. 2 – România care depinde de banii de la stat. Aici intră bugetarii şi pensionarii. Dacă eşti în această categorie este logic să votezi cu PSD. Ei au crescut salariile bugetarilor şi pensiile în 2024. Este tot o greşeală să-i jignim pe cei care au votat PSD. Partea inteligentă ar fi fost să stopăm pierderile din sistemul bugetar. Cu banii economisiţi să subvenţionăm firmele din oraşele mici de provincie. Aceste firme puteau angaja surplusul de oameni din sistemul bugetar”, a scris economistul Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.

După analiza lui, a treia Românie este România enclavă, cu zonele care „încă mai susţin economia privată”.

„Câteva zone din Bucureşti, Cluj, Timişoara, Iaşi, Braşov, Sibiu. Economiile care se bazează pe enclave sunt economiile din America de Sud. Noi ar fi trebuit să dezvoltam toate oraşele mici pentru a acorda şanse egale şi celor din aceste oraşe. Warren Buffett a devenit miliardar chiar dacă nu a plecat niciodată din oraşul natal mic de provincie, Omaha”, a adăugat acesta.

În urma acestei împărțiri, economistul crede că politicile fiscale deficitare vor afecat și mai mult percepțiile oamenilor asupra sistemului politic.

„De 2 ani explic periodic familiei, clienţilor şi celor care mă urmăresc pe reţelele sociale că haosul din politica monetară şi fiscală va genera haos social. Inflaţia se predă în primul an de economie de la ASE. Inflaţia este generată doar de haosul monetar şi fiscal. Warren Buffett spune că inflaţia este mai periculoasă decât bomba atomică. De ce spune asta? Inflaţia a declanşat al doilea Război Mondial. Inflaţia a dus la dispariţia imperiilor. În 2024, cea mai mare Românie este antisistem în condiţiile în care acest an a curs cu „lapte şi miere”. S-au mărit salariile şi s-au mărit pensiile. Am fost toleraţi de creditori pentru că erau alegeri. De la anul, se schimbă filmul”, a explicat Radu Georgescu.

Economistul Radu Georgescu a avertizat că în următorii doi ani partidele anti-sistem ar putea obține peste 50% din numărul voturi.