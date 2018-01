Senatorul USR Vlad Alexandrescu, ţinut în faţa Centrului de plasament Cireşarii II. Primăria Sector 5: Trebuia să facă o solicitare

„Stau de două ore în faţa Centrului Cireşarii II din Sectorul 5. Am anunţat cu o zi înainte că voi face această vizită în cadrul unor vizite pe care le fac în centrele de copii din toată ţara, care îmi permit să îmi formez o părere despre condiţiile în care stau copiii noştri. Aici, a venit doamna şef de centru şi a venit şi un reprezentat al Direcţiei Protecţiei Copilului Sector 5 şi refuză să mă lase să intru în centru. Ei spun că trebuie să stau întâi de vorbă cu primarul”, a precizat Alexandrescu, conform Mediafax.

Vlad Alexandrescu a spus că legislaţia spune că un senator este investit cu autoritate publică de stat în interesul cetăţenilor.

„Eu mă aflu în circumscripţia electorală Bucureşti, pentru care am fost şi votat în Parlament, şi nu pot să îmi exercit dreptul constituţional şi mandatul reprezentativ în serviciul cetăţenilor. Eu stau aici până când îmi vor da voie să intru înăuntru, pentru că la toate centrele am stat, am avut o interacţiune foarte normală cu şeful de centru, cu psihologul, cu asistentul social, am stat de vorbă şi cu copiii, deci am avut interacţiuni foarte bune. Aici, se pare că nu se poate”, a adăugat senatorul USR, care la ora transmiterii ştirii se află tot în faţa Centrului Cireşarii II.