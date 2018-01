Australian Open: de ce îşi merită locul cele patru jucătoare ajunse în semifinale

Meciul dintre Wozniacki şi Mertens se va juca joi dimineaţa, nu mai devreme de ora 5.00, pe Rod Laver Arena, partidă care va fi urmată de confruntarea dintre Angelique Kerber şi Simona Halep, nu mai devreme de ora 7.00.

Cele patru tenismene ajunse în semifinale au demonstrat încă de la începutul anului că sunt în mare formă. Astfel, Simona Halep a triumfat la Shenzen, Angelique Kerber s-a impus la Sydney, Elise Mertens la Hobart, iar Wozniacki a jucat finala de la Auckland.

Wozniacki e singura care a pierdut în ultimul act, fiind învinsă în Noua Zeelandă de Julia Georges. Daneza şi Simona Halep, aflate în luptă directă pentru locul unu mondial, au ajuns în semifinale la Melbourne după ce au revenit de la minge de meci în partidele anterioare.

All women's semifinalists have made a tour level final in 2018.



Three have won titles.@AngeliqueKerber: W @SydneyTennis @Simona_Halep: W @ShenzhenOpenWTA @elise_mertens: W @HobartTennis @CaroWozniacki: F @ASB_Classic #AusOpen pic.twitter.com/eEBBtlaECQ