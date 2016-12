ASA Tg. Mureş a rămas fără antrenor. Dan Alexa a plecat din motive personale

"De astăzi nu mai sunt antrenorul echipei ASA Târgu Mureş. În urma unei discuţii purtate astăzi cu reprezentanţii conducerii clubului am decis, pe cale amiabilă, încetarea înţelegerii avute. Ţin să le mulţumesc pe această cale domnilor Maior, Chertes şi Stanciu pentru sprijinul pe care l-am găsit la dânşii. În toată perioada petrecută la Târgu Mureş am simţit suportul lor, am un respect deosebit pentru acest lucru. Ţin să le mulţumesc jucătorilor pentru atitudinea avută pe parcursul acestui campionat, chiar dacă ştim cu toţii că au fost momente grele. Au dat tot ce au putut.

Ţin să le mulţumesc suporterilor târgumureşeni pentru că au fost aproape de echipă, am simţit căldura şi suportul lor. Mi-am făcut prietenii care vor dăinui o viaţă. Am respect pentru tot ceea ce înseamnă ASA Târgu Mureş", a declarat Dan Alexa, potrivit site-ului oficial al echipei ASA.

Dan Alexa a mărturisit că a luat decizia să plece de la ASA Târgu Mureş din motive personale şi a afirmat că echipa are şanse să se salveze de la retrogradare.

"Decizia mea vine din motive personale şi am considerat că este mai bine să se întâmple în acest moment. Sunt convins că acest club se va salva, cei care conduc destinele echipei vor reuşi acest lucru. Atâta timp cât există motivaţie, ASA Târgu Mureş are o şansă importantă. Plec cu regret, pentru că m-am legat sufleteşte de Târgu Mureş şi cine ştie, în viaţa asta, dacă ar fi să mă întorc, o să o fac cu mare drag. La final, numai de bine pentru tot ce înseamnă ASA, Târgu Mureş şi suporteri. Le mulţumesc tuturor!", a adăugat Alexa.

Alexa preluat banca tehnică a echipei ASA Târgu Mureş în august 2016. Sub comanda lui Alexa, ASA Târgu Mureş a înregistrat patru victorii, trei egaluri şi 13 înfrângeri în actuala stagiune din Liga 1 şi ocupă poziţia a 13-a la sfârşitul anului, penultima din clasament, cu nouă puncte. Formaţia mureşeană a pornit, însă, cu o depunctare de şase puncte.

În vârstă de 37 de ani, Dan Alexa a mai pregătit echipele ACS Poli Timişoara şi Rapid Bucureşti şi, cel mai probabil, următoarea destinaţie va fi Concordia Chiajna.