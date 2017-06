Metrorex reduce perioada lucrărilor la staţiile cu un singur acces

Astfel, staţiile de metrou Pipera şi Aurel Vlaicu se vor închide doar trei zile, din care doar o zi lucrătoare, iar celelalte staţii cu un singur acces se vor închide doar patru zile, faţă de 7 zile anunţate iniţial.

”Ca urmare a solicitărilor Metrorex, a şedinţelor operative, dar şi a vizitelor efectuate în şantier, constructorul a reorganizat activitatea şi a crescut mobilizarea în staţiile cu un singur acces”, a informat compania.

Astfel, în staţia Pipera, lucrările vor avea loc în perioada 15 iulie - 17 iulie, în Aurel Vlaicu 29 iulie – 1 august, în Constantin Brâncoveanu 22 iulie - 25 iulie, în Tineretului şi Apărătorii Patriei 2 septembrie – 5 septembrie, în Dimitrie Leonida şi Costin Georgian 9 septembrie – 12 septembrie, în Pantelimon şi Berceni 16 septembrie – 19 septembrie.

Directorul general al Metrorex, Marin Aldea, a declarat că, încă de la începutul proiectului, a pus în vedere constructorului ca perioada de execuţie a lucrărilor în staţiile cu un singur acces, în special în Pipera şi Aurel Vlaicu, să fie minimă.

”Există un proces tehnologic de la care nu ne putem abate însă, am încercat să creştem mobilizarea şi în acelaşi timp, am decis să deschidem căile de acces călătorilor în perioada testelor. Aceasta este unica variantă pe care procesul tehnologic ne-o permite pentru deschiderea staţiilor, mai devreme decât am transmis iniţial, pentru a veni în întâmpinarea călătorilor noştri şi a le oferi soluţia optimă de transport cu metroul în aceste circumstanţe”, a afirmat Aldea, în cadrul comunicatului.