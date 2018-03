Guvernaţii ne-au spus ca legea e bună şi că cei care fac salariile sunt proşti ca nu ştiu să calculeze bine şi că „ne-am obişnuit să stăm cu mâna întinsă“.

Ultimii pe lista sunt cei care erau văzuţi ca principalii beneficiari, respectiv medicii. Listei lor de revendicări li s-a răspuns cu „să nu ne ţigănim pe salarii“ cu înţelesul „să nu ne tocmim mult, să nu cerem cu insistenţă“, expresie pe cât de nefericită, pe atât de rasistă.

Nefericită este pentru că doamna ministră a Sănătăţii nu înţelege că revendicările sindicale nu sunt „ţigăneli“ specifice unei etnii anume, ci doar exprimarea unor doleanţe/solicitări a membrilor acelui sindicat şi că orice măsură care ţine de drepturile angajaţilor se ia după un dialog susţinut cu aceştia. Din câte am văzut, sindicatele în cauză au manifestat decent, fără încălcarea niciunei prevederi legale şi doleanţele lor au fost exprimate cât se poate de clar. „Ţigăneala“ (a se citi tocmeala) la care face referire doamna ministru, respectiv mecanismul de reprezentare sindicală, este un element al democraţiei, al dialogului social şi o valoare pe care orice partid social-democrat ar trebui să o susţină fără nicio rezervă.

Rasistă este pentru că se foloseşte o expresie care trimite cu gândul la un stereotip faţă de o minoritate etnică. Folosirea acestui epitet arata cât de deschisă către diversitate, drepturile omului etc. este reprezentanta unui guvern social-democrat şi cât de adânc este înrădăcinată etichetarea socială.

Ştiu că în România exista o mulţime de prejudecăţi şi etichete despre minorităţi, în genere, şi despre minoritatea romilor în particular. Expresiile din limba română în care „ţiganul“ apare sunt, în cvasi-totalitatea lor, peiorative şi defăimătoare la adresa acestora. Departe de mine gândul că ar trebui interzise astfel de expresii, pentru că nu cred că trebuie să interzicem cuvintele, chiar dacă unele dor. Trebuie însă să învăţăm sa le folosim astfel încât să nu încălcăm demnitatea nimănui şi nu inducem ideea că unii sunt superiori altora doar pentru că nu aparţin acelui grup. Indiferent de ce grup este vorba.

A fi „rom/ţigan“ nu înseamnă că eşti inferior, certăreţ, hoţ, bun dansator sau că ai sângele fierbinte. Toate acestea sunt nişte prejudecăţi care sunt de un rasism profund, cu origini seculare. Să foloseşti termeni din familia lexicală a termenului „ţigan“ ca epitete denigratoare faţă de un individ/grup/acţiune etc. arată că nu ai înţeles nimic din ceea ce înseamnă respectarea demnităţii umane, egalitate de tratament şi non-discriminare. Şi când acest lucru se întâmplă unui ministru social-democrat e şi mai grav şi amendabil.

„Un medic specialist gradaţia 3, ATI, în decembrie 2016 avea pe fluturaş 4.590 lei netul fără sporuri. În decembrie 2016 - 5.441 de lei salariul de bază cu sporul de condiţii. Iar acum am în ianuarie 5.672 de lei şi în martie am 8.393 de lei. Netul e aproape dublat. Iar un medic gradaţia 5 ajunge fără sporuri, fără nimic, la 11.160 net, dar dacă are gărzi minime, deci 2 gărzi pe lună, ar fi 14.000 şi cu maxim de gărzi - 5 gărzi - 20.000 de lei, aproape 4.000 de euro, cât am spus. Eu când am dat cifre, să ştiţi că nu le-am dat din burtă.



Poate că ar fi trebuit aceste lucruri să le public pe site-ul ministerului şi o s-o fac. N-am vrut tocmai pentru a nu crea nişte discuţii inutile. În momentul în care un pacient vede că tu ca medic specialist iei ca specialist cu gradaţia 3 până la 14.000 de lei... Am zis să nu creez disensiuni, să nu spună că ministra atacă, au venit medicii şi o deranjează. Eu sunt un om cu bun simt şi cumpănesc foarte mult până dau nişte replici care nici mie nu-mi plac. Eu cred că nu trebuie sa ne ţigănim pe salarii: am atâta, n-am atâta“, a spus doamna ministră Pintea, conform ziare.com.

PS. Astăzi a murit Linda Brown.