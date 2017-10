România nu mai are demult nicio şansă de calificare la turneul final şi va juca doar pentru palmares. Noul selecţioner, Cosmin Contra, care a debutat cu o victorie, 3-1 cu Kazahstan, a anunţat cum ăşi poate schimba echipa faţa în perioada următoare. Băieţii trebuie să fie conştienţi că vom avea de muncit, de alergat, de arătat că ne putem bate cât de cât cu Danemarca în momentul de faţă. Un rezultat pozitiv ne-ar ajuta pe viitor, băieţii ar prinde mai multă încredere pentru startul Cupei Naţiunilor. Avem un grup foarte bun la naţională şi dacă băieţii vor avea atitudinea de la începutul meciului cu Kazahstan, ne putem bate cu orice adversar. Am arătat şi cu Kazahstan că putem să jucăm un fotbal rapid, un fotbal vertical, pe care nu l-am văzut în ultimul timp la echipa naţională. Dacă punem în aplicare partitura tactică pe care o alegem, cred că putem scoate un rezultat pozitiv. În fotbal sunt detalii şi important este ca detaliile să fie de partea noastră ca să putem să câştigăm", a declarat Contra la Copenhaga.

România nu a mai fost la un Campionat Mondial de Fotbal din 1998.

Clasamentul grupei noastre:

1. Polonia 22p (+12 golaveraj)

2. Danemarca 19p (+12 golaveraj)

3. Muntenegru 16p (+10 golaveraj)

4. România 12p (+2 golaveraj)

5. Armenia 6p (-16 golaveraj)

6. Kazahstan 2p (-20 golaveraj)

Se joacă azi: Danemarca -România, Polonia - Muntenegru şi kazahstan - Armenia