Preşedinta Croaţiei, după întâlnirea cu Iohannis: Susţinem aderarea României la Spaţiul Schengen şi ridicarea MCV

Klaus Iohannis, după întâlnirea cu preşedinta Croaţiei: Împreună am făcut o trecere în revistă a relaţiilor bilaterale şi am constatat, împreună, că nivelul este unul excelent în ceea ce priveşte dialogul politic. În acelaşi timp, relaţiile economice pot fi considerabil îmbunătăţite. Şi mă bucur să anunţ cu această ocazie că, pentru acest scop, mâine se desfăşoară un forum economic româno-croat, unde doamna Preşedinte şi cu mine vom participa amândoi, pentru a încuraja oamenii de afaceri să strângă relaţiile.

O temă foarte importantă în relaţia bilaterală - şi astăzi, tema a ocupat un loc central în cadrul discuţiilor - a fost minoritatea română din Croaţia şi minoritatea croată din România. Amândoi avem o consideraţie şi o atenţie deosebită pentru minorităţile din ţările noastre şi am constatat că ne preocupă în aceeaşi măsură, ceea ce este salutar în această relaţie. I-am mulţumit doamnei Preşedinte pentru aplecarea deosebită pe care o are faţă de minoritatea românească din Croaţia şi am intrat chiar în detalii în această chestiune.

În chestiuni europene avem abordări foarte similare. Ambele ţări vor să devină membre Schengen, ambele ţări vor ca în continuare să fie la dispoziţia noastră fonduri structurale care vor îmbunătăţi convergenţa în cadrul Uniunii. Ţările noastre vor fi în acelaşi trio de Preşedinţie pentru Consiliul Uniunii Europene, creând astfel un cadru propice promovării anumitor dosare care sunt importante atât pentru România, cât şi pentru Croaţia.

FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Am discutat în mod natural despre viitorul Uniunii Europene. Amândoi am fost de părere că o integrare mai profundă şi eliminarea diferenţelor între diferite state sunt foarte importante. Avem o temă importantă comună, Summitul celor Trei Mări. Am discutat în profunzime această chestiune şi avem concluzii comune foarte importante. Vrem să facem Summitul mai vizibil, mai performant şi, în final, să promovăm proiecte comune de substanţă. Aceste proiecte dorim să le prezentăm, evident, şi partenerilor europeni.

Chestiuni importante în discuţii au fost vecinătatea estică, Moldova, Ucraina, şi am abordat în aceeaşi discuţie şi probleme de securitate şi de cooperare pe apărare. Atât pentru doamna Preşedinte, cât şi pentru mine, relaţia transatlantică este valoroasă şi dorim împreună să accentuăm relaţia transatlantică. Nu trebuie să fie opusă relaţiei europene şi acestea trebuie să se completeze în mod fericit reciproc

Preşedinta Croaţiei, Kolinda Grabar-Kitarovic: Firmele corate sunt deosebit de bune în segmentul infrastructurii de transport. Sunt bune firmele din domeniul Apărării. Mă bucur mult că România a ridicat la 2% din PIB pentru Apărare, dar investiţiile din sectorul civil sunt de o însemnătate deosebită. Şi România, şi Croaţia, fac eforturi pentru a crea o UE întreagă, fără diferenţieri.

Croaţia susţine în mod ferm activarea regimului Schengen pentru România şi Bulgaria. Sperăm că şi Croaţia va fi membru când va îndeplini condiţiile tehnice, pe care România acum le îndeplineşte acum

De asemenea, considerăm că trebuie ridicat MCV-ul pentru România. România a atins nivelul reformelor, reforme care nu mai presupun aducerea ce noi criterii.

Reporter: Ce obiective sunt pe agenda Summitului celor trei Mări?

Klaus Iohannis: Doamna preşedinte a venit cu zbor de linie pt a sublinia importanţa legăturilro directe. Dacă cineva ar vrea să zboare de din Românai în Croaţia nu poate. Legăturile sunt slabe. O legătrură între porturile croate şi porturile româneşti ar fi extrem de binevenite. Astfel de proiecte ne preocupă.

Kolinda Grabar-Kitarovic: Marea majoritate a turiştilor care vizitează Croaţia din ţările care sunt între Marea Baltică şi Marea Neagră. Merită un transport mai plăcut. Mi-aş dori zboruri directe între Zagreb şi Bucureşti, între Zagreb şi alte capitale.