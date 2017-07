Roger Federer, imaginea perfecţiunii. „Am primit acceptul soţiei să joc tenis şi în continuare“

Elveţianul, care va împlini 36 de ani luna viitoare, s-a impus pe iarba londoneză fără a ceda nici măcar un set, egalând recordul lui Bjorn Borg din 1976. El a trecut în finală de croatul Marin Cilici, scor 6-3, 6-1, 6-4.

Roger Federer, pentru cei care mai aveau îndoieli, este acum unanim recunoscut drept cel mai bun jucător de tenis a lumii, iar sportul-alb se va raporta întotdeauna la performanţele „Expresului de Basel“. Elveţianul a devenit cel mai titrat jucător de la Wimbledon şi cu un total de 19 Grand Slamuri la activ i-a lăsat în urmă pe Nadal, Sampras şi Djokovici.

La Wimbledon, Roger n-a dat niciun semn de slăbiciune, nici în faţa vârstei şi a eventualelor probleme fizice, nici în faţa vreunui adversar. Cu Murray, Djokovici sau Nadal împiedicându-se pe traseu, FedEx a avut un parcurs lin, reuşind performanţa de a-şi câştiga toate meciurile cu 3-0 la seturi, ceea ce, desigur, l-a ajutat să îşi păstreseze intact rezervorul de energie. „Am crezut mereu că pot câştiga aici. Chiar am crezut, şi echipa mea la fel. E cu adevărat minunat ce am reuşit, pentru că idolii mei din copilărie au intrat şi au câştigat pe aceste terenuri. Datorită lor, sunt şi eu un jucător mai bun“ , a spus Federer.



„Mă minunez şi eu“

Însă, pe lângă succesul de la All England Club, cu adevărat impresionantă e imaginea de ansamblu a sezonului reuşit de Federer: campion la Australian Open, Indian Wells, Miami Masters, Halle şi Wimbledon, elveţianul a pierdut doar două meciuri în 2017, şi chiar şi în aceste partide, cu Evgeny Donskoy la Dubai şi cu Tommy Haas la Stuttgart, a fost la o minge distanţă de victorie. Bineînţeles că sezonul nu e încheiat pentru Federer, care ar putea atinge la US Open cifra rotundă de 20 de Grand Slamuri. „Sincer să fiu, mă minunez şi eu de cât de bine mi-a mers în acest an, de cât de bine mă simt. Ştiam că sunt capabil să fac lucuri mari din nou, dar nu mă aşteptam să ajung chiar la acest nivel. Dacă v-aş fi spus că o să câştig două Grand Slamuri anul acesta, probabil că şi voi aţi fi râs“, a mai spus Federer, care va împlini 36 de ani pe 8 august.

Un lucru e sigur, Roger nu are de gând să se retragă şi a anunţat deja că va fi prezent şi în sezonul viitor pe marile arene. „Am vorbit cu soţia şi ea şi-a dat acceptul să merg mai departe. E cel mai mare fan al meu şi un adevărat prieten“, a găsit de cuviinţă elveţianul să-i mulţumească jumătăţii sale.

Cu performanţele din acest an, Roger Federer a adăugat peste 8 milioane de dolari în bugetul familiei, iar câştigurile totale din tenis au ajuns la 107 milioane de dolari. E cu două milioane în urma lui Djokovici din acest punct de vedere, însă Federer câştigă mult mai mult în afara terenului, imaginea sa de eleganţă şi perfecţiune fiind „vânată“ constant de marile companii.

Lacrimile lui Marin Cilici

În finala de duminică, Feder l-a învins pe croatul Marin Cilici, scor 6-3, 6-1, 6-4, după o partidă de oră şi 41 de minute. Cu băşici în talpă, Cilici simţea dureri la fiecare schimbare de direcţie, iar în momentul în care a cerut intervenţia doctorului, la 6-3, 3-0 pentru Federer, l-a podidit plânsul. „A fost ceva emoţional. Mi-era ciudă că într-o zi atât de importantă pentru mine nu pot să dau tot ce am mai bun. Mă simţeam neputincios, ştiind cât de mult am muncit ca să ajung aici.“

Cifrele lui Roger Federer

- Singurul tenismen care a câştigat 19 Grand Slamuri, de opt ori Wimbledonul

- Cel mai vârstnic tenismen, 36 de ani fără trei săptămâni, care se impune la Wimbledon în era open

- Cele mai multe săptămâni pe locul unu ATP: 302

- 372 de partide de Grand Slam, procentaj de victorii de 86 la sută

- 93 de trofee ATP, plus o medalie de aur şi una de argint la Jocurile Olimpice

Cele mai multe Grand Slamuri

19 – Roger Federer

15 – Rafael Nadal

14 – Pete Sampras

12 – Novak Djokovici, Ray Emerson

11 – Bjorn Borg, Rod Laver

10 – Bill Tilden

Cele mai multe trofee la Wimbledon

8 – Roger Federer

7 – Pete Sampras, William Renshaw

5 – Laurence Doherty, Bjorn Borg