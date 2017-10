Simona Halep, despre meciul cu Maria Şarapova: „Vreau cu adevărat să câştig“

“Domnul Ţiriac mi-a spus când a văzut tragerea la sorţi că speră că o să joc din nou împotriva Mariei Şarapova. I-am răspuns că am două meciuri înainte, aşa că să aşteptăm. Este doar o altă mare provocare. Nu e nimic special, o cunosc, am jucat de multe ori împotriva ei, am fost aproape de multe ori. Va fi o nouă zi, vom vedea, poate pot să câştig. Vreau cu adevărat să fac asta, aşa că mâine voi da totul", a declarat Halep, potrivit WTA Insider.

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 2, s-a calificat în optimile de finală ale China Open, după ce a beneficiat, marţi, de abandonul Magdalenei Rybarikova (Slovacia), locul 28 WTA, la scorul de 6-1, 2-1.

La rândul ei, Maria Şarapova, locul 104 WTA, beneficiară a unui wild card, a învins-o, marţi, cu scorul de 6-4, 4-6, 6-1, pe compatrioata ei Ekaterina Makarova, locul 33 WTA.

Halep nu a învins-o niciodată pe Şarapova, în şapte partide jucate până acum. Ultima oară, ele s-au întâlnit la finalul lunii august, în turul I al US Open, când rusoaica a câştigat cu scorul de 6-4, 4-6, 6-3.