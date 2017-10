Comercianţii din Piaţa Progresul se plâng că vor fi evacuaţi. Primăria Sectorului 4: Se desfăşoară o licitaţie la care poate participa oricine

Piaţa “Progreseul” este locul unde peste o sută de comercianţi vând - în condiţii situate mai mult la limita igienei - legume, fructe, carne, alte produse alimentare şi nu numai, iar o parte dintre aceştia se tem că Primăria Sector 4 vrea să-I lase fără "afaceri". “Ni s-a transmis că nu vom mai vinde aici, că spaţiile vor fi date altora. Eu sunt aici de peste doi ani, am plătit chiria la timp şi sunt corect. Nu mi se pare ]n regulă”, ne-a declarat unul dintre comercianţi.



Colegii săi din Piaţa „Progresul” se cam feresc să discute cu străini sau jurnalişti pentru că spun că mai sunt “sifoane” printre ei şi dau totul la oamenii din primăriei. Pentru mulţi dintre ei, taraba din Piaţa „Progresul” este sursa de venit. Cu toate acestea, o parte dintre ei nu pot să ne spună unde au livezile de mere, prune sau grădina de roşii din care aduc produse pe care le vând pe tarabe.





“E la fel ca în oricare piaţa, sunt şi producători, dar sunt şi intermediari. Problema este că acum Primăria vrea să ne înlocuiască cu alţii, mie mi s-a spus că nu o să mai am spaţiu pentru că am avut o restanţă la chirie în acest. Restanţă pe care însă am plătit-o de mult”, ne-a mai transmis un alt comerciant la telefon, seara; pentru că ziua, în piaţă, îi era teamă să vorbească cu un jurnalist.

Ce spun reprezentanţii Primăriei Sector 4

În legătură cu aceste plângeri, Adevărul a obţinut o serie de precizări de la primăria din Sectorul 4. Reprezentanţii administraţiei locale au ţinut să ne tranmistă că în Piaţa "Progresul" nu este nici o acţiune dubioase, nimeni nu este evacuat sau ameninţat, ci doar s-a început o procedură de licitaţie a spaţiilor comerciale, după ce anterioarele contracte au expirat.





“Administraţia Locală a Sectorului 4 nu are în vedere modificarea condiţiilor de închiriere a spaţiilor comerciale din Piaţa Progresul. La data prezentei, mai exact în intervalul 09-30 octombrie a.c., este în desfăşurare licitaţia pentru închirierea a 121 de spaţii comerciale aflate în complexul agro-alimentar mai sus menţionat”, susţin reprezentanţii municipalităţii.





Închirierea spaţiilor comerciale aflate în administrarea Direcţiei Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale se realizează, în baza legislaţiei administraţiei locale aprobate de Consiliul Local Sector 4, prin licitaţie publică deschisă şi adjudecare la cel mai mare preţ obţinut. Termenul închirierii este de 3 ani pentru spaţiile închiriate care au o suprafaţă de 500 mp şi de 5 ani pentru spaţiile închiriate care au o suprafaţă de cel puţin 500 mp.

Au dreptul să participe la licitaţie agenţii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

nu înregistrează datorii bugetare restante, indiferent de natura acestora;

nu înregistrează debite, indiferent de natura acestora, către Direcţia Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale;

nu se află în litigiu cu Direcţia Pieţe şi Gestionare Activităţi Comerciale pentru debite restante;

nu au reprezentanţi legali persoane care au fost reprezentanţi legali ai unui agent economic ce a înregistrat debite/litigii cu DPGAC Sector 4.

Agenţii economici care doresc prelungirea duratei de inchiriere a contractelor încheiate pe 3 ani pot solicita acest lucru locatorului printr-o adresă scrisă care să-i parvină acestuia cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de perioada de expirare a contractului, a cărui prelungire se poate face prin act adiţional, susţin reprezentanţii administraţiei locale.





“De menţionat faptul că, niciun comerciant/ producător nu este evacuat din Piaţa Progresul, atât timp cât în desfăşurarea activităţilor comerciale, respectă regulamentul de funcţionare şi organizare precum şi legislaţia în vigoare. În cazul în care se constată abateri, agenţii comerciali în cauză sunt în prealabil notificaţi în privinţa suportării eventualelor sancţiuni”, ni s-a mai transmis de la Primăria Sector 4.

Cum arată piaţa

Mai trebuie precizat că modul de comerţ din Piaţa „Progresul” nu este tocmai igienic. La o vizită rapidă în complexul agro-alimentar din Sectorul 4 se poate observa sau simţi: un miros nu tocmai plăcut când vine vorba de o piaţă alimentară, laptele se vinde lângă grupul sanitar, mizerie destul de mare pe podeaua pieţei, foarte multe persoane dubioase în interiorul centrului comercial, puţini comercianţi recunosc că sunt producători (majoritatea refuză să răspundă), carne nu este vândută în condiţii suspecte.





ALTE SCANDALURI ÎN SECTORUL 4

Paza din şcoli



Primarul din Sectorul 4, Daniel Băluţă, şi muncipalitatea pe care o conduce a mai fost implicat în două dispute publice în ultima perioada. Acesta a anulat contractual de pază a şcolilor din sector care încheiat cu o firmă de pază. În cele din urmă, de siguranţa elevilor se ocupă acum Poliţia Locală din Sector 4.

Potrivit Primăriei, decizia a fost luată deoarece costurile pentru serviciile de pază erau foarte ridicate. Astfel, paza va fi asigurată pe timpul zilei de angajaţii unităţii de învăţământ în timp ce seara, acest lucru va cădea în sarcina camerelor de supraveghere.

Totuşi, decizia edilului Daniel Băluţă a stârnit nemulţumiri în rândul părinţilor, care au început să comenteze pe pagina lui de Facebook. Părinţii au atras atenţia că această decizie poate duce la situaţii greu de gestionat. „Va fi o entitate care va răspunde de tot, o societate care va aparţine Primăriei Capitalei. E o decizie bună. Problema cu lipsa agenţilor de pază în şcoli este că nu mai are cine să legitimeze persoanele din afară. Chiar dacă poarta este închisă, în cazul în care sunt doi elevi care devin agresivi, cine intervine? De asemenea, agenţii de pază îi descurajează şi pe cei care cer bani elevilor”, a explicat, pentru „Adevărul”, Gabriel Chicioreanu, secretar general al FNAP.

Chioscurile

În luna septembrie, reprezentanţilor Asociaţei Patronale a Difuzorilor de Presă din Bucureşti au atras atenţia că mai multe chioşcuri de ziare au fost ridicate de Primăria Sector 4 într-o acţiune în forţă a autorităţilor. Aceleaşi surse susţinea că Primăria a găsit şi o justificare pentru ceea ce s-a întâmplat: se doreşte reabilitarea bulevardelor unde se aflau acele chioşcuri. În urma evenimentelor, doi patroni de presă au fost săltaţi de poliţişti şi duşi la audieri în faţa procurorilor.

Primarul Băluţa a explicat la acel moment că aceste că chioşcurile de presă ar urma să fie ridicate pentru cel mult două luni, cât timp se reabilitează bulevardele din zonă. „Eu am dat termen de 40 de zile să termine lucrările. Să zicem cel mult două luni”, a explicat Băluţă pentru Gazeta Sporturilor. În ceea ce priveşte solicitarea pentru alte spaţii, primarul a confirmat că patronii de chioşcuri i-au trimis asemenea solicitări. „Ştiţi, aici încep discuţiile între ei. Dacă îl iei de pe dreapta şi-l pui pe stânga, se supără cel care e deja acolo”, a spus Băluţă, potrivit sursei citate.