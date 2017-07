Suma impresionantă pe care o câştigă Cristiano Ronaldo pentru fiecare postare pe instagram. Şi totuşi, portughezul nu e lider în lume la acest capitol

Spre exemplu, Cristiano Ronaldo primeşte câte 310.000 de lire sterline pentru fiecare postare pe care o face pe instagram, acolo unde pune poze care fac deliciul celor 106 milioane de urmăritori pe care îi are. CR7 nu e însă lider la acest capitol, fiind devansat la câştiguri de Selena Gomez şi Kim Kardashian.

Iată cum arată Top 10 al încasărilor:

1 Selena Gomez – 122 million followers – £425,000 per post

2 Kim Kardashian – 100 million followers – £387,000 per post

3 Cristiano Ronaldo – 104 million followers – £310,000 per post

4 Kylie Jenner – 95 million followers – £310,000 per post

5 Kendall Jenner – 81.7 million followers – £286,000 per post

6 Khloe Kardashian – 68 million followers – £193,000 per post

7 Kourtney Kardashian – 57.8 million followers – £193,000 per post

8 Cara Delevingne – 40.4 million followers – £116,000 per post

9 Gigi Hadid 34.7 million followers – £93,000 per post

10 Lebron James – 30.7 million followers – £93,000 per post