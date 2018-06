Halep, încurcată de francezi: Simona a reacţionat, după ce a fost trimisă să joace pe un teren mic la Roland Garros

Simona Halep mai are patru meciuri de câştigat pentru a-şi realiza visul suprem: cucerirea unui turneu de Grand Slam.





Până acum, cu excepţia meciului din turul I cu Alison Riske (83 WTA), constănţeanca n-a întâmpinat mari dificultăţi. În schimb, a fost pusă într-o situaţie neobişnuită din partea organizatorilor, atunci când a fost trimisă pe Terenul 18 pentru duelul cu Andrea Petkovici (107 WTA). Decizia a surprins, întrucât un lider mondial joacă, mai mereu, fie pe „Philipe-Chatrier“, fie pe „Suzanne-Lenglen“.





După victoria obţinută cu Petkovici, Halep a comentat decizia organizatorilor.





Ce a spus Halep?





*Astăzi, terenul era micuţ şi am simţit că toată lumea e acolo, pe teren, cu mine. E diferit să joci pe un astfel de teren. Simţi că spectatorii sunt cu tine pe teren, dar pentru ambele jucătoare e la fel şi n-am să găsesc scuze.





*A fost destul de greu, dar şi plăcut. A fost greu să mă adaptez, gândindu-mă că vin de pe Chatrier. Dar, cred că am jucat OK. La finalul primului set, am simţit încrederea şi că pot să domin meciul.





*A fost o atmosferă puţin ciudată pe acest teren, aveam nevoie să încerc să nu mai aud zgomotul. Nu neapărat că mă deranja, dar aveam nevoie să pot să mă concentrez.