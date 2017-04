Ilie Năstase, apărat de un cunoscut regizor: „Nu mai aveţi loc de el, nici de Hagi, nici de Nadia...Toată mahalaua, toţi imbecilii şi toate rapandulele de pe net!“

Este vorba despre Constantin Vaeni, născut la 13 mai 1942 şi realizator al unor filme precum „Zidul“ (1975) şi „Buzduganul cu trei peceţi“ (1977).

Federaţia Internaţională de Tenis a anunţat, duminică, pe contul oficial de Twitter, că fostul tenisman Ilie Năstase a fost suspendat provizoriu ca urmare a comportamentului pe care l-a avut la întâlnirea de Fed Cup România - Marea Britanie, astfel că nu va avea acces la competiţiile ITF şi nu va primi acreditare. Potrivit Daily Mail, Năstase spune că nu regretă afirmaţiile jignitoare făcute la adresa britanicelor. "Nu regret şi mă pot trimite la închisoare dacă vor, nu mă interesează. Am încercat doar să apăr interesele jucătoarei mele. Jucătoarea engleză a ieşit de pe teren fără să ceară voie şi recunosc că am făcut-o c....Încerca să facă linişte în public, dar e tenis, nu e operă. N-am nevoie de rahatul ăsta. Am 70 de ani. Nici măcar nu am fost plătit pentru funcţia de căpitan-nejucător. Nu dau doi bani dacă mă suspendă sau nu sau nu mă lasă să stau în scaunul de căpitan. Nu uitaţi că am fost numărul 1. Dacă arunci pe cineva care a fost numărul 1, nu e bine pentru tenis", a spus Năstase, conform sursei citate.

Iată ce spune regizorul Constantin Vaeni cu privire la cazul Ilie Năstase:

.. "Hai cu demolarea !.." - ati ramas, unii - vai de capul vostru - cu lozinca-n sange !..

Mai lasati-va mai,.. "moralistii" si "moralizdele" neamului, de gulgute si de foacsane d'astea,.. "aseptice", cu care v-ati pus pe capul lui Ilie Năstase !.. Adica,.. ce-a facut ?.. ce-a zis?.. Vai, vai, vai, "tzatzo.. parol, sa ma' ngropi !..",.. i-a "jignit" pe.. ! - Pe cine, ma ?!.. Dealtfel, se vede cu ochiul liber faptul ca, de mai multa vreme, nici de Ilie Nastase nu mai aveti loc,.. nici de Hagi,.. nici chiar de Nadia !..- nu prea ratati niciun "prilej" ca sa-i muscati de cur !.. Pe cine-ati mai pus ochii ?.. Probabil ca urmeaza Ivan.. Hai !.. de Patzaikin cand va luati ?!.. ca si de atatia altii ?!..Mai ipocritii natiei,.. ma, voua vi s-a urcat la cap "corectitudinea politica" !..- da' oare voi cand v-ati facut ultimul test de inteligenta ?!..- fiindca prea va tot dati cu totii.. "rotunzi" - nevoie mare.. - nu cumva sa se atinga cineva, nici cu vreo vorba macar, ori cu vreo gluma - Doamne fereste ! - de vreo "valoare" d'aia euro-atlantica !.. Asa ca :.. "Hai cu demolarea" ! - ca la altceva.. la ce dracu' va duce capul ?!.. Ati ramas, unii - vai de capul vostru ! - cu ipocrizia si cu lozinca-n sange !.. Bravo, Ilie Năstase!

.. şi zi aşa, "Dorele" :.. - fiindcă am văzut ca insişti : - şi zici tu că chestia asta, ultima,.. de care văd că unii nu mai au somn, asta cu.. Ilie Nastase, care,.. "sanchi", ar fi "jignit-o", sau ar fi.. "discriminat-o" pe.. nu ştiu cine !.. te-a "ofensat" rău şi pe tine !.. te-a "ofensat" ca "român", banuiesc,.. nu ?!..

< Inadmisibil >, dom'ne !.. Asa ceva ?!.. Hai să-ţi zic ce-a ajuns să zică un dobitoc, în plină stradă, "polemizând" cu unii, în faţă la o Shaormerie : - ".. băăă, mai bine i-ar fi dat cineva şi lui Ilie al vostru un sul de-ăla de hârtie higienica".. Ce zici ?..- "al vostru" !!!.. "Mişto, Dorele", nu ?!.. - mişto "românul" ! - are viziune "retro" !.. Ce sa-i faci lu' unu de-ăsta, "indignat" rău, .. ar rupe lanţul !.. mai ales când vorbeşte şi cu shaorma-n gura ?!.. Da', fiindcă veni vorba :.. tot ceea ce se vede şi se aude,.. ceea ce se "scurge" zi şi noapte, din '90 încoace, pe toate "arenele sportive", pe toate stadioanele, las' că şi prin toate pieţele "istorice" - mai ales atunci când îi apucă "pandaliile" pe toţi "indignaţii progresişti" - de nouă profesie, din România - .. toate mizeriile si toate "muile" de pe "Net" şi - nici nu mai zic -.. toată mahalaua, toţi imbecilii şi toate rapandulele care, de ani de zile, cultivă şi întreţin tot limbajul insalubru şi toata bârfa asta a "noastră", sordidă,.. "cea de toate zilele", mult peste cea de fostă "groapă a lui Ouatu",.. şi toată vulgaritatea şi impostura,.. pe toate posturile de televiziune din "eterna şi fascinanta Romanie" - azi, mândră membra a UE şi a NATO, n-am prea băgat de seamă să vă fi "ofensat" vreodată pe voi ăştia, .. sensibilii şi pudibonzii - să vă fi ofensat tot ca "români" !..

Şi tot fiindcă veni vorba,.. după cum te ştiu de "exigent moral",.. nici macar chestia aia, de demult,.. cu "sulul de hârtie igienica", din "TVR-libera", de la revoluţie - ţi-aduci aminte !..- nu te-a "ofensat", este ?.. care a fost "cool", nu ?.. - aia "te-a racorit", nu ?!.. Merita ! .. fir-ar mama lui.. de crainic, care trebuia "bălăcărit" fiindcă fusese şi el, cum sunt şi azi atâţia,.. un salariat al TVR !..- doar că cei de atunci executau ordinele venite de la stăpâni.. fără "promptere" şi fără "căşti" în urechi, cum e azi ! ..- aveau textele scrise pe hârtie, la vedere - fie că erau ei în "tură", fie că ar fi fost alţii..- pe care le citeau, că ce dracu' altceva ar fi putut face ?!.. Auzi "Dorele",.. mare dreptate avea bunica, pe care cateodata, în copilărie, de câte ori mai apăreau şi pe la noi prin cartier cate-o ipocrita, ori cate-un ipocrit d'ăştia - ca tine şi ca alţii ca tine - o auzeam zicând :..< .. haida-de !..- oricărei ţoape îi place să se arate "ofensată"-n mahala,.. fiindcă ţoapa, ca orice ţoapă, se naşte gata ofensată" !... >

Altminteri, cine s-o bage şi pe ea în seama ?!.. - pe ţoapă ? !