„Simona Halep suferă de bursită“. Ce este această afecţiune şi cum se tratează

Simona Halep nu reuşeşte să scape de durerile sâcâitoare de la genunchi, iar una dintre explicaţii ar fi solicitarea excesivă în timpul pregătirii de iarnă.

Patru meciuri, două victorii, două înfrângeri şi un abandon înaintea sferturilor de finală ale turneului de la Sankt-Petersburg. Acesta este bilanţul Simonei Halep pe 2017, un sezon care a început prost pentru jucătoarea noastră. Mai întâi, justificările Simonei pentru retragerea de la Sankt-Petersburg: "M-am antrenat opt zile foarte intens şi nu am avut dureri. Dar meciul oficial este diferit faţă de antrenament, acolo ai foarte multe opriri, schimbări de direcţie fără să te protejezi deloc, şi a doua zi m-a luat durerea, îmi era greu să alerg. Nu este o accidentare foarte gravă, am făcut RMN, nu există nimic la tendon sau ligamente, e doar o inflamaţie, am puţin lichid, trebuie să fac pauză, aşa mi-au spus toţi doctorii. Nu mă simt prea bine cu genunchiul, este o accidentare care este deja de lungă perioadă. Am încercat tot felul de tratamente, dar până acum n-a mers şi o să văd de luni încolo ce pot să fac ca să fie bine”.

Din explicaţiile Simonei Halep, doctorul Alin Popescu, de la lotul naţional de rugby, a tras concluziile pentru „Adevărul“. „Dacă ligamentele meniscului şi tendoanele nu sunt afectate, asta e foarte bine. Lichidul de la genunchi e un semn al unei bursite, o inflamaţie care se tratează destul de simplu. Vorbim de un repaus de o lună, se aplică gheaţă, apoi se poate face electroterapie, gimnastică medicală, înot şi masaj“.

De ce e Simona totuşi „victima“ acestor accidentări constante? „Rolul primordial în tot procesul de pregătire şi de recuperare le revine kinoterapeutului şi preparatorului fizic, ei ştiu cel mai bine situaţia detaliată a sportivului. Însă de multe ori nici ei nu pot face nimic, pentru că tenisul e un sport cu un ritm dement, sunt schimbări bruşte de direcţie, suprasolicitări şi există o doză mare de impredictibilitate pentru că partidele pot dura o oră sau trei ore“. E de vină şi pregătirea de iarnă pe care o face Simona Halep la Poiana Braşov? „Nu m-aş grăbi să arăt cu degetul, dar poate fi o cauză, mai ales că de la munte se pleacă apoi în Australia, unde sunt cu totul şi cu totul alte condiţii“, consideră doctorul Alin Popescu.

Peste ce turnee „sare“ Simona

Simona Halep va absenta de la partidele pe care România le va susţine contra Belgiei în acest weekend, la Sala Polivalentă din Bucureşti, şi va lipsi de asemenea de la turneele de la Doha (13-18 februarie) şi Dubai (19-25 februarie). Clasamentul nu îi va fi foarte afectat, întrucât anul trecut ea a părăsit competiţiile asiatice încă din turul al doilea. Ea şi-a anunţat revenirea pentru Indian Wells (8–19 martie) şi Miami (21 martie – 2 aprilie), turnee la care are de apărat multe puncte, în virtutea rezultatelor de anul trecut, când a ajuns în sferturi în ambele competiţii din State.

Deocamdată, Simona Halep a reuşit, datorită Iuliei Putintseva, să îşi menţină locul patru. Tenismena din Kazahstan a bătut-o pe Dominica Cibulkova în semifinalele de la Sankt-Petersburg, împiedicând ascensiunea slovacei în clasamentul WTA.