Parlamentarii PSD se acuză între ei că fac legi „noaptea, ca hoţii“. Florin Iordache: „Domnul Şerban Nicolae lucrează noaptea şi vine şi ne dă teme“

Redăm dialogul din Comisia Iordache:

Florin Iordache (PSD): Deci amendamentele domnului Serbna Nicolae au fost depuse aseară la ora 23.00. Ca să fim corecţi unii cu alţii. Deci mi se pare normal, dacă domnul Şerban lucrează noaptea şi vine şi ne dă teme, să spunem şi când ne dă teme! Au fost depuse aseară la ora 23.00. Când voia să depunem?!

Stelian Ion (USR): Eu nu sunt un fan al domnului Şerban Nicoale...

Florin Iordache: Nici eu!

Stelian Ion: Nu, nu asta era ideea!

Ulterior, a mai avut loc un schimb de replici între Şerban Nicolae, Iulia Scântei şi Florin Iordache:

"Îmi cer scuze că am lucrat până aseară, la ora 23.00, sper că nu am provocat modificări ireconciliabile", a spus Nicolae. În replică, senatoarea PNL a menţionat: "Apreciez efortul de noapte al domnului Serban Nicolae, era bine dacă o făcea in decembrie, când aveam timp".

Şerban Nicoale a răspus: "Mă deranja muzica", făcând referire la episodul în care Stelian Ion, deputat USR, a adus o boxă în sala comisiei, pentru a bruia lucrările.