Cosmin Contra: „Am vorbit cu domnul Negoiţă, am venit să ajut Dinamo“

"Într-o negociere se poate întâmpla oricând ceva. Nu am vorbit cu Adrian Mutu, am vorbit cu domnul Negoiţă. Eu am venit să încerc să ajut echipa, asta a fost discuţia cu domnul Negoiţă, mi-am spus părerea dânsului. Acum mă întâlnesc cu el şi vom pune toate lucrurile la punct. Nu am urmărit nici lot, nimic, până nu e totul semnat nu vă pot spune nimic", a declarat Contra, la sosirea din Spania, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă.

Dinamo Bucureşti şi antrenorul principal Ioan Andone au convenit, marţi, pe cale amiabilă, încetarea raporturilor contractuale. Formaţia Dinamo a fost învinsă, cu scorul de 2-1 (1-0), de echipa Concordia Chiajna, într-un meci disputat, luni, în deplasare, în etapa a XXIII-a a Ligii I, "alb-roşii" fiind în pericol să rateze calificarea în play-off. Dinamo a înregistrat a doua înfrângere consecutivă în Liga I, după ce etapa trecută a fost învinsă de FC Viitorul, tot cu 2-1.