Sorana Cârstea se retrage. Anunţ dramatic după accidentarea suferită la Paris: „A fost ultimul meu meci de dublu“

Sorana Cârstea a surprins cu o decizie radicală, după ce a părăsit French Open 2017, atât în proba de dublu, cât şi în cea de simplu.





Mai întâi, românca de 27 de ani s-a retras în timpul întâlnirii în care a făcut pereche cu Vekici în runda inaugurală a probei de dublu. Sorana şi Donna au câştigat primul set cu cuplul Klepac – Martinez Sanchez, însă l-au pierdut pe al doilea, iar în super tie-break erau conduse cu 4-1. La acest scor, Cârstea a pus capăt jocului, deranjată de problemele care au apărut la umărul la care a suferit şi o operaţie.





La o zi după meciul de dublu, ocupanta locului 64 WTA, incomodată de problemele de la umăr, a cedat şi la simplu, fiind învinsă în turul II de Suarez Navarro (23 WTA), scor 5-7, 4-6.





Ce a spus?





„M-am accidentat la umăr în meciul de dublu, iar la simplu n-am putut să servesc şi normal că e greu să joci fără serviciu. Am încercat să închid repede punctele, pentru că nu-mi mai simţeam mâna. Eram foarte OK fizic şi am zis să joc un meci de dublu. Am avut ghinion, probabil că a fost ultimul meci de dublu al carierei, nu cred că voi mai juca. Normal că regret. Eram foarte OK până la meciul de dublu“, a declarat Cârstea pentru treizecizero.ro.