FOTO Lucescu a oferit imaginea zilei în Grecia: Ce mască şi-a pus după ce a câştigat cupa. Declaraţii devastatoare pentru rivali

Răzvan Lucescu şi-a descărcat frustrările adunate – unele pe bună dreptate – de-a lungul unui sezon teribil, după ce a câştigat Cupa Greciei cu PAOK Salonic.

Antrenorul de 49 de ani a celebrat acest succes, punându-şi pe faţă o mască! A fost chipul patronului Ivan Savvidis, cel care a şocat lumea fotbalului, intrând pe terenul de fotbal cu pistolul la el. Drept urmare, a fost suspendat trei ani, iar PAOK a fost depunctată în campionat.

Lucescu jr şi elevii săi au rămas însă alături de omul care îi plăteşte, după cum se poate vedea în imaginile de mai jos.









Ce a spus Răzvan Lucescu după finala Cupei?

*Nu-mi pasă de Olympiacos şi de AEK. Nu vreau să merg acolo. Eu am încercat să dau totul în acest sezon. Am muncit din greu, dar ne-au furat!

*Mulţi au spus despre mine că mă droghez, că sunt nebun sau că exagerez. Le promit că le voi aminti mereu că ne-au furat. Trebuie să ştie că acela n-a fost fotbal. Fotbal a fost doar astăzi!

*Acest trofeu valorează enorm pentru noi, în contextul dat. Cu toţii am muncit foarte mult în acest sezon şi am fi meritat să câştigăm şi titlul. Am fost cea mai bună echipă, pe teren.

*Nu ne-am putut bucura de câştigarea titlului şi am jucat această finală cu o presiune imensă asupra noastră, pentru că trebuia să demonstrăm că suntem cei mai buni, aşa cum am spus. Am oferit o lecţie de fotbal.