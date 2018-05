Buzărnescu a trăit un calvar: Mihaela a explicat ce i-a întâmplat după o săptămână de vis la Praga

„Miki“, care a ajuns în Spania după ce a jucat două finale la Praga, atât la simplu, cât şi la dublu, a încercat să explice de ce a suferit o eliminare rapidă la Madrid.





„A fost oribil. După festivitatea de premiere la Praga, am fugit la aeroport. Am zburat trei ore, am ajuns seara, am mâncat, m-am culcat, iar dimineaţă m-am trezit şi am reuşit să mă antrenez 30 de minute. A fost totul pe fugă. La meci, mingile zburau un pic mai mult aici, terenul e mai alunecos. Ca joc, am fost foarte aproape de ea (n.r. – Şarapova), mai ales în primul set. Şarapova a servit bine şi multe mingi le-a dat pe linie. Sunt un pic obosită, dar mă simt OK fizic“, a spus Buzărnescu.