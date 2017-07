FCSB - Voluntari 2-1: Meci de infarct pentru Dică la debut. Rezumatul video, reacţii şi rezultatele etapei

Vineri

CS U Craiova - CSMS Iaşi 2-0

Băluţa 42, Gustavo 50

Sâmbătă

Chiajna - ACS Poli 0-1

Bîrnoi 50

Juventus - Dinamo 0-3

Rivaldinho 32, Nascimento 66, Nedelcearu 90+3

Duminică

Astra - Sepsi 1-0

Marquinhos 50

FCSB - Voluntari 2-1

Budescu 34 (penalty), Man 90+2 / A. Bălan 55

Luni

Viitorul - Gaz Metan 18.30

Botoşani - CFR Cluj 21.00

Gigi Becali (patron FCSB): Calitatea s-a văzut. Dacă aveam noroc să marcăm al doilea gol mai devreme, probabil, scorul ar fi fost mai mare. Nu sunt mulţumit, fiindcă vreau o circulaţie mai bună a balonului. Vreau să distrugem adversarul să nu mai joace în repriza a doua. Budescu mi-a placut, dar Man m-a încântat. El are loc să joace în echipa asta şi fără regula U-21. La golul luat, au <<dormit>> ambii fundaşi centrali. Enache? A fost în nota lui. Nu-l ştim pe Enache? La fundaşi centrali, n-avem ce să aducem peste ce avem acum, fiindcă ar fi prea scump. Avem jucători de mare calitate. Eu nu spun că sunt nemulţumit de joc, dar nu sunt încântat. Voluntariul s-a întărit şi ea, a jucat sus...Aştept după trei, patru partide. Dacă era Alibec de la început? Vai, vai, vai, ce se întâmpla!

Nicolae Dică (antrenor FCSB): Am avut emoţii mari înainte de meci. Am câştigat greu, dar e bine că am reuşit. Nu ne-am creat multe ocazii în prima repriză. A doua repriză, în schimb, i-am dominat, ne-am creat multe ocazii. Important e că băieţii au crezut în victorie până la capăt. Merită felicitaţi! Putem fi o echipă puternică în România. Sunt mulţumit de ce a arătat echipa astăzi. Eram sigur că am jucători de valoare, de caracter. Ne-am precipitat în ultimele 15 minute. Mă bucur foarte mult pentru Man, mai ales că nu marcase din două ocazii mari. E un copil şi, dacă n-ar fi înscris, i-ar fi fost greu să treacă peste acele ratări. Mă bucur că au venit vreo 10.000 de suporteri la meci şi au încurajat echipa. Vreau să fie tot mai mulţi de la meci la meci. Alibec vine după o perioadă de accidentare. Are zece zile de antrenament, i-am zis că o să joace repriza a doua. A intrat foarte bine, a avut atitudine, fiind căpitan, trebuie să fie un exemplu pentru ceilalţi. Teixeira, venind în a doua perioadă a cantonamentului, am considerat că nu poate duce un meci complet şi, de aceea, a intrat după pauză.

Constantin Budescu (atacant FCSB): Ne aşteptam cu toţii la un meci greu. E bine că am câştigat, am avut ocaziile mai mari. Ocaziile ratate ne-ar fi putut costa. E mai puţin important că am debutat eu cu gol. E important că echipa a debutat cu dreptul. M-am simţit şi eu fotbalist, fiindcă n-am apucat să joc până acum la echipe cu foarte mulţi suporteri.

Dragoş Balauru (portar Voluntari): A fost un meci greu, dar cu un rezultat mincinos! N-am văzut reularea fazei penalty-ului. Eu nu l-am atins, dar Tănase a căzut, aşa cum face mereu. Arbitrajul? Foarte slab! Nu s-a simţit oboseala la noi, după Supercupa. Pentru acest sezon, ne-am propus o clasare cât mai sus.

Dennis Man (atacant FCSB): E o bucurie imensă, am muncit pentru asta şi e bine că a ieşit, aşa cum mi-am dorit. Am sperat până la capăt ca să profit de minutele acordate. Am ratat două ocazii mari, dar e bine că am înscris pe final. Echipa Voluntariului e o echipă bună, noi am ratat şi ne-am făcut meciul mai greu. E bine însă că am câştigat. Dedic golul familiei mele, fiindcă m-a susţinut şi lui „Nick“ (n.r. - Nicolae Dică).