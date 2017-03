„Piciul“ de la Muncitorul, noul „talisman“ al Stelei. Povestea lui Ovidiu Popescu, pe care Becali vrea să ia 10 milioane de euro

„Doi piloni are Steaua: Ovidiu Popescu şi Mihai Bălaşa. Ovidiu Popescu e cel mai bun jucător al Stelei, mai bun decât Gnohéré, Tănase, Alibec, decât toţi”, a exclamat Gigi Becali la finalul partidei cu CFR Cluj, în care mijlocaşul în vârstă de 23 de ani a marcat un gol, asemănător cu cel înscris de Ilie Dumitrescu în poarta Argentinei, la Cupa Mondială din 1994. Ovidiu Popescu a ajuns la Steaua în vara anului trecut, fiind achiziţionat cu 200.000 de euro de la Poli Timişoara, grupare care-l deţinea în coproprietate cu Şcoala de Fotbal „Marcel Băban” din Jimbolia. „L-am văzut jucând puţin, doar 15 minute, dar mulţi specialişti mi-au zis că-i bun. Şi Gică Hagi mi-a zis, am vorbit cu el la Palat, să-l luăm pe Popescu, că este un jucător bun, pe care-l avea în vizor”, povestea Gigi Becali în iunie 2016. Ovidiu Popescu a semnat o înţelegere valabilă pe cinci sezoane, iar Becali i-a pus o clauză de reziliere prohibitivă: 10 milioane de euro.

A debutat într-un meci de seniori la 13 ani

Originar din Reşiţa, Ovidiu Popescu a început fotbalul în oraşul său natal, la Muncitorul Reşiţa, sub comanda lui Viorel Lolea, actualul şef al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Caraş-Severin. „Eu l-am descoperit pe «Piciul», că aşa-i ziceam, la vârsta de 7 ani. L-am debutat la seniori la vârsta de 13 ani, într-un meci de Cupa României, cu Gloria Reşiţa, împreună cu Andrei Vaştag. Mai are un frate mai mare, care şi el a jucat fotbal la nivel de juniori, dar s-a lăsat. Acum e prin Austria la muncă. Părinţii sunt aici, în Reşiţa. Ovidiu e însă ambiţios, o să ajungă departe, veţi vedea”, şi-a reamintit Lolea. Ulterior, Ovidiu Popescu a ajuns la Şcoala de Fotbal „Marcel Băban” din Jimbolia. „L-am adus de la Muncitorul şi l-am ţinut până la 19 ani, când a plecat sub formă de împrumut la UTA. În 2014 a ajuns la Timişoara, unde a confirmat. Ovidiu este un fotbalist care poate face diferenţa, este jucător de execuţie, mai degrabă un număr 10 decât un mijlocaş defensiv. A dat goluri spectaculoase şi la UTA sau la Poli”, a povestit Băban, fost vârf de atac la Poli Timişoara, Rapid Bucureşti şi UTA.