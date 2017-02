Reacţii virulente la adresa arbitrajului după eliminarea Astrei din Liga Europa: "Ne-au tratat ca pe ultimii oameni!"

De altfel, astralii au acuzat in corpore prestaţia arbitrului olandez trimis de UEFA să oficieze la un meci al unei echipe belgiene. "Consider că dacă ni se oferea penalty-ul de acasă, dacă azi nu se dădea lovitură liberă la golul lor, aveam o şansă. I-a impins cât a putut. M-a eliminat. Ne-a dat 7 galbene. Nu te poate arbitra un arbitru din Olanda când joacă o echipă din Belgia.Ăştia suntem. Am atras atenţia. Au venit în cabine, ne-au pus să schimbăm crampoanele, nu le convenea nimic. Ne-au tratat ca pe ultimii oameni. Am pierdut calificarea la Giurgiu şi la ocazia lui Budescu din prima repriză. Nu am ce să le reproşez juc[torilor. Datorită lor am ajuns aici. Jos pălăria pentru ei. Dacă marcam noi primii, nă dădeau două roşii şi întorceau rezultatul. Râdeau şi fanii în tribună şi spuneau că asta se întâmplă cu echipele belgiene, că sunt puţin ajutate. E o seară tristă.Nu ştiu cum am rezistat. Un arbitraj ca pe vremuri, când trebuia să câştige gazdele. Mă bucur că a venit patronul alături de echipă, dar îmi pare rău că nu am putut să îi facem o bucurie”, a spus Marius Şumudică după meci la sport.ro. De aceeaşi părere a fost şi preşedintele Dani Coman.

Dani Coman. "Arbitrajul a fost îngrozitor"

"N-au fost cu nimic mai buni, diferenţa a fost făcuta de arbitraj. Suntem o ţară prea mică, nu cred că ne vor cei de sus în fotbalul mare. Mi s-a părut un arbitraj îngrozitor. Mi-a plăcut jocul. Am avut posesie bună, determinare, ocazii, dar nu am fost lăsaţi să jucam. Nu putem să-l învinuim pe Silviu Lung la gol. A fost o lovitură liberă, un şut foarte bun. Cu toţii suntem de vină pentru această eliminare", a declarat acesta la Digisport.

Şi Constantin Budescu a pus tunurile pe arbitru." Eu zic că meritam să ne calificăm după cum am jucat. Probabil că am deranjat că am ieşit din grupe. Dar măcar să ne fi spus şi noi, să nu mai jucăm atâtea meciuri, ne-am fi concentrat pe campionat. Ne aşteptam să fim dezavantajaţi şi aici, aşa cum am fost şi la Giurgiu", a afirmat el la Dolcesport.