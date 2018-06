Nadia Comăneci, cursă nebună din SUA la Paris, pentru a fi alături de Simona Halep. fosta gimnastă a povestit în presa franceză de ce n-a vrut să rateze finala

Nadia a acordat un interviu pentru cotidianul francez “L’Équipe”, legat de triumful noii legende a ţării noastre, Simona Halep, interviu tradus de tenisite.info:

Ce înseamnă această încoronare a Simonei Halep la Roland Garros pentru ţara dumneavoastră?

Este o zi mare pentru România, pentru Simona, pentru tenis, pentru Roland Garros! Am venit astăzi din Statele Unite, chiar înainte de partidă. Am zburat pe ruta Oklahoma – Chicago – Paris. Am avut o presimţire pozitivă. Venise rândul ei. Se spune mereu că numărul 3 poartă noroc. A fost a 3-a finală a ei aici şi, gata, a reuşit. Îşi scrie propria-i istorie, este primul ei titlu de Mare Şlem. Ce mai e de adăugat?

A fost susţinută intens în timpul finalei…

Peste tot unde joacă sunt mulţi români. La toate partidele!

Când aţi decis să veniţi la Paris?

Când am văzut începutul semifinalei de joi cu Muguruza, mi-am zis: “îşi doreşte atât de mult acest turneu!” După meci am sunat la United Airlines şi le-am spus: “Vreau un bilet pentru Paris la primul zbor.” E plăcut să fiu acum, aici.

Ce relaţie aveţi cu ea?

Suntem apropiate. Am jucat puţin tenis cu ea, când era mai tânără. Şi i-am dat câteva sfaturi pentru exerciţiile de gimnastică (zâmbeşte). Anul trecut m-am dus s-o văd la US Open şi am făcut puţin shopping.

Va deveni mai populară ca dumneavoastră în România?

Acum e altă generaţie. Lumea îşi aduce aminte de mine pentru că am făcut istorie, într-o perioadă în care nimeni nu era capabil să obţină un 10. Ea îşi scrie propria istorie, la 40 de ani după Virginia. Este bine pentru sportul nostru, pentru ţara noastră, pentru tineretul nostru.