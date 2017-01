Cum va fi vremea în primele două săptămâni din an: unde se instalează gerul, în ce regiuni va ninge

În Banat, temperatura aerului va fi în scădere în prima parte a intervalului (2—15 ianuarie n.r.), apoi va creşte uşor, dar valorile termice se vor menţine, în general, sub normele specifice perioadei.



„Pe parcursul primei săptămâni, maximele diurne vor scădea de la medii regionale de 6...7 grade, spre aproximativ—6 grade în zilele de 6 şi 7 ianuarie, iar minimele nocturne se vor situa, în medie, între—9 şi—3 grade, mai scăzute în jurul datei de 7 ianuarie, când se vor înregistra—14...-15 grade. În cea de-a doua săptămână, regimul termic se va menţine relativ constant, fiind caracterizat de medii ale valorilor maxime cuprinse între—2 şi 1 grad şi ale celor minime situate între—9 şi—5 grade", menţionează sursa citată.



Potrivit acesteia, probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi ridicată în perioada 4-5 ianuarie şi din nou după data de 7 ianuarie.



Vreme deosebit de rece în Crişana

În ceea ce priveşte Crişana, în perioada 6-7 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece, geroasă îndeosebi noaptea şi dimineaţa.



„Temperatura aerului, în scădere în prima parte a intervalului, apoi în creştere uşoară şi treptată, va avea valori sub cele climatologic specifice acestei perioade. În prima săptămână, vor fi maxime termice cuprinse între—9 şi—1 grad, mai ridicate în prima zi până la 5...6 grade şi minime între—7 şi—5 grade, mai scăzute în intervalul 6 — 8 ianuarie, când se vor înregistra valori medii de—17...-13 grade. În a doua săptămână a intervalului de prognoză nu vor fi variaţii mari ale regimului termic, astfel încât mediile diurne se vor situa între—3 şi 1 grad, iar cele nocturne vor fi cuprinse între de—10 şi—5 grade", informează ANM.



Meteorologii precizează probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi ridicată în jurul datei de 4 ianuarie şi, din nou, între 7 şi 15 ianuarie.



În Transilvania, regimul termic diurn va avea o tendinţă generală de scădere în perioada 2-5 ianuarie, mai accentuată pe 6 şi 7 ianuarie, când vremea va deveni geroasă, cu temperaturi maxime situate, în medie, în jurul valorii de—10 grade.



„Valorile nocturne vor creşte în perioada 2-5 ianuarie, dar vor scădea accentuat până în dimineaţa zilei de 7 ianuarie, când se vor înregistra medii termice de aproximativ — 22 de grade. Apoi temperaturile vor marca o creştere, dar pe întreg intervalul de prognoză, vremea va fi cu mult mai rece decât în mod obişnuit în această perioadă. În a doua săptămână a intervalului, se vor înregistra medii termice situate între—5 şi—1 grad la valorile maxime diurne şi între—14 şi—8 grade, în general, la cele minime nocturne. Probabilitate pentru precipitaţii va fi ridicată în cea mai mare parte a intervalului, dar acestea se vor semnala pe arii mai extinse în jurul datei de 4 ianuarie şi, din nou, între 7 şi 15 ianuarie", conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie.

Vremea mai rece decât în mod obişnuit în Maramureş



În Maramureş, vremea va fi cu mult mai rece decât în mod obişnuit în această perioadă din an, îndeosebi după data de 5 ianuarie. Nopţile şi dimineţile vor fi geroase în intervalul 6-12 ianuarie, iar cele mai scăzute minime nocturne se vor înregistra pe 6, 7 şi 8 ianuarie. Vremea se va menţine geroasă şi în cursul zilelor de 6 şi 7 ianuarie, cu valori termice la amiază situate în jurul a—12 grade.



„În medie, în prima săptămână, până în data de 5 ianuarie vor fi maxime cuprinse între—4 şi 1 grad şi minime între—10 şi—5 grade, apoi maxime cuprinse între—12 şi—6 grade şi minime între—21 şi—15 grade. Regimul termic mediu din cea de-a doua săptămână a intervalului de prognoză va fi caracterizat de temperaturi diurne cuprinse între—7 şi—2 grade şi nocturne între—14 şi—8 grade. Se vor semnala precipitaţii în cea mai mare parte a intervalului de prognoză, dar probabilitatea ca acestea să fie mai însemnate cantitativ şi pe arii mai extinse va fi mai ridicată în perioada 4-5 ianuarie şi, apoi, între 7 şi 14 ianuarie", informează ANM.



Conform meteorologilor, în Moldova, în primele trei zile ale intervalului, valorile termice vor apropiate de cele normale ale perioadei, cu medii ale maximelor cuprinse între 2 şi 5 grade şi ale minimelor între—7 şi—5 grade.



„Din 5 ianuarie vremea se va răci accentuat, astfel încât va deveni deosebit de rece în zilele de 6 şi 7 ianuarie, când vor fi maxime în medie între—10 şi—8 grade şi chiar geroasă în timpul nopţilor de 6, 7 şi 8 ianuarie, cu minime ce se vor situa în medie între—16 şi—12 grade. Deşi temperaturile vor creşte uşor începând cu ziua de 8 ianuarie, până la sfârşitul intervalului acestea se vor menţine sub mediile regionale, cu maxime înre—3 şi—1 grad şi minime între—10 şi—6 grade Celsius", arată prognoza.



În perioada 4 — 7 ianuarie doar izolat şi trecător pot apărea fulguieli, iar începând cu 8 ianuarie, local şi temporar va ninge slab.



Până pe 5 ianuarie regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de mediile climatologice regionale, în Dobrogea, cu maxime cuprinse între 3 şi 5 grade şi minime între—4 şi—1 grad.



„Apoi, vremea se răci accentuat şi va deveni deosebit de rece în zilele de 6 şi 7 ianuarie când se vor înregistra temperaturi diurne în medie în jurul a—8 grade şi chiar geroasă în nopţile de de 6, 7 şi 8 ianuarie, cu minime medii între—14 şi—12 grade. Începând cu ziua de 8 ianuarie, valorile termice vor creşte din nou şi până la sfârşitul intervalului se vor menţine apropiate de cele normale. Astfel, maximele se vor situa în medie între—2 şi 2 grade, iar cele minime între—6 şi—2 grade Celsius.



În intervalul 5 — 6 ianuarie pe arii restrânse mici vor fi precipitaţii slabe, iar începând cu 8 ianuarie acestea se vor semnala local şi temporar", informează ANM.



Temperaturi de peste zero grade în Muntenia

Conform prognozei, în Muntenia, în prima zi vremea va fi caldă, cu temperaturi diurne în medie în jurul valorii de 8 grade, apoi până pe 5 ianuarie, apropiată de normalul perioadei, cu maxime între 4 şi 6 grade. În schimb, în zilele de 6 şi 7 ianuarie, regimul termic va fi caracterizat de valori medii în jurul a—6 grade, ce vor caracteriza o vreme deosebit de rece. Începând cu ziua de 8 ianuarie, maximele vor creşte din nou şi, până la sfârşitul intervalului, se vor menţine apropiate de cele normale pentru această perioadă şi se vor situa între 0 şi 2 grade Celsius. Minimele termice vor fi cuprinse, în medie, între—8 şi—5 grade, exceptând nopţile de 7 şi 8 ianuarie, când vor coborî spre—15...-14 grade.



În jurul datei de 5 ianuarie pe arii restrânse vor fi precipitaţii slabe, iar începând cu data de 8 ianuarie acestea se vor semnala local şi temporar.



În Oltenia, în prima zi vremea va fi caldă, cu temperaturi diurne în medie în jurul valorii de 9 grade, apoi până pe 5 ianuarie, apropiată de normalul perioadei, cu maxime între 3 şi 5 grade.



„În schimb, în zilele de 6 şi 7 ianuarie regimul termic va fi caracterizat de valori medii în jurul a—5 grade, ce vor caracteriza o vreme deosebit de rece. Începând cu ziua de 8 ianuarie, maximele vor creşte din nou şi, până la sfârşitul intervalului de prognoză, se vor menţine apropiate de cele normale, fiind cuprinse, în medie, între—1 şi 2 grade. Minimele termice se vor situa între—8 şi—3 grade, exceptând nopţile de 7 şi 8 ianuarie, când vor coborî spre valoarea medie de—14 grade. În jurul datei de 5 ianuarie vor fi precipitaţii slabe pe arii restrânse, iar începând cu 8 ianuarie, acestea se vor semnala la nivel local", mai arată prognoza ANM.



La munte, exceptând prima zi a intervalului de prognoză, când se va înregistra o medie a temperaturilor diurne de aproximativ—1 grad, în restul intervalului regimul termic se va situa sub cel climatologic normal pentru această perioadă. Astfel, valorile maxime vor fi cuprinse între—8 şi—4 grade, iar în zilele de 6 şi 7 ianuarie vor scădea spre—18...-16 grade. Nopţile vor fi geroase, fiind caracterizate de minime termice cuprinse, în medie, între—14 şi—8 grade, iar pe 6, 7 şi 8 ianuarie temperaturile nocturne vor coborî până la valori medii situate între de—21 şi—16 grade.



Probabilitatea pentru precipitaţii, predominant sub formă de ninsoare, va fi ridicată pe 4 şi 5 ianuarie şi, din nou, după data de 7 ianuarie. În restul intervalului doar pe arii restrânse şi trecător va ninge slab.