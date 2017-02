Ce crede Nadia Comăneci despre protestele din România, care au ajuns pe prima pagină a ziarelor din Statele Unite

Nadia Comăneci a fost întrebată despre manifestaţiile din România, marţi, la o conferinţă de presă organizată la Monaco, fost gimnastă afirmând că respectă vocea fiecărui român care protestează.

"Am văzut manifestaţiile şi respect vocea fiecărui român care protestează. Cred că asta înseamnă democraţie şi este ceva normal. Dar eu sunt sportivă şi niciodată nu m-am implicat în vreo mişcare politică. Nu voi face acest lucru nici acum, pentru că eu cred că trebuie să vorbesc despre sport, adică despre gimnastică, la asta mă pricep", a declarat Nadia, răspunzând unei întrebări puse de reporterul agenţiei EFE, informează News.ro. Întrebată dacă a sărbătorit în mod special împlinirea, în 2016, a 40 de ani de la succesul de la Montreal, Nadia răspuns: "Da, am sărbătorit la Jocurile Olimpice de la Rio, unde am stat trei săptămăni şi am petrecut alături de mulţi alţi sportivi. 40 de ani sună mult. Am petrecut şi am împărtăşit amintiri alături de sportivi şi oameni care nici măcar nu au împlinit 40 de ani".