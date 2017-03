Cum i-a închis Simona Halep gura unei contestatare care i-a reproşat că n-a câştigat niciun Grand Slam. Replică de milioane a jucătoarei noastre

Simona a postat o fotografie pe o reţea socială în care apare alături de stafful său, cu mesajul că s-a apucat din nou de treabă. Între mesjale de felicitare şi încurajare primite imediat a apărut însă şi unul care o critica virulent pentru faptul că nu a câştigat niciun Grand Slam până acum. "Cu această atitudine pe care o abordează domnişoara Halep nu va câştiga niciodată vreun Grand Slam. Mereu când pierde există scuza accidentărilor, de-a dreptul jalnic. În ultimii ani a schimbat cel puţin 5 antrenori, probabil îi spuneau că trebuie să muncească mai mult şi ea nu a acceptat criticile. Asta este adevarul", a scris cineva pe contul ei.

Surprinzător, Simona a intervenit, dar a avut insipraţia de a-i dau un răspuns de milioane. "Tenisul este un sport greu, nu toată lumea are onoarea să câştige Grand Slam. Dar acesta este visul meu şi de aceea muncesc zi de zi, ca să fac acest vis realitate într o bună zi, poate că se va întampla poate că nu. însa eu voi încerca cât de mult pot. Dar şi dacă nu se va întâmpla voi fi mândră de ceea ce am realizat pentru că am făcut tot ce am putut. Sper sa ai si tu un vis in viata si visul respectiv sa devina realitate intr o zi si daca nu dupa sa te poti uita in trecut si sa te simti mandra de ceea ce ai realizat. Succes si numai bine iti doresc", a raspuns Halep.