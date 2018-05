Ce a declarat Jelena Ostapenko după ce a fost eliminată la Paris: „Am jucat la 20 la sută, oricine mă bătea“

"A fost o zi catastrofală, cred că am jucat la, poate, 20 la sută din capacitatea mea. Orice jucătoare capabilă să returneze cinci mingi m-ar fi bătut. La început, a mers, dar apoi totul a fost din rău în mai rău. Nu am fost eu însămi pe teren. Am încercat să lupt, dar ea a jucat foarte bine defensiv.

Ziua nu a început bine, simţeam că se va întâmpla aşa ceva. Am fost într-o stare proastă, nimic nu mergea cum voiam. Am încercat să rămân pozitivă, dar în final n-am reuşit. După Roma, m-am accidentat şi nu m-am putut pregăti în ultimele zile, nu am făcut decât câteva antrenamente înainte de a juca duminică. Aş fi preferat să joc luni sau marţi. Vreau să uit acest meci, pentru a reveni mai puternică anul viitor. Vreau să joc la dublu (n.r. - în echipă cu Elena Vesnina). Sper că va merge mai bine. Sunt cu adevărat dezamăgită, supărată", a declarat Ostapenko, potrivit lequipe.fr.

Cu 48 de erori neforţate şi 13 duble greşeli, Ostapenko este prima deţinătoare a trofeului care pierde în primul tur la French Open, în ultimii 13 ani.

Kozlova, în vârstă de 24 de ani, a obţinut prima victorie în faţa unei jucătoare din Top 30 WTA, după o oră şi 35 de minute de joc.