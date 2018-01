Corespondenţă din Melbourne - De ce este Naomi Osaka o japoneză atipică şi la ce trebuie să fie atentă Simona Halep în partida de luni

Halep a fost lăudată la scenă deschisă de toţi marii foşti tenismeni prezenţi la Melbourne, care s-au întrecut în aprecieri măgulitoare la adresa ei, dar nu au uitat-o nici pe Lauren Davis, o jucătoare care în ciuda înălţimii de numai 1,57 metri, i-a dat Simonei o replică aspră.

După ce a făcut turul studiourilor tv din incinta Melbourne Park, Simona şi stafful ei au plecat la hotel, unde jucătoarea noastră a continuat tratamentul de recuperare, anunţând că duminică va avea zi liberă, pentru a se putea odihni. "Am nevoie de somn şi de nişte ciocolată", a spus Simona la ESPN, unde a vorbit câteva minute.

Pentru Halep urmează meciul cu Naomi Osaka, japoneza care a frânt speranţele australienilor, după ce a învins-o pe favorita acestora, Ashleigh Barty. Aceasta din urmă a fost desemnată anul trecut jucătoarea cu cea mai spectaculoasă ascensiune, urcând până pe locul 17 WTA, dar asta nu a ajutat-o cu nimic în faţa tăvălugului pornit de Osaka, care a rezolvat partida într-o oră şi 13 minute de joc, administrându-i un sec 6-4, 6-2.

Japoneza care nu ştie japoneză

Momentan pe locul 72 în lume, Naomi Osaka este cea mai bună jucătoare a Japoniei, deşi e doar pe jumătate din Ţara Soarelui Răsare. Tatăl ei este haitian şi mama japoneză, însă toată familia locuieşte de ani buni în Florida (FOTO - Naomi, alături de familia ei). Acum doi ani, Osaka a oferit un moment bizar la Australian Open, ea cerând să nu primească întrebări decât în limba engleză, deoarece nu ştie japoneza. Ea precizat că face eforturi să înveţe această limbă, dar că nu prea reuşeşte, fapt care i-a lăsat cu gura căscată pe jurnaliştii niponi.

Osaka este la prima prezenţă în optimile Australian Open,aceasta fiind cea mai bună performanţă a ei la un Grand Slam. Cu jucătoarele de top, ea are o victorie cu Angelique Kerber şi una cu Venus Williams. În vârstă de 20 de ani şi având ca cel mai bun loc din carieră, poziţia 40 WTA, în octombrie 2016, Naomi Osaka a fost învinsă de două ori de Simona Halep, de fiecare dată destul de greu: 2017 Halep - Osaka 6-4, 2-6. 6-3 (Miami) şi 2016 Halep - Osaka 4-6, 6-2, 6-3 (Roland Garros). La actuala ediţie a Grand Slamului de la Melbourne, Naomi a trecut de Kucova, Vesnina şi Barty fără a pierde vreun set şi a impresionat printr-un joc în forţă, bazat pe nişte servicii devastatoare, care s-au apropiat de 200 km la oră. Deşi are numai 20 de ani, Osaka este deja pe locul 8 în topul all-time al jucătoareleor care au servit cel mai puternic, lovind mingea cu 201 km la oră, în 2016, la US Open

Eliminarea înseamnă adio locul 1 mondial

Japoneza, care este şi destul de înaltă (1,80 m), are un stil de joc foarte ofensiv şi nu se simte deloc bine pe linia de fund. Ea atacă mereu şi are tendinţa de a încheia punctele cât mai rapid, lovind adesea riscant. Ceea ce este în avantajul Simonei, care e recunoscută pentru abilitatea ei de a returna mingi şi a-şi plimba adversarele dintr-o parte în alta a terenului.

Naomi Osaka nu a câştigat niciun turneu WTA în cariera ei şi mai are o soră, Mari Osaka, mai mare cu un an, care este pe locul 330 în lume.

Rămâne de văzut cât se va mai putea recupera Simona Halep, după entorsa la gleznă suferită în turul inagural de la Melbourne, dar şi cum va sta din punct de vedere fizic după meciul extenuant cu Lauren Davis. Halep este jucătoarea care a stat cel mai mult pe teren la acest Grand Slam, de pe tabloul feminin, şi are nevoie de calificare pentru a-şi putea menţine locul 1 mondial.

Meciul Simona Halep - Naomi Osaka este programat luni, nu ]nainte de ora 17.00 locală (8.00 la Bucureşti)