Halep, la întoarcerea în România: Nu ştiu care a fost greşeala mea, Ostapenko a jucat un tenis inconştient şi i-a intrat tot

„Sunt mai bine decât ieri. Mă simt OK, supărată, tristă, dar viaţa merge înainte. Despre joc nu prea am ce să spun. Emoţional a fost greu după meci, am simţit că vine sfârşitul lumii pentru moment, dar e o nouă zi şi trebuie să o iau de la capăt. Cu siguranţă mă va ambiţiona să pot să trec de acest prag. Am fost de două ori în finală şi nu am reuşit să câştig, poate a treia oară va fi cu noroc. Dimineaţă m-am uitat un pic la meciul meu. Nu la tot, la mingile de break pe care le-am avut la 3-0. Nu mi s-a părut că am jucat chiar rău, dar ea a jucat mai bine şi chiar m-a bătut. Nu ştiu care a fot greşeala, ea a jucat bine, a făcut un tenis un pic inconştient şi totul i-a intrat. Nu cred că mi-a lipsit curajul. Am fost foarte curajoasă pe toată durata turneului însă ea a fost mai în formă”, a declarat Halep la sosirea în ţară.







Sportiva română regretă că nu a reuşit să câştige turneul de la Paris, mai ales că a avut alături de ea multe persoane care au ajutat-o în carieră: „Dacă va veni ziua în care să fiu numărul unu bine, dar acum vreau să mă odihnesc ca să intru din nou în competiţie. Sunt două zile de pauză şi apoi turneele pe iarbă. Părinţii m-au îmbrăţişat, mi-au spus că este un rezultat extraordinar, ceea ce este, păcat pentru ceea ce s-a întâmplat, dar poate va veni şi ziua mea odată. Au fost oameni importanţi pentru cariera mea, îmi pare rău că nu am reuşit să câştig pentru ei, dar aşa este în tenis”.





Simona Halep a mai spus că încă visează meciul pierdut cu Ostapenko, că nu a trecut peste această dezamăgire. „Cu glezna nu ştiu, nu am avut dureri, sper să fiu bine. Poate după clasament, aşa ar fi trebuit să fie, să câştig eu, dar jocul Jelenei a fost unul foarte bun şi foarte puternic. Momentan nu am obiective, vreau să mă odihnesc. Pierderea unui turneu rămâne tot timpul în minte, dar după câteva zile trece durerea. Acum încă îmi imaginez meciul”, a afirmat ea.





Simona Halep, locul 4 WTA şi cap de serie numărul 3, a ratat câştigarea turneului de la Roland Garros, după ce a pierdut, sâmbătă, cu scorul de 6-4, 4-6, 3-6, a doua finală disputată în carieră, cu Jelena Ostapenko. Letona, numărul 47 WTA, câştigat primul ei trofeu ca profesionistă, la câteva zile după ce a împlinit 20 de ani.