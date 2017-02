Gică Hagi, victorios pe terenul lui Dinamo: Am confirmat că suntem o echipă puternică

Meci foarte greu, am venit târziu din cantonament. ne-am sufocat în prima repriză, dar în partea a doua am jucat mai bine. Dinamo a fost mai bună în primele 60 de minute, dar în ultima jumătate de oră s-a văzut că suntem bine pregătiţi. Am confirmat că suntem o echipă puternică. Am avut mai multă şansă. Cu fiecare meci ne câştigăm respectul tuturor", a spus Hagi la Digisport.

Echipa FC Viitorul a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 2-1 (0-1), formaţia Dinamo Bucureşti, într-un meci din etapa a XXII-a şi s-a distanţat la cinci puncte în fruntea clasamentului.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Boli '64 şi Fl. Coman '78, în timp ce pentru gazde a înscris Nistor, în minutul 26.

În urma acestei victorii, FC Viitorul este prima echipă care şi-a asigurat participarea în play-off, informeză News.ro.